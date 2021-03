Suomessa pandemian hoito on vaikuttanut viime päivinä enemmän juristien kinastelulta kuin kuolemia aiheuttavan taudin kukistamiselta, kirjoittaa HS:n politiikan toimittaja Teemu Luukka analyysissaan.

Suomessa koronavirusepidemia on saatu pidettyä vuoden ajan varsin hyvin kurissa, mutta parin viime viikon aikana on näyttänyt siltä, ettei tilanne ole enää entisellä tavalla hallituksen ja viranomaisten hallussa.

Jopa kuntavaalit päätettiin lauantaina siirtää, vaikka vielä vähän aikaa sitten kaikki puolueet olivat sitä mieltä, ettei tähän ole tarvetta.

Suomessa on ollut vuoden kestäneen pandemian aikana vähiten tartuntoja väkilukuun nähden Euroopassa. Näin ei välttämättä pian enää ole, sillä päivittäin todetaan ennätysmäärä tartuntoja.

THL on julkaissut skenaarioita, joissa päivittäiset tartunnat voisivat nousta huhtikuussa jopa tuhansiin.

Suomessa on hyvin pystytty ajoissa taltuttamaan alueellisesti viruspesäkkeitä. Rajoitustoimet ovat olleet eurooppalaisittain kuitenkin keveitä.

Ainoastaan rajavalvonta on ollut yksi Euroopan tiukimmista.

Kovimmat toimet tehtiin viime keväänä, kun Suomi päätti ottaa perusoikeuksia rajaavasta valmiuslaista pykäliä käyttöön 17. maaliskuuta.

Tuona päivänä koronavirustartuntoja todettiin 52, mikä kuulostaa nykylukuihin verrattuna hyvin vähäiseltä.

Suomi otti rajuja toimia käyttöön eurooppalaisittain aikaisessa vaiheessa. Se toimi.

Tilanne on nyt aivan toinen. Hallitus on tiukentanut parin viikon ajan rajoitustoimia entisten lisäksi, mutta valmiuslaki otetaan apuun vasta nyt, kun päivittäisiä tartuntoja on ollut yli 700. Valmiuslain neljän pykälän käyttöönottoasetukset ovat tänään maanantaina eduskunnassa lähetekeskustelussa.

Maanantaina on alkamassa myös hallituksen ilmoittama ”sulkutila”, joka tarkoittaa käytännössä lähinnä yläasteiden siirtymistä etäopetukseen ja ravintoloiden sulkeutumista, kun eduskunnassa parhaillaan käsittelyssä oleva laki tulee voimaan.

Suomi on nopeasti leviävän virusmuunnoksen kanssa nyt samassa liemessä kuin useat muut Euroopan maat olivat joulu- ja tammikuussa. Nuo maat ovat saaneet viruksen leviämistä hiukan hillittyä toimilla, joiden rinnalla Suomen rajoitukset ovat toistaiseksi olleet keveitä.

Hallituksen toiminta näytti viime keväänä jämäkältä ja suoraviivaiselta. Pääministeri Sanna Marin (sd) piti tiedotustilaisuuksia, joiden jälkeen kansalaiset karttoivat toisiaan, työpaikat siirtyivät etätöihin ja kadut tyhjenivät.

Viruksen voima hiipui.

Aleksanterinkatu oli autio 18. maaliskuuta viime vuonna.­

Aleksanterinkatu keskiviikkoiltana tällä viikolla.­

Parin viime viikon aikana hallitus on kompastellut lakeihin ja vaatinut aluehallintoviranomaisilta (avi) tiukempia toimia, mutta usein turhaan.

Suomen koronaviruksen hoito on vaikuttanut viime päivinä enemmän väitöskirjatason juridiselta kinastelulta kuin kuolemia aiheuttavan pandemian hoidolta. Euroopassa samanlaista oikeudellista painia ei ole samassa mitassa käyty.

Mikä on muuttunut keväästä? Miksi viruksen hallinta tuntuu nyt olevan vaikeampaa kuin keväällä?

Kuolemanpelko on vähentynyt

Keskeinen ero kevääseen on se, että ihmiset ovat sekä tottuneet että väsyneet koronavirukseen.

Epidemian hillitsemisessä on lopulta olennaisinta vain se, että ihmisten lähikontaktit vähenevät.

Ei keväälläkään ihmisten kontaktien väheneminen johtunut ainoastaan hallituksen toimista tai laeista, vaan siitä, että ihmiset säikähtivät tuntematonta pandemiaa ja linnoittuivat koteihinsa vessapaperirullakasojen kanssa. Jos ihmiset ja yritykset käyttäytyisivät nyt kuten keväällä, koronatilanne tuskin olisi yhtä paha kuin on.

Hamstraajat tyhjensivät Triplan Prisman vessapaperihyllyt koronapaniikissa viime vuoden maaliskuussa.­

Nyt ihmiset luottavat kasvomaskeihin ja ovat uskaltaneet kosketella kaupoissa appelsiineja ja käydä punttisalilla. Useimmat ovat huomanneet olevansa edelleen hengissä.

Hallitus on edelleen kehottanut vähentämään kontakteja ja olemaan etätyössä, mutta vetoomukset eivät enää tehoa samalla tavalla kuin keväällä.

Suomi on yrittänyt selvitä eurooppalaisittain pienillä rajoituksilla ja suosituksilla sekä hyvällä tartuntojen jäljityksellä, mutta nämä eivät enää riitä entiseen tapaan. Esimerkiksi Helsingissä ja Vantaalla herättiin liian myöhään palkkaamaan lisää taudin jäljittäjiä.

Joulukuussa koventuneet rajoitukset toimivat ja suomalaiset lopettivat etenkin vuodenvaihteessa kontaktit kuten keväällä, minkä takia Suomessa koronaviruksen toinen aalto ilmeisesti siirtyi myöhemmäksi kuin vaikkapa Norjassa ja Tanskassa.

Kynnys käyttää kriisilakeja on noussut

Uusia kovia perusoikeuksiin puuttuvia keinoja voidaan ottaa käyttöön esimerkiksi valmiuslain tai perustuslain 23. pykälän turvin.

Hallituksen pitää molemmissa tapauksissa pystyä perustelemaan eduskunnalle, että maassa on poikkeukselliset olot ja että toimet ovat välttämättömiä ja oikeasuhtaisia. Eduskunta päättää, onko poikkeusoloille perusteet.

Jos tartuntojen ilmaantuvuus olisi ollut vuosi sitten samalla tasolla kuin nyt, Suomessa olisi todennäköisesti ollut jo ajat sitten voimassa valmiuslaki, ravintolat olisivat olleet kiinni ja Helsingissä liikkumista olisi mahdollisesti rajoitettu.

Valmiuslakia ei ole kuitenkaan hyödynnetty aiemmin, koska keskeisten viranomaisten selvityksissä sen käytölle ei löytynyt perusteita ennen toissa viikkoa. Vasta perjantaina hallitus päätti neljän valmiuslain pykälän käyttöönottoasetusten antamisesta eduskunnalle.

Tärkeimmät pykälät koskevat terveydenhuoltoa. Pykälien turvin viranomaiset voivat määrätä kunnallisia ja yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajia muuttamaan toimintaansa. Kunnat voivat poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräajoista.

Kahvila La Torrefazione Kampin keskuksessa Helsingissä oli suljettu koronaepidemian takia viime huhtikuussa.­

Ravintola Zillassa Vantaalla lounastettiin tiistaina. Hallitus pyrkii saamaan ravintolat sulkevan lain voimaan tällä viikolla.­

Keväällä ei tiedetty, mitä on edessä, joten myös eduskunta piti valmiuslain käyttöönottoa välttämättömänä, vaikka tartuntoja oli päätöshetkellä vähän.

Nyt ei ole ollut samanlaista pelkoa tuntemattomasta, joka olisi luonut välttämättömyyden tarpeen, vaikka etenkin perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) on yrittänyt saada hallituksen ja alueet toimimaan tiukemmin.

Poikkeusolojen lainsäädäntöä tarvitaan ennen kaikkea turvaamaan sairaanhoidon toiminta ja vähentämään kuolemia.

Teho-osastoilla on nyt vähemmän potilaita kuin pahimpaan aikaan keväällä. Rokotetta on jo annettu lähes puolelle miljoonalle suomalaiselle. Se suojaa hauraimpia ihmisiä.

Kynnys ottaa poikkeusolojen lakeja käyttöön on kasvanut merkittävästi myös siksi, että nyt viranomaisilla on enemmän toimivaltuuksia kuin keväällä.

Hallituksen kesällä tekemän linjauksen mukaan Suomi yrittää pärjätä mahdollisimman pitkällä normaaliaikojen laeilla, jotta poikkeusololakeja ei tarvita.

Silti tartuntatautilailla on koko pandemian ajan rajoitettu ihmisten normaaleja oikeuksia vaikkapa ravintoloita, kulttuuri- ja liikuntatoimintaa ja kouluja koskevilla rajoituksilla.

Yhtenäistä kriisitietoisuutta ei ole

Suomessa suurimman osan rajoitustoimien käytännön päätöksistä tekevät viranomaiset eduskunnan säätämien lakien mukaan.

Hallitus ei voi käskeä niitä sulkemaan kuntosaleja aivan kuten pääministeri ei voi käskeä lääkäriä ottamaan kaveriaan hoitoon jonon ohi.

Hallituksen vastuulla on koko maan tilanne, ja ymmärrettävästi kriisitietoisuus koko maan tilanteesta on hallituksessa suurempi kuin kuntapäättäjillä ja viranomaisilla sellaisissa kunnissa, joissa tartuntoja on vähän. Kunnissa on jopa poistettu rajoituksia helmikuussa. Suomi ei toimi yhtenäisesti koronakriisissä.

Hallituksen näkökulmasta alueviranomaiset eivät ole tehneet tarpeeksi esimerkiksi rajoilla, joissa laki sallisi pakkotestaukset jo nyt, mutta aluehallintoviranomaiset eivät ole näin toimineet. Taas lakia muutetaan.

Hallitus on kompuroinut lakien kanssa

Viime päivien kiista sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja avien välillä ei johtunut eri tilannekuvasta, vaan ennen kaikkea epäselvästä laista.

Hallitus ja eduskuntakin kuvittelivat säätäneensä lain, jolla kriisissä voi sulkea tilat kokonaan, mutta aluehallintovirastojen mukaan näin ei laissa lue.

Nyt esimerkiksi harrastustilojen sulkemista koskevia pykäliä aiotaan kirjata pikavauhtia uusiksi. Se on säheltämistä, joka heikentää hallituksen koronatoimien uskottavuutta.

Hallituksella oli myös toinen kiusallinen juridinen episodi heti avi-tappelun jälkeen.

Lähinnä virkamiesten valmiuslain tulkinnasta johtunut virhe tapahtui viime maanantaina, kun hallitus totesi tasavallan presidentin kanssa poikkeusolot ja ilmoitti soveltavansa kahta valmiuslain pykälää antamatta niistä käyttöönottoasetuksia eduskunnalle.

Valtiosääntöoikeuden tuntijat pitivät prosessia laittomana.

Vaikeaselkoisesta ja terveysturvallisuuden kannalta harmittomasta tapahtumasarjasta tuskin kovin moni ymmärsi mitään, mutta siitäkin jäi helposti vaikutelma, ettei koronakriisin hoito ole virkamiesten ja hallituksen hallussa.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ja työministeri Tuula Haatainen (sd) pitivät tiedotustilaisuutta maanantaina.­

Hallitus on tehnyt erilaisia suunnitelmia, joissa myös nykyinen tilanne on otettu huomioon, mutta näyttää siltä, ettei hallitus saa muun muassa juridisista syistä rajoitustoimia voimaan niin nopeasti kuin se haluaisi.

Toisaalta myös poliittisesti kynnys sulkea lisää yksityisten yrittäjien toimintaa on korkea erityisesti keskustassa ja Rkp:ssä. Ravintoloita tuskin olisi saatu poliittisista syistä kiinni kuin ehkä viikkoa aikaisemmin, vaikka olisi ollut käytössä kuinka nopeat lait tahansa.

Avien ja STM:n kiistan aiheena ollut tartuntatautilaki on keskeisin esimerkki siitä, ettei hallitus ole kyennyt varaamaan itselleen riittävän yksiselitteisiä ja nopeita välineitä.

Muualla valmiuslait enemmän käytössä

Suomen lainsäädäntö ei anna helppoja välineitä hoitaa viruspandemian tapaista terveyskriisiä.

Monessa muussa Euroopan maassa on ollut vuosikymmenten aikana erilaisia kriisejä ja terrori-iskuja, jotka ovat osin muokanneet lainsäädäntöä sellaiseksi, että hallituksilla on voimakkaampi oikeus nopeasti rajoittaa kansalaisten vapauksia.

Monissa Euroopan maissa virusta hallitaan enemmän valmiuslain tyyppisellä yhdellä lakikokonaisuudella, kun Suomessa valmiuslakia kartetaan ja keinovalikoimassa on varta vasten koronaviruksen takia tehtyjen lakien tilkkutäkki.

Osin kyse on näköharhasta. Ei muuallakaan valmiuslakeja käytetään varsinaisesti kevyin perustein. Monissa maissa tartuntatilanne on ollut vain niin paljon pahempi, että kovia lakeja on tarvittu. Siellä ne on otettu käyttöön suurin piirtein samassa tai vaikeammassa tilanteessa kuin Suomi on nyt.

Myös Suomessa olisi voitu muuttaa valmiuslakia kevään jälkeen, jolloin hallituksella olisi käytössään erilaisia nopeita keinoja pahentuneessa tilanteessa.

Lakiin olisi voitu kirjata muun muassa mahdollisuus sulkea liiketiloja. Tätä on ehdotettukin, mutta HS:n tietojen mukaan oikeusministeriö on suhtautunut asiaan nihkeästi.

Ne olisivat auttaneet koronakriisin hoidossa nyt, kun tilanne on paha. Kesällä hallitus linjasi, ettei valmiuslakia muuteta pandemian aikana vaan Suomi yrittää pärjätä muuttamalla tartuntatautilakia.

Lainsäätäjillä on kuitenkin ollut myös hyvistä syistä erittäin korkea kynnys kirjata lakiin uusia mahdollisuuksia poiketa normaaleista perusoikeuksista.