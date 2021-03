Hallitus esitti perjantaina, että valmiuslaista otetaan neljä pykälää käyttöön koronaepidemian hillitsemiseksi.

Eduskunta käsittelee maanantaina valmiuslain käyttöönottoasetuksia lähetekeskustelussa.

HS näyttää keskustelun suorassa lähetyksessä.

Hallitus esitti perjantaina, että valmiuslaista otetaan neljä pykälää käyttöön koronaepidemian hillitsemiseksi.

Valmiuslakia käytetään nyt toista kertaa rauhan aikana. Se on tarkoitettu väestön suojelemiseen poikkeusoloissa. Hallitus totesi koronavirusepidemian takia poikkeusolot maanantaina.

Hallitus haluaa ottaa käyttöön pykälät 86, 88, 106 ja 107. Niiden avulla muun muassa keskitetään viestintää valtioneuvoston kanslialle, jota johtaa pääministeri. Lisäksi tavoitteena on helpottaa terveydenhoitojärjestelmän koronaepidemiasta aiheutuvaa painetta muun muassa luopumalla hoitotakuun määräajoista.

Lue lisää pykälistä täältä: Hoitotakuun määräajoista luovutaan, viestintää keskitetään: Nämä neljä valmiuslain pykälää hallitus esittää otettavaksi käyttöön

Käyttöönottoasetusten on tarkoitus tulla voimaan torstaina 11. maaliskuuta. Ne olisivat voimassa 30. huhtikuuta saakka.

Pääministeri Sanna Marin (sd) perusteli tarvetta ottaa valmiuslaki käyttöön koronaviruksen muuntumisella.

”Myös Suomessa koronavirustilanne on heikentynyt huomattavasti viimeisten viikkojen aikana. Britanniasta saapunut virusmuunnos leviää aiempaa kantaa nopeammin ja tehokkaammin. Se on tartuttavampi ja joidenkin arvioiden mukaan mahdollisesti myös vaarallisempi. Siksi meidän on jälleen otettava laajoja rajoitustoimia käyttöön”, hän sanoi eduskunnassa maanantaina.

Marinin mukaan on mahdollista, että myös muita valmiuslain pykäliä joudutaan myöhemmin ottamaan käyttöön.