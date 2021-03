Ulkoilu ja välttämättömät menot sallittaisiin, rajoitukset eivät koskisi koko maata.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee, että hallitus alkaisi pikaisesti valmistella säädöksiä ulkona liikkumisen rajoittamisesta.

Suosituksen mukaan välttämättömiä tarpeita varten tapahtuvaa liikkumista tai ulkoilua lähipiirin kanssa ei rajoitettaisi.

Helsingin Sanomien tietojen mukaan THL on lähettänyt hallitukselle lausunnon, jossa se näkee koronaviruksen uuden muunnoksen levinneen niin pahasti etenkin pääkaupunkiseudulle, että Suomen olisi syytä ottaa käyttöön jo käytössä olevia rajoitteita kovempia keinoja.

Lausunnon mukaan kovempia rajoituksia tulee ottaa käyttöön Helsingin ja Uudenmaan sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien alueen keskuskuntaa tai -kuntia ympäröivällä luonnollisella asiointi- ja työssäkäyntialueella.

Lausunnossa lukee, että käyttöön olisi otettava ”sellaiset liikkumisen rajoitukset, jotka rajoittavat ihmisten liikkumista oman kotinsa ulkopuolelle sisätiloissa vain välttämättömiä tarpeita varten tapahtuvaan, sekä ulkotiloissa väljissä oloissa tapahtuvaan ja vain oman lähipiirin kanssa toteutettavaan ulkoiluun ja kuntoliikuntaan.”

THL:n mukaan rajoituksen olisi syytä olla voimassa ainakin kolmen viikon ajan.

Valtioneuvoston kansliassa valmistellaan parhaillaan mahdollisia ulkona liikkumisen rajoituksia. Alustavat suunnitelmat niistä alkavat olla valmiita.

Helsingin Sanomien tietojen mukaan alustavassa hahmotelmassa liikkuminen sallittaisiin vain välttämättömiin menoihin. Myös ulkoilu olisi sallittua.

Suomeen ei tulisi kelloaikoihin perustuvia rajoituksia, vaan ne olisivat voimassa ympäri vuorokauden.

Ainakin yhden luonnoksen mukaan ihmisten ei tarvitsisi lukkiutua koteihin, mutta liikkuminen ulkona olisi sallittua vain yksin tai samassa kotitaloudessa asuvien kanssa.

Asiasta kertoi ensin STT.

Hallituslähteiden mukaan luonnosta tai luonnoksia vielä hiotaan eikä mistään ole vielä poliittisia päätöksiä.

HS:n tietojen mukaan välttämättömiä syitä olisivat ainakin ruokakaupassa, sosiaali- ja terveydenhuollossa ja apteekissa käynti, työmatkat sekä lasten, elatusvelvollisten ja ikäihmisten hoito. Lapsia saisi viedä varhaiskasvatukseen ja ala-asteelle.

STT:n tietojen mukaan luonnoksessa on erikseen lisätty maininta, että sallittua olisi myös noutoruoan hakeminen. Myös viranomaisia saisi tavata ja luottamustoimia tehdä.

Harkinnassa on ollut myös rajoittaa työssä käynti välttämättömiin töihin, mutta HS:lla ei ole tietoa, ollaanko tätä harkitsemassa.

Mikäli luonnos tai luonnokset ovat tarpeeksi valmiita, ne voitaisiin esitellä ensimmäistä kertaa koko hallitukselle keskiviikkona pidettävässä hallituksen neuvottelussa. Hallitus on siirtänyt tämän päivän neuvottelun huomiseen.

Hallituslähteiden mukaan liikkumisrajoituksia ei kuitenkaan vielä käsitellä kokouksessa.

Yksi syy siirtoon saattaa olla se, että keskiviikkona on selvillä paremmin, mihin suuntaan tartuntojen määrä kehittyy. Tartuntojen määrä on hiukan laskenut lähes päivittäin jo viikon, mutta ne ovat pysyneet korkealla tasolla.

HS:n tietojen mukaan hallituspuolueissa on varsin suuri valmius ottaa liikkumista koskevat rajoitteet käyttöön, mutta vain jos ne ovat täysin välttämättömiä. Nuivimmin rajoitteisiin suhtautuu jälleen Rkp.

Rajoitus tulisi koskemaan selkeästi rajattua aluetta tiheästi asutuilla alueilla, joissa on paljon tartuntoja. Jos rajoituksiin mentäisiin, ne koskisivat ainakin Helsinkiä, mutta mahdollisesti myös muita alueita pääkaupunkiseudulla.

Alustavan ajatuksen mukaan rajoitus voitaisiin määrätä kolmeksi viikoksi kerrallaan ja se pitäisi lopettaa heti, jos rajoitus ei ole välttämätöntä taudin taltuttamisen kannalta.

Liikkumisrajoitus perustuisi valmiuslain 118 pykälän aktivoimiseen. Eduskunnan pitäisi ennen tätä hyväksyä pykälän käyttöönottoasetus.

Asetukseen saatetaan kirjata myös jokin mekanismi, jolla eri alueita otettaisiin rajoitteisiin mukaan mikäli virustilanteen vaikeutta kuvaavat mittarit ilmaisivat tarpeen.

Hallitus on kertonut julkisuudessa liikkumisrajoitusten valmistelusta, mutta ei niiden yksityiskohdista.

Pääministeri Sanna Marin (sd) painotti viime perjantaina, että kyse olisi sekä paikallisesti että ajallisesti hyvin tarkasti kohdennetuista rajoituksista.

Pääministeri kommentoi liikkumisrajoituksia perjantaina tiedotustilaisuudessa, joka koski valmiuslain käyttöönottoa. Hän ei ennakoinut, milloin valtioneuvosto voisi käsitellä liikkumisrajoituksia tai milloin toimivaltuuksia mahdollisesti otettaisiin käyttöön. Hallituslähteistä on toistuvasti painotettu, että kyseessä olisi viimekätinen toimi tilanteessa, jossa muut keinot eivät riitä.

”Tätä valmistautumistyötä tehdään paraikaakin sen vuoksi, että mikäli meille välttämätön tarve tulee näinkin painaviin toimivaltuuksiin tarttua, meillä olisi valmistelutyö mahdollisimman pitkällä”, Marin sanoi.

Tiedotustilaisuudessa kysyttiin, kuinka suuri koronaviruksen ilmaantuvuuden pitäisi olla, jotta liikkumisrajoitukset otetaan käyttöön. Marinin mukaan asia ei ole niin yksinkertainen, että jonkin ilmaantuvuusluvun perusteella voisi päättää, millä tavoin ihmisten liikkumista rajoitettaisiin.

”Kun me puhumme valmiuslain pykälistä, jotka koskettavat ihmisten perusoikeuksia, näiden rajoitusten pitää olla välttämättömiä, niiden pitää olla oikeasuhtaisia ja niiden pitää vastata tehokkaasti siihen tarpeeseen, joka on osoitettu, eli niiden pitää olla myös vaikuttavia. Sen lisäksi koko muu keinovalikoima on katsottava läpi ja oltava käytössä”, jotta näihin kovempiin rajoituksiin ei tarvitse mennä.