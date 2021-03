Vaalien siirtämisen takia ehdokaslistoja voi nyt täydentää 4. toukokuuta asti.

”Kyllähän sinne vielä sopii, kun ehdokkaita voisi meilläkin olla teoriassa yhteensä yli 10 000. Mutta täysiäkin listoja jo on”, arvioi keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen tiistaina illansuussa, kun kuntavaalien ehdokasasettelu oli päättymässä.

Oikeastaan tiistaina kello 16 päättyikin vasta ehdokasasettelun ensimmäinen erä. Kuntavaalien siirron takia ehdokaslistoja voi oikeusministeriön ohjeiden mukaan täydentää tiistaihin 4. toukokuuta saakka, kunhan tarpeelliset lainmuutokset saadaan säädettyä.

Pirkkalaisen mukaan esimerkiksi Kuopiossa keskustan ehdokaslista täyttyi hyvissä ajoin, mutta vaalien siirtopäätöksen takia Oulussa jätettiin peli vielä osin auki.

Edellisissä kuntavaaleissa keskustalla oli lähes 7 500 ehdokasta, ja nyt heitä on kasassa noin 6 300. Tiistain lukukin täsmentyy Pirkkalaisen mukaan vielä.

Pirkkalainen uskoo, että listat täydentyvät kevään mittaan, ja myös uusia luottamustehtävästä kiinnostuneita ilmaantuu ehdolla. Tosin jotkut ovat voineet pettyä esimerkiksi sovittujen lomien takia uuteen vaalipäivään, joka on 13. kesäkuuta.

”Kaikki eivät ehkä ole halunneet vielä paljastaa nimeään, vaan säästää sen loppukirille”, Pirkkalainen pohtii ehdokkaiden suhtautumista vaalien siirtoon ja pitkittyvään kampanjointiaikaan.

Toiseksi eniten ehdokkaita eli yli 6 100 oli vuoden 2017 kuntavaaleissa Sdp:llä, joka tavoitteli kutakuinkin samaa määrää nytkin.

Sdp:n puoluesihteerin Antton Rönnholmin mukaan tavoite nyt tuskin toteutuu. Tiistaina ehdokkaita pääministeripuolueella oli noin 5 200.

”Ei tämä ihan viimeinen luku vielä ole”, Rönnholm sanoo.

Rönnholm ei usko, että vaalien siirto vaikuttaa kovin radikaalisti ehdokasmäärään. ”Ehkä tulee muutama uusi 18-vuotias listoille, ja jokunen sellainen, joka uskaltaa koronatilanteen takia lähteä helpommin ehdolle”, Rönnholm arvioi.

Listojen täyttymisessä on Rönnholmin mukaan suurta vaihtelua kunnittain. ”Jossain lista on täynnä, jossain puolillaan ja jossain sillä on vain muutama. Mutta on hyvä, että Manner-Suomessa on vain kymmenkunta kuntaa, jossa ei ole Sdp:n omaa listaa”, Rönnholm sanoo.

Kokoomuksella oli edellisissä kuntavaaleissa noin 5 700 ehdokasta, ja tiistain saldo oli noin 5 600.

”Olemme älyttömän tyytyväisiä ehdokasasetteluumme näissä koronaolosuhteissa”, sanoo kokoomuksen puoluesihteeri Kristiina Kokko.

”Viime aikojen epävarmuus ihan ihmisten omassa elämässä on heijastunut ehdokasasetteluun, mutta uskon, että toukokuun alkuun mennessä tavoitteemme ylittyy kirkkaasti”, Kokko sanoo.

Kokoomuksen luettelo täysien listojen kaupungeista on pitkä: Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere, Oulu, Seinäjoki, Kuopio, Jyväskylä. . .

Kokoomuksen ehdokasmäärä kasvoi viime kuntavaaleista erityisesti Uudellamaalla ja Pohjanmaalla.

Perussuomalaiset aloitti kuntavaalikampanjansa hyvissä ajoin eli jo viime keväänä, ja ehdokkaita onkin kertynyt jo noin 5 400. ”Luku elää vielä, ja tavoitteemme on 6 000–6 500”, sanoo puoluesihteeri Simo Grönroos.

Viime kuntavaaleissa perussuomalaisten ehdokasmäärä oli noin 3 800.

Vaikka perussuomalaiset vastusti vaalien siirtoa viimeiseen asti, Grönroos ei usko, että heidän ehdokkaansa lähtisivät perumaan sen takia ehdolle asettumista.

”Toki listoilla on vielä myös tilaa uusille”, Grönroos sanoo vaikka harmitteleekin, että aikaista liikkeelle lähtöä on nyt hankalampi hyödyntää.

Vasemmistoliiton ehdokasmäärä viime kuntavaaleissa oli noin 3 200.

”Tavoite on nyt sama, ja melkein se onkin jo kasassa. Luku tarkentuu tällä viikolla”, sanoo puoluesihteeri Mikko Koikkalainen.

”En usko, että meillä vaalien siirto juuri vaikuttaa ehdokashalukkuuteen. Tuskin pienissä tai keskisuurissa kaupungeissa kuitenkaan kuukausikaupalla kampanjoitaisiin”, Koikkalainen sanoo.

Koikkalaisen mukaan Helsingissä puolueella on listat täynnä, mutta muilla paikkakunnilla tilaa löytyy. ”Kunhan päästäisiin vähitellen puhumaan varsinaisista kuntavaaliteemoista”, Koikkalainen toivoo.

Vihreiden puoluesihteeri Veli Liikanen oli tiistaina toivoa täynnä: ”Asetamme nyt enemmän ehdokkaita kuin koskaan, eli tulossa on ennätys.”

Vuonna 2017 ehdokkaita oli noin 2 600, ja tiistaina tiedossa oli hieman isompi luku eli 2 676.

Täyden ehdokaslistan Vihreät asettavat kuudessa suuressa kaupungissa: Helsingissä, Espoossa, Tampereella, Vantaalla, Turussa ja Jyväskylässä.

Yhdeksässä kunnassa asetetaan myös vihreitä ehdolle ensimmäistä kertaa, kuten eteläpohjalaisella Evijärvellä, Pirkanmaalla Virroilla ja Lapissa Posiolla.

Kristillisdemokraattien puoluesihteerin Asmo Maanselän mukaan puolueella on nyt noin 1 800 ehdokasta, kun heitä viime kuntavaaleissa oli yli sata enemmän.

”Ymmärrettävästi viime päivien kiri on ollut kehno; eihän nyt oikein päästy loppukiriä tekemään”, Maanselkä pahoittelee mutta toivoo, että vauhti vielä paranee.

”Se on selvä, että tulee lisää ehdokkaita, kun saa vielä miettiä ehdokkuutta”, Maanselkä arvioi.

Rkp:n puoluesihteeri Fredrik Guseff pahoittelee niin ikään loppukirin uupumista, mutta on tyytyväinen, että ehdokkaita on nytkin kertynyt noin 1 300 eli sama määrä kuin viimeksi.

”Muutama on varmaan vaalien siirron takia jättäytynyt pois, mutta uskon, että joitakin tulee myös lisää. Olisi ollut ihan huippu, jos olisi saatu 1 400 ehdokasta listoillemme”, Guseff sanoo.

Liike Nytin puoluesihteerin Juhana Klemetin mukaan puolueelle on tullut noin 700 ehdokkaan hakemukset.

”Meidän ehdokkaistamme suuri osa tulee politiikan ulkopuolelta, ja olemme paljon miettineet, miten saamme heidät pysymään nyt mukana, kun vaaleja on päätetty siirtää”, Klemetti sanoo. Paikallisyhdistyksiä puolueella on 35 kaupungissa.