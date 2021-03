Suomi on nyt varsin samanlaisessa koronatilanteessa kuin Tanska ja Norja marraskuussa, jonka jälkeen näissä maissa lisättiin rajoituksia merkittävästi.

Tanskassa ja Norjassa ei ole kuitenkaan otettu käyttöön varsinaisia ulkona liikkumisen rajoituksia, jollaisia Suomessa nyt hahmotellaan. Sen sijaan esimerkiksi kauppoja on suljettu toisin kuin Suomessa.

THL on suositellut, että hallitus alkaisi pikaisesti valmistella säädöksiä ulkona liikkumisen rajoittamisesta.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi tiistai-iltana MTV:n uutisissa, että niitä valmistellaan, mutta hallitus ei ole vielä käsitellyt asiaa yhdessä. Hänen mukaansa asiassa katsottaisiin paitsi epidemiologista tilannetta myös sitä, että ulkonaliikkumisrajoitukset oisivat välttämättömiä, oikeasuhtaisia ja tarkoituksenmukaisia.

Merkittävä osa Tanskaa alettiin sulkea 9. joulukuuta mutta vaiheittain.

Tuolloin muun muassa kampaamot, ravintolat, baarit, elokuvateatterit, teatterit ja liikuntatilat suljettiin. Noutoruokaa sai edelleen myydä.

Varsinainen sulku alkoi 25. joulukuuta, kun kaupat laitettiin kiinni.

Etätyö tuli osittain pakolliseksi. Varsinaisia liikkumisrajoituksia kuitenkaan ei ole ollut, vaikka vain viiden henkilön tapaamiset ovat olleet sallittuja.

Rajoitukset otettiin käyttöön, kun Tanskassa oli rekisteröity vuorokaudessa yli 2 000 tartuntaa ja määrä kasvoi noin 4 500:een päivässä. Pahimmillaan sairaaloissa oli noin tuhat koronapotilasta.

Eli Tanska toimi tautitilanteen kannalta selvästi myöhäisemmässä vaiheessa kuin missä Suomi on nyt.

Suomessa on viikon aikana ollut 500–700 tartuntaa päivässä. Tanskassa kirjattiin tiistaina 527 koronatapausta, Suomessa 588. Tanskan sairaaloissa vuodeosastoilla ja tehohoidossa on nyt jokseenkin saman verran koronapotilaita kuin Suomessa, vaikka siellä on ollut pitkään Suomea kovemmat rajoitukset.

Ihmiset katsoivat taidemuseon ikkunoihin asetettuja teoksia Silkeborgissa Tanskassa maaliskuussa.­

Tanskassa rajoitukset ovat purreet, kun muun muassa kaupat ruokakauppoja ja apteekkeja lukuun ottamatta ovat olleet kiinni joulukuun alkupuolelta maaliskuun alkuun.

Virusmuunnos on kuitenkin sen verran ärhäkkä, että sen takia rajoitusten poistoa on lykätty useita kertoja.

Tanskassa asuva toimittaja Annukka Oksanen kertoo, että maassa avattiin viikko sitten alle 5 000 neliömetrin kaupat, muttei kauppakeskuksia. Kaupoissa on tiukat kävijämäärärajat.

Koululaisista vain alaluokkalaiset ovat olleet koulussa. Nyt kahdella alueella Jyllannissa testataan 9- ja 10-luokkalaisten paluuta koululuokkiin.

”Ravintoloiden aukaisusta ei tietoa, ne ovat olleet kiinni 7. joulukuuta lähtien”, Oksanen sanoo.

”Täältä katsottuna olette edelleen villejä ja vapaita, jos vain ravintolat kiinni, mutta kaikki muu auki normaalisti.”

Lue lisää Suomen rajoituksista: Ravintolat, koulut, harrastukset – Näin rajoitukset kiristyvät alkuviikosta

Ihmiset pelasivat jääkiekkoa järven jäällä Kööpenhaminassa helmikuussa.­

Norjassa käytiin alkuvuodesta näkyvää keskustelua mahdollisista ulkona liikkumisen rajoituksista hallituksen lähetettyä tammikuun alussa asiaa koskevan lakiesityksen lausunnoille. Tarkoituksena oli kartoittaa, miten rajoitukset voitaisiin tarvittaessa toteuttaa.

Päivittäisten tartuntojen määrä oli tuolloin yltänyt uuteen ennätykseen, hieman yli 900:aan. Määrä oli siis jonkin verran suurempi kuin Suomessa nyt.

Luonnoksessa esitettiin maksimissaan 21 päivää kestävää ulkonaliikkumiskieltoa, jota olisi voitu jatkaa 14 päivällä. Kiellolle asetettiin reunaehdoksi muun muassa se, että yhteiskunnan välttämättömät toiminnot tulee taata ja että kenenkään kontakteja ei saa rajoittaa olemattomiin.

Luonnos sai laajaa kritiikkiä, ja muun muassa Norjan kansanterveysinstituutti FHI vastusti sitä. Se katsoi, ettei kiellosta olisi suurta lisähyötyä suhteessa muihin jo olemassa oleviin rajoituksiin.

Helmikuussa hallitus kertoikin, että se luopuu ajatuksesta rajoittaa ulkona liikkumista. Se viestitti samalla, että asiaan voidaan tarvittaessa palata myöhemmin.

Pienemmässä mittakaavassa liikkumista on silti kriisin aikana rajoitettu. Viime vuoden maalis–huhtikuussa voimassa oli niin sanottu hytteforbud, eli vapaa-ajan asunnolla oman kunnan ulkopuolella ei saanut yöpyä. Tätä poliisit eivät valvoneet ulosmenoteillä kuten Suomessa Uudenmaan sulun kohdalla.

Norjan koronatoimet ovat poikenneet suomalaisista rajoituksista muun muassa siinä, että kauppoja on suljettu laajasti ja alkoholin tarjoilu on kielletty ajoittain kokonaan silloinkin kun ravintolat ovat olleet auki. Rajoitukset ovat vaihdelleet alueellisesti ja virustilanteen mukaan.

Tilanne on kansallisesti nyt alkuvuotta parempi, ja päivittäisiä tartuntoja oli maaliskuun alkupäivinä 550–671. Aivan viime päivinä niitä on ollut tätä vähemmän.

Esimerkiksi pääkaupunki Oslossa rajoituksia kiristettiin jälleen maaliskuun alussa viruksen brittimuunnoksen vuoksi.

Ravintolat on pääkaupungissa tällä hetkellä suljettu kokonaan lukuun ottamatta annosten noutamista. Anniskelu niissä kiellettiin jo marraskuussa. Myös muun muassa kuntokeskukset, teatterit ja elokuvateatterit ovat kiinni.

Kauppakeskukset pantiin Oslossa ja lähikunnissa kiinni tammikuun lopussa. Maaliskuun alussa suljettiin muutkin kaupat lukuun ottamatta ruokakauppoja, apteekkeja ja muita perustarpeisiin liittyviä liikkeitä.

Alkuvuodesta myös Alkoa vastaava Vinmonopolet pantiin hetkeksi kiinni Oslossa ja lähikunnissa. Liikkeet kuitenkin avattiin pian, sillä sulkeminen sai paikalliset ajamaan ostoksille niihin kuntiin, josta alkoholia vielä sai, NRK kertoi.

Pianisti Ove Nyvik viihdytti rokotusta jonottavia ihmisiä Rotnesin kirkossa Nittedalissa Norjassa tammikuussa.­

Kouluissa peruskoulun alaluokilla on tällä hetkellä pääsäätöisesti lähiopetusta, ylemmillä luokilla ja lukiossa on puolestaan vuoro-opetusta siten, että osa oppilasryhmästä on etänä ja osa lähiopetuksessa.

Kansallisesti Norjassa on voimassa esimerkiksi ohjeistus, jonka mukaan kyläillä saa vain viisi ihmistä kerrallaan. Jos vieraat ovat samasta kotitaloudesta, voi heitä olla enemmän. Etätyötä suositellaan kaikille, joille se on mahdollista.

Niillä alueilla, joilla ravintolat ovat auki, saa alkoholia tarjoilla vain ruoan kanssa ja anniskelun on päätyttävä kello 22.

Rajoilla on pakollinen koronatestaus. Ulkomaalaisten on esitettävä negatiivinen testitulos, joka on maksimissaan 24 tuntia vanha. Tanskassa säännös on sama.

Molemmissa maissa on hieman toisistaan poikkeavat karanteenisäännökset matkustajille.