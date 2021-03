IS: Eduskunnan tutkittavaksi joutunut VTV:n pääjohtaja Tytti Yli-Viikari hakee Kansallisgallerian johtoon

Tytti Yli-Viikarin toimikausi Valtiontalouden tarkastusvirastossa (VTV) päättyy tänä vuonna. Eduskunta tutkii parhaillaan, onko virastossa noudatettu hyvän hallinnon periaatteita.

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) pääjohtaja Tytti Yli-Viikari hakee Kansallisgallerian pääjohtajaksi.

Yli-Viikarin lisäksi tehtävää hakevat muun muassa Suomen museoliiton pääsihteeri Kimmo Levä ja Tampereen taidemuseon johtaja Taina Myllyharju.

Asiasta kertoo Ilta-Sanomat.

Kansallisgallerian nykyinen pääjohtaja Risto Ruohonen on jäämässä eläkkeelle elokuun lopussa.

Hän ja eduskunnan yhteydessä toimiva VTV ovat viime aikoina saaneet runsaasti huomiota julkisuudessa.

Eduskunnan tarkastusvaliokunta otti hiljattain tutkittavakseen viraston sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja sen, onko virastossa noudatettu hyvän hallinnon periaatteita.

Kyse on muun muassa matkakuluihin liittyvistä epäselvyyksistä. Iltalehti on aiemmin kertonut viraston pääjohtajan Yli-Viikarin tehneen huomattavan paljon virkamatkoja lentäen viime vuosina, mutta virastossa ei tiedetä, miten näistä kertyneet lentopisteet eli kanta-asiakkaille myönnetyt edut on käytetty.

Lisäksi Yli-Viikari on saanut eduskunnan oikeusasiamieheltä huomautuksen lainvastaisesta menettelystä virkamiehen palkka-asiassa.

Yli-Viikari oli yhdessä VTV:n toisen johtajan kanssa tehnyt sopimuksen, jossa yksi VTV:n työntekijöistä sai yli kaksi vuotta palkkaa ilman työvelvoitetta. Asiasta kertoi aiemmin Iltalehti.

Myös esimerkiksi VTV:n edustuskulut ovat herättäneet kysymyksiä julkisuudessa.

Kansallisgalleria on museo-organisaatio, johon kuuluvat Ateneumin taidemuseo, nykytaiteen museo Kiasma ja Sinebrychoffin taidemuseo.

Pääjohtajan nimittämisestä vastaa valtioneuvosto tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon (kesk) esityksestä.