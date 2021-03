Ekonomistit arvioivat kyselyssä, että vero toisi alueille kannusteita toimia tehokkaasti. Toisaalta rahoituksesta merkittävä osa tulisi edelleen valtiolta, ja verolla kerättäisiin jatkossakin vain osa maakuntien rahoista.

Maakuntaveroa pohtinut komitea aikoo kertoa torstaiaamuna, mitä mieltä se on uudesta maakunnille eli hyvinvointialueille suunnitellusta verosta.

Komitea jäi HS:n tietojen mukaan erimieliseksi, ja loppuraporttiin on jätetty eriäviä mielipiteitä.

Komitea etenisi veron suhteen varovaisesti ja arvioisi veron tarpeellisuutta siinä vaiheessa, kun hyvinvointialueiden tulevasta rahoitusmallista on saatu tarpeeksi kokemuksia ja niille ehkä tulee muitakin tehtäviä kuin sosiaali- ja terveydenhuolto.

Yksi huolenaihe on ollut, että työn verotukseen voisi kohdistua kova korotuspaine, kun valtion ja kuntien rinnalle tulisi yksi uusi verottaja lisää.

Toinen ongelma on hyvinvointialueiden veropohjan erilaisuus, joka johtaa alueellisiin eroihin maakuntaveron tuotossa. Maakuntaveroon olisi pakko liittää voimakas tasausjärjestelmä, jolla alueiden välisiä eroja tasoitettaisiin ja estettäisiin niiden veroprosenttien eriytyminen.

Maakuntaveron puolesta puhuu se, että se lisäisi maakuntien itsehallintoa ja kannustaisi alueen päättäjiä tekemään taloudellisesti tehokkaita päätöksiä, kun osa rahoituksesta olisi omissa käsissä ja tehostamisen hyödyt voisivat näkyä alempana verotasona.

Komitea on parlamentaarinen eli siinä ovat mukana kaikki eduskuntapuolueet. Lisäksi mukana on joukko verotuksen asiantuntijoita.

Jos kaikki menee kuten hallitus on suunnitellut, Suomi jaetaan vuoden 2023 alusta niin sanottuihin hyvinvointialueisiin eli vanhalta nimitykseltään maakuntiin, jotka ottavat kunnilta hoitaakseen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen.

Aluksi hyvinvointialueet saavat kaiken rahoituksensa valtion kautta, mutta niiden on tarkoitus saada myös verotusoikeus. Voimaantulovuodeksi on väläytetty vuotta 2026.

Hallitus linjasi lokakuussa, että se on valmis sitoutumaan verotusta koskevan lainsäädännön valmistumiseen jo tämän hallituskauden aikana. Samalla hallitus linjasi, että maakuntavero ei saa nostaa kokonaisverotuksen tasoa.

Noin kolmannes taloustieteilijöistä arvioi, että tuleville hyvinvointialueille eli maakunnille ei pitäisi antaa verotusoikeutta.

Tämä käy ilmi ekonomistikone.fi -sivustolta, joka kysyi tällä viikolla suomalaisekonomistien mielipiteitä maakuntaverosta ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta.

Maakunnallisen verotusoikeuden kannalla on noin 40 prosenttia prosenttia ekonomisteista, kun taas runsas 25 prosenttia on kannastaan epävarmoja tai vailla mielipidettä.

Maakuntaveroa puoltavat ekonomistit toteavat kommenteissa, että ilman verotusoikeutta kannustimet kustannustehokkaaseen palveluiden järjestämiseen jäävät hyvinvointialueilla vähäisiksi.

Verotusoikeutta vastustavat taas huomauttavat, että rahoituksesta merkittävä osa tulee joka tapauksessa jatkossakin valtiolta.

Osa ekonomisteista on myös huolissaan rikkaiden ja köyhien hyvinvointialueiden syntymisestä ja alueiden epätasa-arvoistumisesta, jos verotusoikeus alueille sallitaan. Valtion roolin erojen tasoittajana arvioidaan olevan suuri.

Ekonomistikone on Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan ja Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan ylläpitämä ekonomistipaneeli, jossa noin 90 ekonomistille esitetään säännöllisesti kysymyksiä ajankohtaisista talouteen liittyvistä aiheista.

Ekonomisteilta kysyttiin myös, sisältääkö Sanna Marinin (sd) hallituksen sote-uudistus riittävät kannustimet hyvinvointialueille tehokkaisiin ja laadukkaisiin palveluihin sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Vain viisi prosenttia taloustieteilijöistä katsoo, että uudistus kannustaa alueita riittävästi tehoon ja laatuun. Vastaajista 38 prosenttia on sitä mieltä, että ei kannusta. Enemmistö eli 57 prosenttia on kannastaan epävarma tai vailla mielipidettä.

Ekonomistien mielestä erityisesti rahoitusmallin kannustinvaikutuksissa on vielä kehitettävää. Kommenteissa todetaan, että sote-uudistuksen rahoitusmalli tähtää lähinnä siihen, että syntyneet kustannukset hoidetaan. Silloin hyvinvointialueilla ei ole kannustimia säästöihin, kehittämiseen, tehostamiseen, innovointiin tai laadun parantamiseen.

Epäilyksiä herättää myös se, miten hyvin valtio pystyy ohjaamaan hyvinvointialueita kustannustehokkaaseen toimintaan ja budjettikuriin.

Hallituksen sote-uudistuksen käsittely on eduskunnassa kesken. Sosiaali- ja terveysvaliokunta on järjestänyt asiantuntijoiden kuulemiset epävirallisina etäkokouksina, joita on voinut olla kolmekin päivässä. Vain päätösasiat ja esimerkiksi valmistavat keskustelut täytyy käydä virallisissa kokouksissa.

Valiokunnassa on vastikään äänestetty siitä, miten soten käsittelyssä edetään. Valiokunnassa mukana olevat oppositiopuolueet perussuomalaiset ja kokoomus olisivat halunneet keskeyttää soten käsittelyn, koska tuoreimman eduskunnan ohjeen mukaan maaliskuussa täysistunnoissa ja valiokuntien virallisissa kokouksissa käsitellään koronasyistä vain välttämättömiä ja kiireellisiä asioita. Oppositio kuitenkin hävisi äänestyksen eikä kuulemisia keskeytetty.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta kantaa päävastuun soten käsittelystä. Sote on esillä myös muissa valiokunnissa, jotka nekään eivät ole saaneet vielä lausuntojaan valmiiksi.