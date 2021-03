Valtioneuvoston viestintäjohtajan mukaan jatkossakin jokainen hallinnonala vastaa omasta viestinnästään. Viestintäjohtajan mukaan ”valtion siilojen” purkaminen vaati tuekseen valmiuslakia.

Valtionhallinnon viestinnän keskittäminen valtioneuvoston kanslialle on aiheuttanut epäselvyyksiä, joita myös oikeuskanslerinvirasto aikoo selvittää.

Hallitus aikoo ottaa valmiuslaista käyttöön pykälän 106, joka mahdollistaa viestinnän keskittämisen. Tarkalleen ottaen käyttöön tulee pykälän ensimmäinen momentti, jonka mukaan ”väestön tiedonsaannin turvaamiseksi ja viranomaisten viestinnän yhteensovittamiseksi poikkeusoloissa valtionhallinnon viestinnän välitön johto kuuluu valtioneuvoston kanslialle”.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea kieltäytyi tähän vedoten torstaina kommentoimasta STT:lle uutista, jonka mukaan muutamat maat ovat keskeyttäneet rokotukset Astra Zenecan koronavirusrokotteella veritulppaepäilyn takia.

STT:n mukaan uutistoimistolle vastannut jaostopäällikkö oli kertonut Fimean selvittävän vielä, miten viestinnän keskittäminen valtioneuvoston kansliaan vaikuttaa.

Fimean viestintäjohtajan Minna Takaloeskolan mukaan kyseessä on väärinkäsitys, ja Fimea jatkaa viestintäänsä kuten ennenkin käyttöönottoasetusten tultua voimaan.

Oikeuskanslerinvirasto ilmoitti pian tämän jälkeen tutkivansa omasta aloitteestaan valtioneuvoston kanslian ja Fimean menettelyitä.

Viraston mukaan on tarpeen tutkia, onko toimivaltuuden käyttöönotosta aiheutunut epäselvyyksiä, jotka rajoittavat viranomaisen mahdollisuutta objektiiviseen ja ajantasaiseen viestintään yhteiskunnan ja kansalaisten tiedonsaannin kannalta tärkeässä asiassa.

”Viestinnän välittömän johdon keskittämistä koskeva toimivaltuus ei sisällä toimivaltaa rajoittaa perusoikeutena turvatun sananvapauden käyttämistä ja julkisuusperiaatteen toteuttamista”, oikeuskanslerinvirasto ilmoitti Twitter-viestiketjussaan.

Valmiuslain käyttöönottoasetukset tulevat voimaan torstaina.

Valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski sanoo, että jatkossakin kukin hallinnonala vastaa oman alansa viestinnästä.

”Me emme sano kenellekään, että ette saa tehdä jotakin, emmekä voi kieltää viranomaisia kertomasta. Sellainen ei sovi tähän yhteiskuntaan eikä ole tämän toiminnan tarkoitus”, Anttikoski sanoo.

Myös mediassa on kannettu huolta, miten kyseisen valmiuslain pykälän soveltaminen vaikuttaa tiedonsaantiin.

Päätoimittajien yhdistys julkaisi torstaina kannanoton, jossa yhdistys sanoo valmiuslain pykälien 106 ja 107 käyttöönoton herättävän huolta siitä, että valtioneuvoston kanslian johtovastuun vahvistaminen vaikeuttaa tiedonsaantia entisestään.

”Pykälien laaja muotoilu mahdollistaa sen, että toimivaltaisia viranomaisia ja myös kuntia rajoitettaisiin tai jopa kiellettäisiin esittämästä omia näkökantojaan kiistanalaisissa asioissa. Jo pykälien käyttöönoton valmistelu on päätoimittajien havaintojen mukaan vähentänyt eri toimijoiden halukkuutta kommentoida valmistelussa olevia hankkeita”, yhdistys arvioi.

Päivi Anttikosken mukaan tarkoituksena on parantaa riippumattoman median tiedonsaantia. Hän kertoo saaneensa medialta valituksia siitä, että asiantuntijoita ei tavoiteta eikä saada kommentoimaan. Tätä on tarkoitus parantaa.

”Tavoitteena on myös lisätä tiedotustilaisuuksien määrää ja yksinkertaistaa viestiä. Kaikki koronaan liittyvät isommat infot järjestetään meillä. Haluaisimme myös ministeriöiden pitävän enemmän taustatilaisuuksia.”

Viestintäjohtaja Anttikoski sanoo ymmärtävänsä epäselvyydet siksi, että kyseinen valmiuslain pykälä on nyt ensi kertaa käytössä.

”Kukin hallinnonala vastaa edelleen oman hallinnonalansa viestinnästä. Ministeriöiden osalta me johdamme isojen koronakokonaisuuksien viestintää ja muun valtionhallinnon viranomaisten kanssa yhteensovitetaan viestintää.”

Koronaviestintään on jo aiemmin perustettu johtoryhmä, johon kuuluvat keskeiset ministeriöt ja viranomaiset eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Fimea, aluehallintovirastot, opetushallitus, poliisi, rajavartiolaitos ja Traficom.

”Siellä me käymme läpi kaikki yhteiset koronakokonaisuudet ja varmistamme, että tieto kulkee. Suunnittelemme yhdessä, mitä tehdään. Valtioneuvoston kanslia varmistaa, että me teemme yhteisesti kaikki visuaaliset materiaalit ja grafiikat, koska kaikilla ei ole edes mahdollisuutta tehdä niitä. Lisäksi me saamme pyytää työpanosta muilta ministeriöiltä, mitä me emme normaalioloissa saa tehdä.”

Anttikosken mukaan tarkoitus on jakaa tietoa esimerkiksi niin, että Fimea informoisi valtioneuvoston kansliaa, jos se laittaa ulos tiedotteen liittyen Astra Zenecan koronarokotteeseen.

Anttikosken mukaan virkamies ei voi siirtää viestintävastuuta valtioneuvoston kanslialle.

”Vaikka poikkeusolot olisivat voimassa, niin jokainen vastaa myös poikkeusoloissa omasta viestinnästään.”

Anttikosken mukaan valtionhallinnon viestinnän kaltainen iso verkosto tarvitsee tiedonkulun parantamista.

Eikö tätä olisi voinut tehdä ilman valmiuslain pykälääkin?

”Ei. Meillä on mahdollisuus hoitaa ja yhteensovittaa hallituksen viestintää, mutta jos meillä ei ole tätä asetusta tukenamme, se ei samalla tavalla pura näitä valtion siiloja. Kyllä se tämän valmiuslain pykälän vaati.”