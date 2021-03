Vaalit ovat siirtymässä kesäkuulle. Eristyksessä olevien tilanne on yhä kysymysmerkki.

Hallitus antaa tänään eduskunnalle esityksen kuntavaalien siirtämisestä. Esitys kuntavaalien siirrosta on tänään aamupäivällä pidettävän valtioneuvoston istunnon asialistalla ainoana asiana.

Eduskuntapuolueet linjasivat viime viikolla, että kuntavaalit siirretään pidettäväksi 13. kesäkuuta. Syynä vaalien siirtämiseen on nopeasti pahentunut koronatilanne. Oppositiopuolue perussuomalaiset vastusti kuntavaalien siirtämistä.

Ilta-Sanomat kertoi jo aiemmin omiin tietoihinsa perustuen, että kuntavaalien siirtoa koskeva esitys annetaan tänään perjantaina.

Vaalien siirtämisen lisäksi ennakkoäänestysaikaa ollaan pidentämässä kahteen viikkoon, ja ennakkoäänestyspaikkoja tulee lisää. Näin pyritään parantamaan mahdollisuuksia turvalliseen äänestämiseen. Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 26.5.–8.6.

Karanteenissa olevien on mahdollista pyytää kotiäänestys tai äänestää ulkona.

Sen sijaan eristyksessä olevien koronatartunnan saaneiden tilanteeseen ei ainakaan eilisten tietojen mukaan ollut löytynyt ratkaisua.

Lakiesitystä kuntavaalien siirtämisestä on sorvattu pikavauhtia oikeusministeriössä. Kiirettä on aiheuttanut muun muassa jo ensi torstaina 18. maaliskuuta koittava ehdokasasettelun vahvistamisen määräaika. On mahdollista, että esimerkiksi jo annettuja ehdokasnumeroita joudutaan muuttamaan, kun ehdokasasettelua on mahdollisuus täydentää vielä uuteen määräpäivään eli toukokuun 4. päivään saakka.

Alkuperäinen ehdokasasettelun määräaika oli tämän viikon tiistai, mutta puolueet voivat vaalien siirron vuoksi täydentää listojaan toukokuun määräpäivään asti.