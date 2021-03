”Ei pitäisi etsiä, mitä kaikkea saa nyt tehdä, vaan tehdä vain se, mikä on aivan välttämätöntä”, Salminen sanoo.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen vetoaa nyt voimakkaasti kansalaisiin, jotta he pääkaupunkiseudulla ja Turun alueella itse rajoittaisivat liikkumisensa ja kontaktinsa vain välttämättömään.

”Ei pitäisi etsiä, mitä kaikkea saa nyt tehdä, vaan tehdä vain se, mikä on aivan välttämätöntä”, Salminen sanoo HS:n haastattelussa.

Välttämätön tarkoittaa menoa sellaisiin töihin, joita ei voi tehdä etänä, lasten viemistä päiväkotiin tai kouluun sekä lääkärissä, koronatesteissä, apteekissa ja ruokakaupassa käyntiä.

Paljon puhuttua ulkoilua THL ei olisi kieltämässä vaan päinvastoin suosittelemassa: ”Ulkoilu on turvallista ja suositeltavaa, kun pidetään riittäviä turvavälejä.”

Keiden ja kuinka monen kanssa on suotavaa ulkoilla?

”Tarkkaa rajaa on vaikea vetää, mutta muutamasta ihmisestä puhutaan. Ei pidä kuitenkaan mennä kymmenen hengen porukoissa istuskelemaan puistoon pitkäksi aikaa, vaan tyytyä ulkoilemaan lähipiirin kesken. Se ei tarkoita vain ydinperhettä, sillä nykyään lähipiirejä on monenlaisia”, Salminen sanoo.

THL evästi torstai-iltana myös maan hallitusta, joka valmistelee nykyistä tiukempien rajoitusten, kuten alueellisten liikkumisrajoitusten, käyttöön ottoa. Jopa ulkonaliikkumiskiellosta on välillä puhuttu.

”Hallitus sitten päättää, minkälaisessa tilanteessa ja minkälaisia lisätoimintoja otetaan käyttöön nykyisten lisäksi. Liikkumisrajoitusten valmistelu on ihan kesken, eikä THL ota kantaa etenkään juridiikkaan. Eilen kerroimme ministereille, mikä tilanne pandemiassa nyt on, ja se on erityisesti eteläisessä Suomessa vakava”, Salminen sanoo.

Perjantaina Suomessa raportoitiin 706 uutta koronavirustartuntaa.

”Kaikkia keinoja vähentää kohtaamisia pitää pohtia”, Salminen vastaa kysymyksiin esimerkiksi kauppojen sulkemisesta, maskipakosta ja vielä laajemmasta etätyöstä tai vain välttämättömien töiden teosta.

Esimerkiksi telakoilla ja rakennustyömailla voitaisiin tehdä taukojen aikataulutuksia eri tiimien välillä maskien käytön lisäksi.

”Oikein hyvänä” Salminen pitää kauppakeskusten oma-aloitteisia ”maskipakkoja”, vaikka ne eivät lakiin perustukaan.

”Pandemiatilanne on isompi asia kuin meno säännösten taakse tai raskas lainsäädäntö, jonka noudattamista olisi lisäksi hankala valvoa”, Salminen sanoo.

”Jos kaupan ovella lukee maskipakko, niin tuohan se asiakkaille sosiaalista painetta”, Salminen uskoo.

Etenkin pääkaupunkiseudulla, Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Ahvenanmaalla kontaktit tulisi Salmisen mukaan painaa nyt niin minimiin kuin mahdollista, sillä muuten tilanne vain pahenee.

”Yhteinen tekijä taustalla näillä alueilla on koronaviruksen brittimuunnos, joka tarttuu helpommin ja näyttää myös johtavan vähän aiempaa useammin sairaalaan tai jopa kuolemaan”, Salminen perustelee huoltaan.

”Jos haluamme, että epidemia vaimenisi, Helsingin pitäisi näyttää yhtä autiolta kuin se näytti viime keväänä”, Salminen sanoo.

”Ilmaantumisluvut ovat olleet koholla jo pitkään, ja nousseet jyrkästi viimeisen kuukauden aikana. Jos nykyiset rajoitustoimet eivät tehoa, ei mitään jarrutusta ole näkyvissä”, Salminen toteaa.

”Suomihan on pärjännyt taudin torjunnassa tähän asti kohtalaisen hyvin, mutta nyt saatamme olla samalla viivalla kuin monet muut maat, kuten aikaisemmin Viro tai vaikkapa Irlanti. On vaara, että edessä on iso takaisku, joka uhkaa ruuhkauttaa terveydenhoitojärjestelmän”, Salminen sanoo.

Suomen vahvuus on Salmisen mukana ollut se, että on reagoitu ajoissa ja jopa ennakoivasti.

”Ymmärrän, että ihmiset ovat jo totaalisen väsyneitä, ja itsekin olen”, Salminen sanoo ja kehottaa ajattelemaan urakkaa 10 000 metrin juoksuna tai 50 kilometrin hiihtona.

”Viimeiset kilometrit ovat raskaimmat, mutta maali häämöttää noin kahden kuukauden kuluttua, kun riskiryhmät ja viimeistään kesän jälkeen loputkin kansalaiset on rokotettu. Olisi sääli menettää peli tässä vaiheessa”, Salminen rohkaisee loppukiriin, josta hallituskin vähän aikaa sitten puhui.

Tosin pääministeri Sanna Marin (sd) arvioi keskiviikkona, ettei kyseessä olisi edes maraton, vaan voimme joutua elämään epidemian kanssa jopa vuosia.

”Voihan tästä tulla influenssan kaltainen vuosittainen ilmiö, mutta turha sitä ehkä nyt vielä on murehtia. Otetaan yksi taisto kerrallaan”, Salminen sanoo.