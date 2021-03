Hallituspuolueet kärsivät yleensä vaalitappion kuntavaaleissa.

Sekä keskusta että Sdp ovat noin 900 ehdokasta jäljessä siitä ehdokasmäärästä, jonka ne saavuttivat viime kuntavaaleissa 2017. Kumpikin puolue on pyrkinyt pääsemään samaan määrään, mutta toistaiseksi ne eivät ole onnistuneet tavoitteessaan.

HS kysyi eduskuntapuolueilta perjantaina täsmentyneet määrät kuntavaaliehdokkaista. Ehdokaslistat oli jätettävä kuntien keskusvaalilautakunnille tiistaina 9. maaliskuuta.

Kaikki puolueet saavat nyt lisäaikaa ehdokkaiden hankintaan, sillä kuntavaaleja siirretään eteenpäin kesäkuulle. Vaalien piti olla 18. huhtikuuta, nyt ne ovat 13. kesäkuuta.

Keskustalla on toistaiseksi tiedossa puolueista eniten ehdokkaita, yli 6 500. Viime kuntavaaleissa keskustalla oli yli 7 400 ehdokasta.

Päähallituspuolue Sdp on pyrkinyt yli 6 000 ehdokkaaseen viime vaalien tapaan, mutta vaikka puolue on valtakunnallisten puoluekannatusmittausten kärjessä, se ei ole työtä helpottanut.

Kuntavaaleissa vaalien lopputulokseen vaikuttaa paljon se, miten puolueiden ehdokashankinta onnistuu. Kun tavoitteena on maksimoida äänimäärä, puolueen kannattaisi saada jokaiseen 293 kuntaan listoilleen mahdollisimman paljon ehdokkaita. Lisäksi ehdokkaiden kirjon olisi hyvä olla laaja, jotta listalta löytyisi eri äänestäjäryhmiin vetoavia ehdokkaita.

Tällä kertaa perussuomalaiset ja vihreät ovat jo nyt lyöneet aiemmat ennätyksensä kuntavaaliehdokkaiden määrässä.

Perussuomalaisilla on nyt yli 1 500 ehdokasta enemmän kuin viime kuntavaaleissa. Viime kuntavaalit 2017 menivät puolueelta huonosti myös siksi, että sen ehdokasmäärä notkahti tuolloin tuntuvasti edellisvaaleista 2012. Tästä on opittu, ja perussuomalaiset aloittikin ajoissa ehdokkaiden värväämisen televisiokampanjan siivittämänä.

Perussuomalaiset ei silti vielä ole tavoitteessaan, joka oli yli 6 000 ehdokasta.

Vihreillä ehdokkaita on nyt yli 2 600, joka on hyvin niukasti yli viime vaalien määrän. Puolue on ollut tyytyväinen myös siihen, että se levittäytyy nyt aiempaa useampaan kuntaan.

Muista hallituspuolueista Rkp on saanut ehdokkaita suunnilleen sen määrän kuin viime kuntavaaleissa, mutta vasemmistoliitto on jäljessä nyt tiedossa olevilla 2 800 ehdokkaalla.

Aiempien kuntavaalien tulosvertailut ovat osoittaneet, että eduskuntavaalien tavoin hallituksessa toimivat puolueet kärsivät kuntavaaleissa yleensä vaalitappion.

Viimeksi äänimäärältään suurin puolue kuntavaaleissa oli kokoomus, joka keräsi 20,7 prosentin kannatuksen. Kokoomuksen ehdokashankinta ei ole paljon jäljessä viime vaaleista, ja se paransi nyt asemiaan muun muassa tiheästi asutulla Uudellamaalla.

Pienissä kunnissa vahvoilla oleva keskusta sai viimeksi kolmanneksi eniten ääniä eli 17,5 prosentin kannatuksen, mutta se sai eniten ehdokkaita läpi valtuutetuiksi, yli 2 800. Suurimman äänimäärän saaneelle kokoomukselle valtuustopaikkoja tuli vajaat 1 500.