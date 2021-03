Lintilän mukaan suurin kustannusero Rotterdamin hyväksi tuli rakennuskustannuksista, jotka olisivat olleet Porvoossa merkittävästi isommat.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) sanoo, että Nesteen suuri investointi uusiutuvien tuotteiden jalostamoon meni Suomelta sivu suun, koska kustannusero Porvoon ja Rotterdamin välillä oli merkittävä.

”Me hävisimme puhtaasti kustannussyistä. Se kustannusero oli niin merkittävä, jos me rupeamme olemaan investoinnissa, jossa ero rupeaa olemaan yksi kolmasosa tai sitä luokkaa”, hän sanoo.

Lintilän mielestä mitään ei olisi voitu tehdä toisin, koska tosiasiat puhuivat Porvoota vastaan.

”Harmittaa totta kai, mutta toisaalta koska tuo aiheutuu asioista, joille me emme voi mitään, niin tällaiset tosiasiat on vain tunnustettava”, Lintilä sanoo.

Neste kertoi maanantaina valitsevansa Hollannin Rotterdamin uuden maailmanlaajuisen uusiutuvien tuotteiden jalostamon sijaintipaikaksi. Toisena mahdollisena sijaintina selvitettiin Porvoota. Yhtiöllä on jalostamot molemmissa kaupungeissa.

HS on aiemmin kertonut, että jalostamon sijoittaminen Rotterdamiin on arvioiden mukaan noin 500 miljoonaa euroa halvempaa kuin sen sijoittaminen Porvooseen.

Lintilän mukaan suurin kustannusero Rotterdamin hyväksi tuli rakennuskustannuksista, jotka olisivat olleet Porvoossa merkittävästi isommat. Myös logistiikasta olisi tullut suurempia kustannuksia.

”Porvoon layout on sellainen, että se olisi tehnyt investoinnista erittäin haastavan ja se nosti sitä kustannusta. Esimerkiksi putkisiltojen rakentaminen olisi ollut huomattavan kallista. Porvoossa joutuisi myös louhimaan kalliota. Rotterdamissa he siirtelevät hiekkapatjoja. Me emme voi maaperärakenteelle mitään.”

Merkittävä ero Rotterdamin hyväksi tuli hiilidioksidin talteenotosta ja varastoinnista.

”Nehän pukkaavat sen siellä Pohjanmereen putkea pitkin suoraan, kun Porvoossa se olisi tarkoittanut sataman rakentamista siihen kuljetuksia”, Lintilä sanoo.

Lisäksi tuotantokustannukset olisivat hänen mukaansa olleet jonkin verran korkeampia Suomessa johtuen maakaasun korkeammasta hinnasta.

Suomen valtio omistaa Nesteestä noin 36 prosenttia.

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) kommentoi maanantaina viestipalvelu Twitterissä, että yhtiön päätös on pettymys.

”Yhtiön mukaan Suomi ja Porvoo kilpailivat investoinnista hyvin, mutta Rotterdamin lähtökohdat olivat tälle hankkeelle alunperin suotuisammat”, hän kirjoitti.

”Neste ei lähde Suomesta mihinkään ja Porvoon jalostamoon tullaan investoimaan jatkossa merkittävästi. Yhtiön TKI-keskus on tulevaisuudessakin Suomessa.”

Lintilän mukaan myönteistä on, että vaikka Nesteen jalostamoa ei saatu, on työpöydällä samaan aikaan useampia suuria mahdollisia investointihankkeita Suomeen.

”Niitä jatketaan. Seuraavasta isosta minulla on huomenna seuraava palaveri. [...] Kyllä näitä on tässä yllättävänkin monia.”

