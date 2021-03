Ensin vuorossa ovat ravintolarajoituksia ja liikuntapaikkoja koskevat keskustelut. Vaalien siirtämisestä keskustellaan hiukan myöhemmin iltapäivällä.

Eduskunta käy tiistain täysistunnossaan lähetekeskustelun kuntavaalien siirtämistä koskevasta lakiesityksestä.

Lisäksi keskustelua käydään ravintoloiden rajoituksista kolmen viikon sulkutoimien jälkeiselle ajalle sekä laista, jolla kuntosalit ja muut sisäliikuntapaikat voitaisiin sulkea kokonaan.

Eduskuntapuolueet linjasivat hiljattain yhdessä oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r) kanssa, että vaalit siirretään huhtikuulta kesäkuulle koronavirukseen liittyvien riskien vuoksi.

Puolueista ainoastaan perussuomalaiset vastusti vaalien siirtoa. Sen edustajilta voikin odottaa kipakkaa arvostelua päätökselle eduskuntakeskustelussa.

Perussuomalaiset on pitänyt esillä muun muassa sitä, että useissa muissa maissa vaalit on onnistuttu järjestämään turvallisesti. Se on arvostellut oikeusministeriötä ja oikeusministeriä huonosta varautumisesta, sillä koronavirus ja sen riskit ovat olleet pitkään tiedossa.

Siirtopäätöksen taustalla oli muun muassa THL:n sittemmin paljon keskustelua aiheuttanut laskelma, jonka mukaan päivittäisiä tartuntoja olisi voinut olla huhtikuussa vaalien aikaan 2 600–11 200, mitä pidettiin riskinä terveysturvallisuudelle.

Oikeusministeriö korosti päätöksen yhteydessä muun muassa virusmuunnoksen leviämistä ja myös sitä, että riski äänestysaktiivisuuden laskulle ja vaalien uskottavuudelle olisi ollut huhtikuussa selkeä.

Kesäkuun puolesta puhui esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arvio siitä, että suurempi osa kansalaisista on tuolloin luultavasti ehditty rokottaa.

Kuntavaalit järjestetään uuden aikataulun mukaan 13. kesäkuuta. Alun perin ne piti järjestää 18. huhtikuuta.

Keskustelussa olevan ravintolarajoituslaki koskee rajoituksia, jotka voitaisiin ottaa käyttöön, kun tällä hetkellä voimassa oleva sulku päättyy.

Sen mukaan anniskeluaika voitaisiin säätää päättymään kello 17 ja ravitsemisliikkeet suljettaviksi kello 18. Alkoholipainotteisissa ravintoloissa asiakasmäärä voitaisiin rajoittaa kolmannekseen tavallisesta ja muissa ravintoloissa puoleen.

Asetuksella voitaisiin vastaisuudessa myös edellyttää pakollinen pöytävaraus ja rajoittaa esimerkiksi laulamista ja musiikin soittamista ravitsemisliikkeessä.

Lain rajoitukset voitaisiin ottaa käyttöön epidemiologisesti tasolla kaksi olevilla alueilla.

Kuntosaleja koskevalla lakimuutoksella puolestaan selkiytetään tulkintaerimielisyyttä, joka sosiaali- ja terveysministeriöllä (STM) ja Etelä-Suomen aluehallintovirastolla (avi) on ollut tartuntalain muutoksesta.

STM on tulkinnut, että hiljattain hyväksytty lakimuutos olisi antanut aveille valtuudet sulkea kokonaan kuntosalit ja muut sisäliikuntapaikat, joissa normaalisti on yli kymmenen asiakasta samanaikaisesti.

Avin päätöksen mukaan tiloja ei taas ole tarvinnut sulkea, jos asiakasmäärä rajataan enintään kymmeneen henkeen kerrallaan.

Uudessa lakimuutoksessa ei enää säädettäisi tilojen sulkemisen edellytyksenä olevasta henkilömäärästä. Tartuntatautilain antama määräaikainen sulkemismahdollisuus koskisi myös tiloja, joita tavanomaisesti käyttäisi alle 10 asiakasta sisätiloissa tai alle 50 asiakasta ulkotiloissa.

Näin ollen esimerkiksi kunto-, jooga- tai tanssisalit voitaisiin sulkea kokonaan viranomaismääräyksellä tiettyjen epidemiaa koskevien ehtojen täyttyessä kun sitä pidettäisiin epidemian leviämisen estämiseksi välttämättömänä.