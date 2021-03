Asiassa on tällä hetkellä kaksi epäiltyä, tutkinnanjohtaja sanoo Iltalehdelle. STT ei ole tavoittanut poliisia.

Keskusrikospoliisi (KRP) on aloittanut esitutkinnan Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) toiminnasta, kertoo Iltalehti. Asian tutkinnanjohtaja sanoo lehdelle, että asiassa on kaksi epäiltyä, mutta ei ota kantaa epäiltyjen henkilöllisyyksiin. Rikosnimikkeenä on ainakin virkavelvollisuuden rikkominen.

”Esitutkinta on vielä aivan alkuvaiheessa, minkä vuoksi en halua vielä tässä vaiheessa kommentoida tarkemmin rikosnimikkeitä. Asiassa tutkitaan ainakin virkavelvollisuuden rikkomista. Rikoksesta epäillyn asemassa on tällä hetkellä kaksi henkilöä”, tutkinnanjohtaja Tommi Reen sanoo Iltalehdelle.

Iltalehti on aiemmin kertonut viraston pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin tehneen huomattavan paljon virkamatkoja lentäen viime vuosina, mutta virastossa ei tiedetä, miten näistä kertyneet lentopisteet eli kanta-asiakkaille myönnetyt edut on käytetty. Valtion sääntöjen mukaan pisteet pitäisi käyttää uusien virkamatkojen varausten yhteydessä.

Helmikuussa eduskunnan tarkastusvaliokunta kertoi selvittävänsä matkustuskuluja.

Iltalehden mukaan Yli-Viikari ei ole suostunut kommentoimaan virkamatkoilla kertyneiden lentopisteiden käyttöä. Lehden mukaan Yli-Viikari ja oikeudellisista asioista vastaava Mikko Koiranen saivat joulukuussa oikeusasiamieheltä huomautuksen laittomasta virkasuhteenpäättämissopimuksesta. Sopimuksen nojalla virkamiehelle maksettiin kahden vuoden ajan palkkaa sillä ehdolla, ettei tämä tee töitä tai käy työpaikalla.

STT ei ole tavoittanut tutkinnanjohtajaa tai Yli-Viikaria. STT:n Yli-Viikarille jättämään soittopyyntöön palattiin viraston viestinnästä, josta kerrottiin, että asiaa ei kommentoida. Myöskään STT:n tavoittama Koiranen ei kommentoinut asiaa.