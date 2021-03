Hallituspuolueiden kanta liikkumisrajoituksiin on nihkeä.

Hallitus kokoontuu tänään keskiviikkona kello 16 neuvottelemaan muun muassa liikkumisrajoituksista.

HS:n tietojen mukaan hallituspuolueiden suhtautuminen liikkumisen rajoittamiseen on edelleen vastahankainen, mutta yksikään puolue ei pidä rajoituksia poissuljettuina.

Hallituslähteiden mukaan ennakkokäsitys on, ettei liikkumisrajoituksista linjata vielä ainakaan tänään.

Puolueissa toivotaan, että nyt voimassa olevat rajoitukset alkavat toimia.

Siltä näytti vielä alkuviikosta, kun esimerkiksi maanantainen tartuntaluku oli alhaisin maanantailuku kahteen kuukauteen.

Keskiviikkona uusia tartuntoja kirjattiin taas 842, mikä on koko korona-ajan korkeimpia.

Poliitikoissa elää vahvana haave, että maa saa tilanteen kuntoon kuten on saanut tähänkin asti.

Näin ei välttämättä käy nykyisillä rajoituksilla kuten ravintoloiden sulkemisella, vaikka ne olisivat aikaisemmin toimineet.

Ongelma on, että Suomessa jyllää virusmuunnos, jota on kansainvälisten esimerkkien mukaan selvästi vaikeampi saada kuriin kuin alkuperäistä koronavirusta.

Hyvin keskeisessä roolissa on se, mitä ja missä sävyssä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kertoo hallitukselle ennen neuvotteluja.

HS uutisoi viime viikon tiistaina THL:n suosittelevan, että hallitus alkaisi pikaisesti valmistella säädöksiä ulkona liikkumisen rajoittamisesta.

Lausunnon mukaan rajoituksia tulee ottaa käyttöön Helsingin ja Uudenmaan sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien alueen keskuskuntaa tai -kuntia ympäröivällä luonnollisella asiointi- ja työssäkäyntialueella.

HS kertoi tämän viikon tiistaina, millaisia rajoituksia hallitus on jo pitkään valmistellut.

HS:n tietojen mukaan THL:n näkemys ei ole millään tavoin lieventynyt, mutta THL ei ole ainakaan ennen tätä iltaa myöskään sanonut, että liikkumisrajoituksiin olisi pakko mennä.

Liikkumisrajoitusten käyttöönotto riippuu aika lailla siitä, kuinka voimakkaasti THL kehottaa hallitusta tarttumaan kovimpiin toimiin. Myös sosiaali- ja terveysministeriön kanta on tiettävästi laajalti sama kuin THL:n.

On mahdollista, että hallitus kokoontuu torstaina uudestaan tekemään päätöksiä suuntaan tai toiseen.

Hallituspuolueissa kuitenkin epäillään, ettei eduskunta vielä edes pitäisi liikkumisrajoituksia välttämättöminä.

Puolueiden näkemykset voivat kuitenkin muuttua, jos THL ilmaisee, ettei mikään muu nyt auta kuin kovat lisätoimet.

Hallitus saattaa tällä kertaa päätyä vain viestinnän tiukentamiseen, kuten esimerkiksi suositella, että ihmiset tapaisivat vain muutamia perheen ulkopuolisia ihmisiä.

Keskiviikon kokouksessa hallituksen asialistalla on myös linjata, minkälaisia toimia pitäisi olla voimassa maaliskuun lopussa, jos liikkumisrajoituksia ei oteta käyttöön.

Hallitus edelleen lähtee siitä, ravintolat avaavat ovensa tiukoin rajoituksin 29. maaliskuuta ja yläasteet siirtyvät takaisin lähiopetukseen. Moni lääkäri on katsonut, ettei rajoitusten purkuun tuskin on vielä tuolloin varaa.

Hallitus saattaa myös keskustella ravintoloiden täyssulun jatkosta, vaikka tämä ei tiettävästi ole agendalla.

Jos liikkumisrajoituksista alustavasti päätettäisiin keskiviikkona, menisi ainakin päivä lakiesityksen perustelujen valmisteluun. Rajoitukset tulisivat aikaisintaan voimaan ensi viikon loppupuolella.

Suomen koronavirustilanne on yhä enemmän jakautumassa. Koko maan tartuntojen määrän kasvu on jonkin verran hidastunut. Nyt kyse on ennen kaikkea Helsingin, Vantaan, Espoon ja Turun ongelmasta.

Jos liikkumisrajoitukset otettaisiin käyttöön, ne kohdistuisivat näille alueille ja ehkä niiden lähialueille.

Liikkumisrajoitusten keskeinen päämäärä olisi taltuttaa virusmuunnos niin, että sen voima alkaa selvästi heiketä.

Viranomaisten näkemyksen mukaan esimerkiksi kauppojen sulkeminen ei olisi yhtä tehokas keino, sillä se ei vaikuttaisi millään tavalla keskeiseen ongelmaan eli kodeissa ja yksityistilaisuuksissa leviävään muuntovirukseen.

Poliisi ei voisi edelleenkään määrätä, kuinka monta ihmistä kotien seinien sisällä kokoontuu, mutta se voisi puuttua, jos isompi joukko eri perheiden jäseniä olisi menossa vaikkapa kohti yhtä osoitetta.

Rajoite lisäisi todennäköisesti myös sosiaalista painetta rajoittaa omaa liikkumista.

Hallituksen keskeinen huoli on, että jos tartuntamäärät jäävät nykyiselleen eikä kovimpia rajoituksia oteta käyttöön, alkukesällä Suomessa on edelleen paljon virusta liikenteessä.

Rokotteiden ja muiden toimien kuten yleisötilaisuuksien hygieniasäännösten voima olisi kesällä suurempi, jos tartuntaluvut laskisivat kesään mennessä selvästi.

Kesän tilanteeseen vaikuttaa merkittävästi se, kuinka paljon ihmiset vähentävä kontakteja nyt.

Nyt näyttää aika selvältä, etteivät ihmiset enää ole kevään tapaan valmiita vapaaehtoisesti vähentämään liikkumistaan tai työpaikat määräämään ihmisiä etätöihin. Jos näin on, tartunnat eivät vähene.

”Ihmiset tekevät vielä liikaa koronasyntiä. Liikkumisrajoitus on todella rankka asia, enkä usko, että kukaan sitä haluaa, jos on muitakin vaihtoehtoja. Ja tässähän on”, Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi viittasi tapaamisten vähentämiseen HS:ssä tiistaina.