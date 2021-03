Esimerkiksi lakisääteiset tiukat rajakontrollimenettelyt ja lakisääteiset tiukemmat maskivelvollisuusmenettelyt olisivat Häkkäsen mukaan näitä kevyemmän sarjan toimenpiteitä.

Perustuslain näkökulmasta on tärkeää, että ennen kuin ihmisten oikeuksia rajoitetaan liikkumisrajoitusten kaltaisella järeällä toimella, käyttöön on ensin otettu kevyemmät toimet. Näin sanoo perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja Antti Häkkänen (kok).

”Tilanne on aika vakava Suomessa. Kaikki kovatkin keinot on otettava käyttöön, mutta näitä keinoja pitää tietysti arvioida niin, että ne muodostavat loogisen kokonaisuuden ja niin, että kevyemmät keinot on ensin otettu käyttöön.”

Esimerkiksi lakisääteiset tiukat rajakontrollimenettelyt ja lakisääteiset tiukemmat maskivelvollisuusmenettelyt ovat Häkkäsen mukaan näitä kevyemmän sarjan toimenpiteitä.

”Jos rajuja keinoja, kuten voimakkaita ulkonaliikkumisrajoituksia, käytetään, pitää olla hyvin tarkasti alueellisesti perusteltuja, miksi ne ovat välttämättömiä”, hän sanoo.

Rajoitustoimia on jo tällä hetkellä voimassa liuta. Muun muassa ravintolat ovat olleet reilun viikon kiinni suuressa osassa maata. Lisäksi yläkoululaiset, ammattikoululaiset ja lukiolaiset ovat olleet viime viikosta etäopetuksessa.

Laajoja pakollisia koronatestejä ollaan ottamassa käyttöön. Aluehallintovirastot ilmoittivat muuttaneensa tulkintaansa asiasta maanantaina, ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto kertoi keskiviikkona määräävänsä riskimaista tulevat koronatestiin.

Hallitus on aiemmin kertonut valmistelevansa myös liikkumisrajoituksia. Hallitus kokoontui keskiviikkoiltana neuvottelemaan niistä.