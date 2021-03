Sosiaali- ja terveysministeriön pohjaesitys olisi VM:n arvion mukaan tuonut noin 6 000 lisätyöllistä. Kolmikantaisen työryhmän erimielinen raportti julkaistaan torstaina.

Työttömyysturvan muutoksia selvittänyt kolmikantainen työryhmä ei päässyt sopuun ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston porrastamisesta. Seuraavaksi asia siirtyy huhtikuun kehysriiheen valmistautuvan hallituksen pöydälle.

Kolmikantaisen työryhmän raportti julkaistaan torstaina.

HS:n tietojen mukaan valtiota työryhmässä edustaneet sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtiovarainministeriö esittivät ansioturvan enimmäiskeston porrastamista 100–400 päivään, mutta työntekijäjärjestöt tyrmäsivät ehdotuksen.

Ryhmää johtaneen sosiaali- ja terveysministeriön pohjaesityksessä ansioturvan kesto sidottaisiin siihen, kuinka monta kuukautta työttömäksi jäänyt henkilö on ollut töissä edellisten 35 kuukauden aikana.

Ansiosidonnaisen enimmäispituus säilyisi nykyisessä 400 päivässä, jos työkuukausia on edellisten 35 kuukauden aikana ollut vähintään 20. Jos työkuukausia on ollut vähintään 15, ansiosidonnaista saisi enintään 300 päivää. Vähintään 10 työkuukaudella ansioturvaa saisi 200 päivää ja vähintään 5 kuukaudella 100 päivää.

Muutos olisi selkeä heikennys ansiosidonnaiseen. Nykyisin ansiosidonnaista voi saada 400 päivää, jos on ollut työttömyyttä edeltäneiden 28 kuukauden aikana töissä vähintään 6 kuukautta. Keston enimmäispituus on 300 päivää silloin, jos henkilö on ollut työelämässä vasta alle kolme vuotta.

Ministeriöiden esittämä malli ei vaikuttaisi yli 58-vuotiaiden ansioturvaan, jonka enimmäispituus olisi säilynyt nykyisessä 500 päivässä.

Sosiaali- ja terveysministeriön pohjaesitys on valmisteltu yhdessä valtiovarainministeriön kanssa. Valtiovarainministeriön arvion mukaan se toisi noin 5 500–6 500 lisätyöllistä vuosikymmenen loppuun mennessä.

Arvioitu työllisyysvaikutus syntyisi työnteon kannustinten kohenemisesta: kun monet työttömät uhkaisivat pudota nykyistä nopeammin ansioturvalta pelkälle perusturvalle, heidän oletettaisiin pyrkivän hakeutumaan takaisin töihin nykyistä nopeammin.

Työttömyysturvan menot pienenisivät sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön esittämässä mallissa vuositasolla runsaat 100 miljoonaa euroa.

Työnantajapuoli kannattaa ansiosidonnaisen keston porrastamista. Työntekijäpuoli taas ei sulata työttömyysturvan heikennyksiä. Sanna Marinin (sd) hallitus on jo päättänyt ikääntyneiden niin sanotun eläkeputken asteittaisesta poistamisesta, jota työntekijäpuoli vastusti.

Myös hallituksen sisäisestä työttömyysturvaneuvottelusta on odotettavissa vaikeaa. Hallitus on sopinut päättävänsä vielä sellaisista toimista, joiden voidaan arvioida tuovan vähintään 50 000 työllistä vuosikymmenen loppuun mennessä.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen.­

Hallituksen on vaikea päästä tavoitteeseensa heikentämättä ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Toisaalta hallituspuolueista Sdp:lle ja vasemmistoliitolle lisäleikkaukset työttömyysturvaan ovat poliittisesti tulenarkoja.

Erityisen kiusallinen tilanne on sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekoselle (vas). Työttömyysturvan kiristyksiä valmistellaan hänen johtamassaan ministeriössä, vaikka julkisesti Pekonen on sanonut vastustavansa itse ansiosidonnaisen heikentämistä.

HS:n tietojen mukaan sosiaali- ja terveysministeriö veti pohjaesityksensä ansioturvan keston porrastamisesta pois, koska sillä ei ollut edellytyksiä menestyä työryhmässä työntekijäpuolen vastustuksen vuoksi.

Työryhmä kuitenkin esittää hallitukselle ansiosidonnaisen työttömyysturvan työssäoloehdon niin sanottua euroistamista. Se tarkoittaa sitä, että työssäoloehdon täyttymistä alettaisiin tarkastella tienatun palkan perusteella. Nykyisin sitä tarkastellaan tehtyjen työtuntien perusteella.

Nykyisin työssäoloehtoon luetaan viikot, joina henkilö on tehnyt vähintään 18 työtuntia. Esitetyssä mallissa työssäoloehtoa kertyisi, jos tietyllä ajanjaksolla palkka on täyttänyt edellytetyn vähimmäisvaatimuksen.

Esitetty malli kiristäisi työssäoloehtoa hieman, minkä vuoksi se pienentäisi työttömyysturvan kuluja ja lisäisi valtiovarainministeriön arvion mukaan työllisyyttä noin 1 500 henkilöllä. Vaikka työntekijäpuolikin kannattaa työssäoloehdon euroistamista, näiden esityksen yksityiskohtien vuoksi ainakin SAK ja STTK jättivät HS:n tietojen mukaan työryhmän ehdotukseen eriävän mielipiteen.