Perussuomalaiset kasvatti kaulaa Sdp:hen: Puolueella on ”historiansa paras lähtökohta kuntavaaleihin”, sanoo tutkija

Myös keskustan suosio hypähti 0,8 prosenttiyksikköä.

Perussuomalaiset johtaa Sdp:tä suosiossa jo prosenttiyksiköllä, kertoo HS:n kysely.

Perussuomalaiset on kasvattanut kaulaansa, kun Sdp:n suosio on pienentynyt ja perussuomalaisten kohentunut helmikuuhun verrattuna. Perussuomalaisia äänestäisi nyt 21,5 prosenttia suomalaisista. Suosio kasvoi 0,4 prosenttiyksikköä.

Kannatustaan on kasvattanut myös keskusta, jonka suosio hypähti 0,8 prosenttiyksikköä 11,8:aan. HS:n kyselyn perusteella vaikuttaa siltä, että keskustan kannattajia on siirtynyt jälleen ”en osaa sanoa” -leiristä puolueen taakse.

Kyselyn tehneen Kantar TNS:n tutkimusjohtaja Sakari Nurmela arvioi, että Sdp:n suosion heikkenemiseen on voinut vaikuttaa paheneva koronatilanne.

”Heille samoin kuin perussuomalaisille on tullut puheenjohtajansa [Sdp:llä pääministeri Sanna Marin] kautta yleiskannatusta. Marin on ollut takuuhenkilö koronaviruksen vastaisessa taistelussa, ja nyt kun asetelma on saattanut muuttua, se voi heijastua kannatukseen”, Nurmela sanoo.

Tartuntaluvut ovat maaliskuussa kasvaneet suuriksi. Hallitus on valmistautunut yhä kovempiin rajoitustoimiin.

Lisäksi kuntavaaleja päätettiin siirtää vaikeutuneen koronatilanteen takia. Oppositio on kuvannut vaalien siirtämistä myös hallituksen ja pääministerin epäonnistumiseksi. Perussuomalaiset oli puolueista ainoa, joka vastusti siirtoa.

Perussuomalaiset ovat Nurmelan mukaan onnistuneet pitämään viime aikoina rivinsä hyvin suorassa: kohuja ei ole ollut.

”Voi olla, että moni ajattelee sen olevan nyt salonkikelpoisempi puolue kuin vielä vähän aikaa sitten”, Nurmela pohtii.

Kesäkuuhun siirretyistä kuntavaaleista voi tulla tämänhetkisen tilanteen perusteella tiukat.

Perussuomalaisten osalta tilanne näyttää hyvältä. Kasvavan kannatuksen lisäksi se on kerännyt kuntavaaliehdokkaita ennätysmäärän. Puolueella on nyt yli 1 500 ehdokasta enemmän kuin viime kuntavaaleissa. Kuntavaaleissa ehdokkaiden määrällä on suuri merkitys.

Lue lisää: Sdp, keskusta ja vasemmistoliitto eniten jäljessä kuntavaalien ehdokashankinnassa – vihreät ja perussuomalaiset ylittivät aiemmat ennätyksensä

”Perussuomalaisilla on kieltämättä historiansa kaikkein paras lähtökohta kuntavaaleihin”, Nurmela sanoo.

Perussuomalaisten taakkana on kuitenkin se, että puolueen kannattajat eivät välttämättä lähde vaaliuurnille yhtä uskollisesti kuin esimerkiksi kokoomuksen kannattajat.

Vaikka kokoomuksen suosio on nyt HS:n kyselyn mukaan 16 prosenttia, se voisi tarkoittaa kuntavaaleissa Nurmelan mukaan jopa 19 prosentin saalista, jos kokoomuksen nykyiset kannattajat äänestävät.

Sdp:n kannatus on koronaepidemian aikana kasvanut erityisesti pääministeri Marinin suuren kansansuosion vetämänä. Iso enemmistö suomalaisista on edelleen tyytyväisiä hänen toimintaansa koronakriisissä.

”Sdp:llä on kuitenkin kova homma saada suosio muutettua ääniksi, kun Sanna Marin ei voi olla kaikkialla kuntavaaliehdokkaana”, Nurmela sanoo.

Helmikuuhun verrattuna kokoomuksen, vasemmistoliiton ja vihreiden suosio on HS:n kyselyn mukaan vähentynyt.

Kokoomuksen kannatus pieneni 0,4 prosenttiyksikköä. Taustalla voivat olla maaliskuussa otsikoissa olleet yllätyskäänteet Helsingin pormestariehdokkaan ympärillä. Ehdokkaaksi valittu Kirsi Piha vetäytyi viime metreillä, mutta pian tilalle valittiin Juhana Vartiainen.

Tapauksen tulkittiin paljastaneen puolueen sisäiset linjaerimielisyydet.