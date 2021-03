HS:n tietojen mukaan sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtiovarainministeriö ovat esittäneet ansioturvan enimmäiskeston porrastamista 100–400 päivään.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) sanoo, ettei hän aio edistää työttömyysturvan keston leikkaamista.

”Työttömyysturvan keston leikkaaminen ei tule etenemään minun johdollani. Asiaa käsitellyt työryhmä toimi itsenäisesti tarkastellen eri malleja. Poliittiset päätökset työllisyystoimista tekee sen sijaan hallitus”, Pekonen kirjoitti Twitterissä.

HS kertoi keskiviikkona, että työttömyysturvan muutoksia selvittänyt kolmikantainen työryhmä ei päässyt sopuun ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston porrastamisesta.

Erimielinen raportti julkaistaan tänään torstaina. Asia siirtyy seuraavaksi kehysriiheen valmistautuvan hallituksen pöydälle.

HS:n tietojen mukaan valtiota työryhmässä edustaneet sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtiovarainministeriö esittivät ryhmässä ansioturvan enimmäiskeston porrastamista 100–400 päivään, mutta työntekijäjärjestöt tyrmäsivät ehdotuksen.

Pekonen johtaa sosiaali- ja terveysministeriötä, mutta ministeriön virkamiehet toimivat kolmikantaisessa työryhmässä itsenäisesti. Pekosen Twitterissä antama lausunto siitä, ettei hän aio edistää työttömyysturvan keston lyhentämistä, lupaa vaikeita neuvotteluja hallitukselle.

Sosiaali- ja terveysministeriön pohjaesityksessä ansioturvan kesto sidottaisiin siihen, kuinka monta kuukautta työttömäksi jäänyt henkilö on ollut töissä edellisten 35 kuukauden aikana.

Ansiosidonnaisen enimmäispituus säilyisi nykyisessä 400 päivässä, jos työkuukausia on edellisten 35 kuukauden aikana ollut vähintään 20. Jos työkuukausia on ollut vähintään 15, ansiosidonnaista saisi enintään 300 päivää. Vähintään 10 työkuukaudella ansioturvaa saisi 200 päivää ja vähintään 5 kuukaudella 100 päivää.

Virkamiesten esittämä muutos olisi selkeä heikennys ansiosidonnaiseen. Nykyisin ansiosidonnaista voi saada 400 päivää, jos on ollut työttömyyttä edeltäneiden 28 kuukauden aikana töissä vähintään 6 kuukautta. Keston enimmäispituus on 300 päivää silloin, jos henkilö on ollut työelämässä vasta alle kolme vuotta.

Sosiaali- ja terveysministeriön pohjaesitys on valmisteltu yhdessä valtiovarainministeriön kanssa. Valtiovarainministeriön arvion mukaan se toisi noin 5 500–6 500 lisätyöllistä vuosikymmenen loppuun mennessä.