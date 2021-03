Tästä lähijunat pysäyttäneessä lakossa on kyse: Kiista syntyi palkallisen ruokatauon menetyksestä

RAU katsoo, että VR:n yksipuolinen päätös palkallisista ruokatauoista luopumiseksi tarkoittaa vuodessa 200 lisätuntia palkatonta työhön sitoutumista. VR:n mukaan säästötoimet ovat työehtosopimusten ja lakien mukaisia.

Valtaosa HSL:n lähijunista ei kulje torstaina ja perjantaina veturinkuljettajien lakon takia. Mistä lakossa on kyse?

Työntekijöitä edustavan Rautatiealan unionin (RAU) mukaan lakko on ”vastalause VR:n tekemästä sopimusrikkomuksesta sekä vakiintuneiden työehtojen yksipuolisesta muuttamisesta”. VR kiistää sopimusrikkomuksen ja pitää mielenilmausta laittomana.

VR kertoi keskiviikkona lähijunien henkilöstölle säästötoimenpiteistä. Niiden tarkoituksena on pienentää kustannuksia niin, että VR pystyy ajamaan lähijunaliikennettä HSL:n kanssa sovittuun hintaan. VR voitti lähijunaliikenteen kilpailutuksen viime vuonna, ja uusi kymmenvuotinen sopimuskausi HSL:n kanssa alkaa kesäkuussa.

RAU:n Helsingin-osaston puheenjohtajan Lassi Narisen mukaan yksi keskeinen heikennys henkilöstölle on puolen tunnin palkallisen ruokatauon menettäminen. Vastaisuudessa työntekijöillä on 59 minuutin palkaton ruokatauko.

Kun osalla työntekijöistä on tähän saakka sisältynyt esimerkiksi kahdeksan tunnin työvuoroon puolen tunnin palkallinen ruokatauko, vastaisuudessa saman työvuoron pituus olisi Narisen mukaan yhdeksän tuntia. Yksi tunneista olisi palkaton ruokatauko.

”Voi ehkä kuulostaa absurdilta, että tässä ruokataukojen takia lakkoillaan, mutta kyse on käytännössä merkittävästä pidennyksestä työaikaan. Palkattomat ruokatauot tarkoittavat vuositasolla noin 200 tunnin palkatonta työhön sitoutumista”, Narinen sanoo.

VR:n ja työnantajaliitto Paltan mukaan muutos on täysin työehtosopimuksen ja lakien mukainen. Työehtosopimuksessa sanotaan näin:

”Jos työntekijällä on oikeus ja tosiasiallinen mahdollisuus esteettä poistua työpaikalta, ei lepoaikaa lasketa työajaksi. Jaksotyössä voidaan ruokailu järjestää tapahtuvaksi työn lomassa.”

Molemmat järjestelyt ovat siis mahdollisia. RAU:n Narinenkaan ei kiistä sitä, että työehtosopimus mahdollistaa myös tunnin palkattoman ruokatauon.

”Mutta kyse on vakiintuneen käytännön rikkomisesta. Osalla työntekijöistä on ollut palkallinen ruokatauko vuosikymmeniä, ja nyt se yritetään viedä yksipuolisella ilmoituksella. Se on ollut vakiintuneesti työsuhteen ehto, jolloin meidän käsityksemme mukaan sitä ei voi muuttaa noin vain.”

Työnantaja haluaa hänen mukaansa muuttaa vakiintuneita käytäntöjä myös työpäivän alussa ja lopussa: työntekijöiden pitäisi vastaisuudessa ennen työajan alkamista selvittää sähköisestä järjestelmästä, mistä työpäivän ensimmäinen juna lähtee.

”Ja työpäivää lopettaessa, varsinkin jos juna on myöhässä, niin työvälineiden vieminen takaisin kaappiin tapahtuisi omalla ajalla.”

Mutta mikä on se varsinainen sopimusrikkomus, josta RAU työnantajaa syyttää?

Narinen viittaa vuoteen 2015, jolloin VR sopi suorahankintasopimuksen HSL:n kanssa.

”Silloin henkilöstömme sopi yhteistyössä VR:n kanssa tietyistä heikennyksistä työehtoihin. Silloin sovittiin työnantajan kanssa, että suorahankintakauden aikana ei tule uusia heikennyksiä. Nyt työnantaja kuitenkin ilmoitti ottavansa käyttöön uusia heikennyksiä.”

Narisen mukaan sopimus siitä, ettei työehtoja heikennetä, on vuonna 2015 kirjattu salassa pidettäviin yt-papereihin. Hän toteaa viime kädessä oikeuden päättävän siitä, onko työntekijäpuoli vai työnantaja tulkinnassaan oikeassa.

”Tietysti toivomme, että työnantaja peruisi suunnitelmansa eikä oikeuteen asti tarvitsisi mennä.”

VR:n henkilöstöjohtaja Timo Koskinen vahvistaa, että Narisen mainitsemat säästötoimenpiteet ovat erimielisyyksien keskiössä. Hän sanoo, että kaikki toimet ovat työehtosopimusten ja lakien mukaisia.

Sen enempää Koskinen ei halua ottaa yksityiskohtiin kantaa julkisuudessa. Hän sanoo toivovansa, että työnantaja- ja työntekijäpuoli pääsevät pian sopimaan erimielisyyksistään neuvottelupöydässä.