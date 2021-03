HS kysyi puolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajilta suhtautumista mahdollisiin yhä tiukempiin rajoitustoimiin.

Suhtautuminen mahdollisiin liikkumisen rajoituksiin on puolueissa edelleen hyvin varautunutta. Kaikista eduskuntapuolueista painotetaan pienin sävyeroin, että tällaisten rajoitusten on oltava viimesijainen keino koronaviruksen torjunnassa.

HS kysyi puolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajilta suhtautumista rajoitustoimien mahdolliseen tiukentamiseen koronavirustilanteen pahennuttua viime aikoina.

Useammassa puolueessa katsotaan, että esimerkiksi jonkinasteista maskipakkoa voitaisiin tai tulisi vielä punnita ennen liikkumisen rajoituksiin turvautumista.

Eniten ymmärrystä liikkumisen mahdolliselle rajoittamiselle tuntuu olevan suurimmissa hallituspuolueissa.

Antti Lindtman­

Pääministeri­puolue Sdp:n eduskunta­ryhmän puheen­johtaja Antti Lindtman korostaa, että on hyvä, että liikkumis­rajoituksiin on varauduttu, sillä tautitilanne on vakava. Hän painottaa samalla, että rajoitusten tulee olla viimesijainen keino, eikä niitä toistaiseksi ole katsottu ajankohtaisiksi.

Lindtman toteaa, että jos lisärajoituksia tarvitaan, jo suuri osa käytettävissä olevista keinoista on käytössä. Yksi mahdollinen toimi olisi kuitenkin vielä joukkoliikenteen matkustajamäärien rajoittaminen pääkaupunkiseudulla.

”Se olisi varmasti yksi keino, joka on tarpeen.”

Maskipakkoakaan Lindtman ei sulkisi pois.

Hän painottaa, että Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) ja hallituksella on paras näkymä eri toimien tehosta suhteessa niistä aiheutuviin haittoihin.

”Kaikki ne, jotka tepsivät, mutta eivät ole kohtuuttomia, on järkevää ottaa käyttöön.”

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinenkin korostaa, että liikkumisrajoitusten on oltava viimesijaisia keinoja viruksen torjumisessa, sillä kyseessä on raju puuttuminen ihmisen perusoikeuksiin.

Antti Kurvinen­

Keskustassa on kuitenkin valmiutta koviinkin toimiin tarpeen tullen, hän sanoo. Suomea ei saisi päästää samankaltaiseen tilanteeseen kuin esimerkiksi Viro on joutunut.

”Jos muu ei auta, meillä on valmius liikkumisrajoituksiinkin. Mutta siinä vaiheessa niiden on sitten oltava alueellisia. Se ei ole mahdollista, että samat rajoitukset ovat Utsjoen Nuorgamissa ja Mannerheimintiellä.”

Kurvinen painottaa, että rajoituksissa pitää edetä tukeutumalla asiantuntijoiden näkemyksiin.

Ennen liikkumisrajoituksiin turvautumista Kurvisesta pitäisi vielä katsoa esimerkiksi, voidaanko maskien käyttöön velvoittaa kattavasti. Siihen, miten velvoite toteutettaisiin, hän ei halua tässä vaiheessa ottaa kantaa.

Maskin käyttöön velvoittamisesta puhuu myös vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari. Hänestä velvoite tulisi ottaa käyttöön, kun keskustelussa on ollut niinkin kovia toimia kuin liikkumisen rajoituksia.

Emma Kari­

”Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että ihmiset velvoitettaisiin käyttämään maskia joukko­liikenteessä tai julkisissa tiloissa niillä alueilla, joilla se on pandemian torjumisen kannalta perusteltua. Ilman terveydellistä perustetta maskista kieltäytyvät eivät voisi matkustaa joukkoliikenteellä tai oleskella julkisissa tiloissa”, Kari sanoo.

Kari toteaa, että velvoitteet, joita esimerkiksi HSL ja VR ovat ottaneet käyttöön, ovat olleet melko toimivia, ja koronakriisin aikana on huomattu, että ihmiset noudattavat hyvin sääntöjä, kun niihin vakavasti velvoitetaan. Sakottamisesta ei tarvitsisi olla kyse.

Liikkumisen rajoituksiin puolue suhtautuu Karin mukaan hyvin kriittisesti. Maskipakon lisäksi olisi mahdollista katsoa, voidaanko esimerkiksi kokoontumisrajoituksia vielä tiukentaa. Lisäksi työpaikoilta tulee paljon tartuntoja ja niiden käytäntöihin tulisi edelleen kiinnittää huomiota.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio velvoittaisi maskin käyttöön vain julkisessa liikenteessä, missä ihmiset ovat samassa tilassa pitkään, ei laajemmin. Hän viittaa hiljattaiseen tapaukseen, jossa yksi maskiton matkustaja oli bussimatkalla tartuttanut kymmeniä ihmisiä.

Ville Tavio­

Laajemmassa käytössä Tavio epäilee velvoittavuuden suhteellisia hyötyjä, sillä ihmiset käyttävät maskeja jo melko laajasti.

Liikkumisen rajoituksiin hän sanoo suhtautuvansa hyvin epäilevästi ennen kuin kaikki muut mahdolliset toimet on tehty.

”Jos tavoitteena on vaikka saada henkilöitä notkumaan vähemmän ostoskeskuksissa, niin siitä ei tulisi tehdä kaikkia koskevaa rajoitusta.”

Tavio pitää ensisijaisena, että esimerkiksi rajakontrolli saataisiin toimimaan, ettei virusta pääsisi maahan rajojen yli. Lisäksi rajoitustoimia pitäisi hänestä keskittää nimenomaan sinne, missä tartuntaryppäitä on. Yhtenä esimerkkinä Tavio mainitsee rakennustyömaat, joiden hygieniakäytännöissä on ilmennyt puutteita.

Myös kokoomus suhtautuu myönteisesti maskipakkoon. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen sanoo, että julkisia sisätiloja koskeva maskipakko olisi pitänyt säätää jo aikaa sitten. Se tarkoittaa esimerkiksi ostoskeskusten lisäksi myös julkista liikennettä.

Kai Mykkänen­

”Jos meillä olisi selkeä valta­kunnallinen maskipakko, se olisi julkisiin sisätiloihin. Ei tuonne keväthangille ole järkeä säätää maskipakkoa.”

Mykkäsen mielestä hallituksen toiminnan hitautta kuvastaa se, että ensin puhuttiin siitä, miten maskipakkoa ei voi tuoda joukkoliikenteeseen. Nyt kun HSL ja VR ovat alkaneet maskia edellyttää, mutta pakko ei ole laissa, syntyy tilanteita joissa lipuntarkastajat eivät viime kädessä voi poistaa maskittomana matkustavaa matkustajaa.

Mykkäsen mukaan maskipakon tulee olla sellainen, jonka rikkomisesta seuraa sanktio.

”Tämä on yhteinen turvallisuusasia kuitenkin. Suomessa sakotetaan ilman turvavyötä ajamisesta. Täytyy miettiä, miten se juridisesti onnistuu ja tietenkin terveydelliset syyt pitää huomioida.”

Ulkonaliikkumisen rajoituksiin Mykkänen suhtautuu hyvin kriittisesti. Suomen olosuhteissa niistä on vaikea nähdä olevan hyötyä, eivätkä kansalaiset tule ymmärtämään miksi näin kovaan toimeen mennään.

Mykkänen rajoittaisi ennemmin ihmisten asiointia julkisissa sisätiloissa ja kaupoissa sekä vaatisi maskin käyttöä. Lisäksi olisi varmistettava, että kaikki varmasti ymmärtävät rajoitukset.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki suhtautuu hyvin kriittisesti liikkumisen rajoittamiseen.

Paavo Arhinmäki­

”Se on hyvin perustavan­laatuisiin perus­oikeuksiin kajoamista, sitä ennen pitää olla tehtynä kaikki mahdolliset toimet. Tuntuisi älyttömältä, että esimerkiksi kauppakeskukset voivat olla auki, mutta ihmisten liikkumista rajoitetaan.”

Jos uusia rajoitustoimia tarvitaan, tulisi Arhinmäen mukaan ensin tarkastella esimerkiksi sitä, voidaanko etätyötä ulottaa vielä nykyistä laajemmalle tai voidaanko joukkoliikenteen käyttäjämääriin puuttua. Sitäkin tulisi katsoa, voidaanko ihmisten pääsyä kauppakeskuksiin rajoittaa.

Puolue voisi ajatella myös maskipakkoa sisätiloihin. Eri asia on Arhinmäen mukaan, olisiko sillä enää suurta lisävaikutusta tilanteessa, joissa maskeja jo käytetään laajasti.

THL ei ole toistaiseksi puoltanut laajaa yleistä maskipakkoa. Se on antanut tukensa lähinnä paikallisille eri toimijoiden asettamille velvoitteille.

”Näiden lisänä viranomaisen määräämä yleinen maskipakko ei arviomme mukaan yksinään toisi merkittävää lisäarvoa tässä tilanteessa”, THL kirjoitti viimeksi viime viikonloppuna viestipalvelu Twitterissä, kun asia oli noussut esiin pääministeri Sanna Marinin (sd) Ylelle antaman haastattelun yhteydessä.

Myös Rkp, kristillisdemokraatit ja Liike Nyt suhtautuvat liikkumisen rajoituksiin hyvin varauksellisesti.

Anders Adlercreutz­

”Liikkumisen rajoittaminen on äärimmäisen raskas, periaatteel­lisesti hankala toimi, ja on epäselvää mitä sillä saavutetaan. Tällaista liikkumisen rajoittamista olisi myös äärimmäisen hankala valvoa, kuten maskipakkoakin. Ja itse ajattelen että poliisin resurssit ovat paremmassa käytössä muualla”, sanoo Rkp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz.

Hänen mielestään ennen liikkumisen rajoittamista tulisi pohtia esimerkiksi ihmismääriä julkisissa liikenteissä ja ravintoloiden toimintaa kolmen viikon sulun jälkeen.

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtajan Päivi Räsäsen mielestä ennen muuta ulkonaliikkumiskiellosta puhuminen johtaa väärille laduille keskustelussa.

Päivi Räsänen­

”Ulkona kannattaa liikkua eikä sitä pidä lähteä rajaamaan.”

Räsäsen mielestä huomio tulisi rajoitusten osalta kiinnittää ensisijaisesti esimerkiksi kauppakeskusten tiloihin ja erilaisiin sisätiloihin, joihin ihmiset tulee kokoontumaan.

Hjallis Harkimo­

Liike Nytin Hjallis Harkimo puolestaan sanoo, että ensi sijassa pitäisi varmistaa, että rajatestaus on kunnossa. Toimet pitäisi ylipäätään keskittää sinne, mistä tartuntoja varsinaisesti tulee. Liikkumisrajoitukset ovat aivan viimesijainen keino, jota ei pitäisi nykyisenkaltaisessa tilanteessa ottaa käyttöön.

”Kauppakeskukset ja K-kaupat järjestää Mammuttimarkkinoita ja alennusmyyntejä, niin ei semmoista voi tehdä tällaisena korona-aikana.”

Adlercreutz ja Harkimo suhtautuvat muita ryhmänjohtajia epäilevämmin maskipakkoon.

Adlercreutz toteaa, että ihmiset käyttävät maskeja varsin hyvin jo nyt, ja sosiaalinen paine toimii. Lisäksi on mahdollista asettaa – kuten VR on esimerkiksi tehnyt – maskipakko tapauskohtaisesti pakoittain.

”Emme me ole kategorisesti sitä vastaan, mutta kyllä pitää olla selvä näyttö siitä että se on tarpeellinen, välttämätön ja perusteltu.”

Harkimo luottaisi esimerkiksi kauppojen tai muiden sisätilojen itse asettamiin velvoitteisiin, ei lakisääteiseen pakkoon.

”Olen vähän sitä mieltä, että semmoisia lakeja ei kannata tehdä, mitä ei pystystä valvomaan.”

Räsänen puolestaan kannattaa jonkinasteista maskivelvoitetta, ei kuitenkaan sanktioitua.

”Se vaatisi valvontaa. Sen sijaan jos kyseessä olisi poliittinen päätös joka tulisi hallitukselta, niin uskon että se toimisi. Että olisi tällainen vahva maskivelvoite, johon liittyisi lähinnä se, että siinä voidaan tulla huomauttamaan asiasta.”

Hallituspuolueiden puheenjohtajista koostuva viisikko kokoontuu tänään perjantaina pohtimaan seuraavia koronatoimia. Ministerit käsittelevät mahdollisesti liikkumisrajoituksia ja sitä, mitä tehdään, kun esimerkiksi yläasteita ja ravintoloita koskevat rajoitukset päättyvät ensi viikon lopussa.

HS on kertonut aiemmin valmistelussa olevista liikkumisrajoituksista, joista siis ei ole tehty päätöksiä. Luonnoksen mukaan ulkona saisi esimerkiksi harrastaa liikuntaa ja ulkoilla vapaasti, kunhan sen tekee yksin, samassa taloudessa asuvien kanssa tai yhden oman talouden ulkopuolisen kanssa. Mökkimatkoja ei rajoitettaisi, ja pienet koululaiset jatkaisivat lähiopetuksessa.