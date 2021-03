”Tästäkin eteenpäin muita kunnioittaen, maskia pitäen ja varovaisuutta noudattaen; rokotettu tai koronan sairastanut saattaa silti levittää tautia”, presidentti muistuttaa Twitterissä.

Presidentti Sauli Niinistö on saanut koronarokotuksen, hän kertoo Twitterissä.

Niinistölle, 72, annettiin Pfizer-Biontechin rokote.

Jo yli 670 000 suomalaista on saanut koronarokotuksen. Tämä tarkoittaa, että 15 prosenttia aikuisista on rokotettu. EU-maista vain Maltassa ja Unkarissa suurempi osuus aikuisväestöstä on saanut rokotteen.

THL:n johtaja Mika Salminen sanoi torstaina koronatilannekatsauksessa, että rokoteohjelman pureminen näkyy jo nyt siinä, että koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuolee nyt vähemmän ihmisiä kuin aiemmin epidemian aikana.

Lue lisää: Suomen rokotusohjelma alkaa purra, arvioi THL:n Salminen – Ministeri Kiurun mukaan rokotetoimituksissa näkyy myönteisiä merkkejä

THL on arvioinut, että jo kolmen kuukauden kuluttua käytännössä kaikki halukkaat yli 16-vuotiaat olisivat saaneet Suomessa rokotuksen.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen arvioi torstaina, että seuraavien 4–5 viikon aikana saadaan jo yli 70-vuotiaat rokotettua. Hänen mukaansa perusterveiden työikäisten rokottaminen voisi olla hyvässä vauhdissa jo kesäkuun alkupuolella.