Kansallinen rokotusasiantuntijatyöryhmä suositteli rokotusjärjestyksen muuttamista torstaina. Saarikon mielestä muutoksia rokotusjärjestykseen tulee pohtia vasta, kun riskiryhmät on koko maassa rokotettu.

Keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko vastustaa ainakin toistaiseksi rokotusjärjestyksen muuttamista niin, että alueellinen epidemiatilanne otettaisiin huomioon.

Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä (KRAR) suositteli torstaina, että koronavirus­rokotteiden jakelussa huomioitaisiin väestön määrän lisäksi epidemian tilanne eri alueilla. KRAR laatii THL:lle rokotuksiin ja rokotteisiin liittyviä suosituksia.

Lue lisää: Husin Tuominen ilahtui THL:n asiantuntijaryhmän suositeltua koronarokotusten alueellista painottamista, STM ryhtyy jatkovalmisteluihin

Saarikko ilmoitti Facebook-päivityksessään perjantaina omaksi kannakseen, että ”hallituksen sopimalla tavalla riskiryhmät rokotetaan yhdenvertaisesti koko maassa.”

”Tämä on lupaus, joka on pidettävä. Riskiryhmien jälkeen asiaa on kaikkiaan arvioitava sitten erikseen.”

KRAR:n puheenjohtaja, infektiotautiopin professori Ville Peltola vahvistaa HS:lle, että ryhmän suosituksen mukaan myös riskiryhmäläisten rokottamisessa otettaisiin vastaisuudessa huomioon alueen epidemiatilanne.

”Kyllä me sen niin olemme ajatelleet, että epidemiatilanteen mukaan painottaminen voitaisiin ottaa käyttöön nyt, kun kaikkein iäkkäimmät on aika pitkälti rokotettu. Eli uusi painotus voitaisiin ottaa jo käyttöön, vaikka riskiryhmiä on yhä rokottamatta. Kyllähän riskiryhmään kuuluvatkin ovat suuremmassa riskissä epidemian pahimmilla alueilla”, Peltola sanoo.

Riskiryhmät ja sote-henkilöstö siis pysyisivät yhä rokotusjärjestyksessä muun väestön edellä, mutta näidenkin ryhmien rokottamisessa huomioitaisiin alueellinen epidemiatilanne.

”Perusjärjestys pysyisi samana, mutta alueellisen epidemiatilanteen huomioiminen olisi lisäpainotus”, Peltola kertoo.

KRAR perusteli suositusta alueellisilla ilmaantuvuuseroilla ja sairaalahoitoa vaativien vakavien tautimäärien eroilla.

Peltolan mukaan on nähty, että koronavirusepidemiassa alueelliset erot säilyvät ja jopa kasvavat ajan myötä. Suuren ilmaantuvuuden alueilla vuodeosasto- ja tehohoitopotilaiden määrän kasvu uhkaa terveydenhuollon kantokykyä.

KRAR:n mallin mukaan rokotteita jaettaisiin sairaanhoitopiireihin väestömäärän, edellisten viikkojen tartuntatapausten määrän ja sairaalahoitoon joutuneiden ihmisten määrän perusteella.

Vaikka rokotteiden määrää painotettaisiin epidemiatilanteen mukaan, rokottaminen kuitenkin jatkuisi koko ajan samanaikaisesti eri puolilla maata.

”Jos jakaisimme rokotteet mallin mukaan, vähentäisimme sairaalahoitoa vaativia vakavia tautitapauksia jatkossa koko maassa arviolta viidenneksen enemmän kuin nykymallilla siihen mennessä, että koko aikuisväestölle on tarjottu ensimmäinen rokoteannos. Samalla rokotuksia jatkettaisiin koko maassa ja painottamisen aiheuttama viive matalan riskin alueilla pysyisi kohtuullisena”, KRAR:n sihteeri, ylilääkäri Hanna Nohynek THL:stä sanoi torstaina.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) osastopäällikkö Tuija Kumpulainen kertoi HS:lle torstaina, että STM tekee ehdotuksen pohjalta jatkovalmistelua.

Selvitettävänä on muun muassa, tarvitseeko koronarokotuksia koskevaa asetusta ja valtioneuvoston periaatepäätöstä päivittää.

Suomessa jo yli 670 000 kansalaista on saanut koronarokotteen. THL on arvioinut, että jo kolmen kuukauden kuluttua käytännössä kaikki halukkaat yli 16-vuotiaat olisivat saaneet Suomessa rokotteen.