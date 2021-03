Vapaavuori kommentoi Ylen Ykkösaamussa myös mahdollista presidenttiehdokkuuttaan. ”Tuntuu kovin etäiseltä ajatukselta.”

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) suhtautuu myönteisesti rokotusjärjestyksen muuttamiseen niin, että rokotteita annettaisiin ensin sinne, missä tartuntoja on paljon.

”Sen jälkeen, kun päästään massarokotukseen, on hyviä perusteita ajatella, että alueilla, missä on enemmän tartuntoja rokotettaisiin vähän etupainotteisesti”, Vapaavuori sanoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

Hän korosti, että riskiryhmät pitää rokottaa ensin ja rokotejärjestyksestä päättää hallitus, ei kaupunki.

Vapaavuori ei usko, että rokotuksia kohdistettaisiin kaupungin sisällä erityisen alttiille alueille.

”Se, että mentäisiin kaupunginosa­kohtaiseen priorisointiin, niin siihen en usko. Sitten kysymys on, että se koskee koko kaupunkia tai pääkaupunkiseutua, jos valtiovalta näin päättää”, hän sanoi.

Pääkaupunkiseudun asukkaiden rokottamisen puolesta etupainotteisesti tukisi Vapaavuoren mukaan yhtenä tekijänä se, että alueen asukkaat matkustavan kesän tullen kesäksi lomailemaan, ja moni kunta elää pitkälti tästä matkailusta.

”Silloin on kaikkien etu, että nämä kesävieraat on ainakin rokotettu”, Vapaavuori sanoi.

Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä (KRAR) suositteli vastikäään perjantaina, että koronavirus­rokotteiden jakelussa huomioitaisiin väestön määrän lisäksi epidemian tilanne eri alueilla. KRAR toimii THL:n alaisena.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) toimitusjohtaja Juha Tuominen on puolestaan esittänyt aiemmin, että ulkomaalaistaustaisten suosimia asuinalueita tulisi nostaa etusijalle koronarokotejärjestyksessä.

Vieraskielisten suosimilla asuinalueilla on viime aikoina ollut koronatartuntoja noin 2–3-kertaisesti verrattuna pääkaupunkiseudun kaupunkien keskimääräiseen taudin ilmaantuvuuteen.

Vapaavuori sanoi Ykkösaamussa, että kyseessä on ilmiö johon törmättiin jo vuosi sitten. Sen suhteen on tehty yhteistyötä Tukholman, Kööpenhaminen ja Oslon kanssa, missä on havaittu samanlainen kehitys.

Vapaavuori uskoo, että taustalla on muun muassa se, että kyseisillä alueilla asutaan ahtaammin, perhekoko on suurempi ja joukkoliikennettä käytetään suhteessa enemmän.

Joukossa voi olla hänen mukaansa myös kulttuurista kumpuavia tekijöitä, kuten se, että tiettyjen maahanmuuttajaryhmien keskuudessa ei ole esimerkiksi samanlaista vahvaa luottamusta viranomaisiin kuin kantaväestön joukossa.

Eri väestöryhmien korostumiseen keskustelussa liittyy hänen mukaansa riskejä.

”Aina on riskiä, jos joku väestöryhmä korostuu jonkun toisen väestöryhmän edellä.”

Vapaavuoren mukaan on tärkeää ymmärtää, etteivät maahanmuuttajat ole ainoa ryhmä, joiden keskuudessa tartuntoja on suhteellisesti paljon. Näin on myös muun muassa nuorten kantaväestöä edustavien aikuisten keskuudessa.

Vapaavuori on luopumassa tehtävästään pormestarina kesäkuun kuntavaalien yhteydessä.

Hän otti Ykkösaamussa kantaa myös esimerkiksi mahdolliseen presidenttiehdokkuuteensa sen jälkeen, kun presidentti Sauli Niinistön kausi päättyy vuonna 2024.

”Tuntuu kovin etäiseltä ajatukselta, pidän sitä epätodennäköisenä, mutta eihän tästä maailmasta koskaan tiedä”, Vapaavuori sanoi.

Vapaavuorelta kysyttiin lisäksi, voisiko hän olla käytettävissä puolueensa kokoomuksen puheenjohtajaksi, mikäli paikka aukeaa.

”Olen sitä mieltä, että pääministerin tehtävässä voi eniten vaikuttaa maan asioihin ja sitä kautta myös maailman asioihin. Pyrin siihen tehtävään 2014, kun olin ehdolla kokoomuksen puheenjohtajaksi ja silloin porukat päättivät toisin ja siihen oli tyytyminen. Puolueen puheenjohtajakysymys on ehkä sillä osaltani käsitelty”, hän sanoi.