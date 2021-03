Perustuslakivaliokunnassa perussuomalaiset allekirjoitti vaalien siirtämisen. ”Perustuslakivaliokunta ottaa kantaa ainoastaan siihen, onko hallituksen esitys perustuslain mukainen vai sen vastainen”, Halla-aho sanoo.

Perussuomalaiset esittää epäluottamuslausetta oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille (r) kuntavaalien siirtoon liittyen.

Puolueen puheenjohtaja Jussi Halla-aho ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio kertovat asiasta puolueen lehden Suomen Uutisten julkaisemassa kannanotossa.

”Henriksson on antanut ymmärtää, että valmisteluihin vaalien turvalliseksi järjestämiseksi on ryhdytty jo syksyllä ja vakuuttanut, että epidemiatilanteesta riippumatta vaalit voidaan järjestää. Hän on asettanut eduskunnan perustuslakivaliokunnan, ehdokkaat ja kansalaiset hyvin vaikeaan tilanteeseen tällä viime hetken vaalien peruutuksella”, perustelee Halla-aho HS:lle.

Eduskuntapuolueet linjasivat yhdessä oikeusministeriön kanssa aiemmin maaliskuussa, että kuntavaalit siirretään koronaepidemian vuoksi pidettäväksi 13. kesäkuuta. Päätöstä vaalien siirrosta vastusti ainoana puolueena perussuomalaiset.

Alun perin vaalit oli määrä järjestää 18. huhtikuuta.

Eduskunta käsittelee paraikaa siirtoa koskevaa lakiesitystä.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta otti asiaan kantaa perjantaina. Se allekirjoitti vaalien siirtämisen. Samalle se huomautti, että ehdotus vaalipäivän siirtämisestä tehtiin ”merkittävän myöhään” suhteessa alkuperäiseen vaalipäivään.

Valiokunnan perussuomalaiset edustajat allekirjoittivat vaalien siirron hyväksyvän kannan muiden puolueiden rinnalla. Perussuomalaisten kannanotossa todetaan nyt, ettei vaalien siirtämistä tässä yhteydessä ollut tarpeellista periaatteellisesti vastustaa, koska vaaleja ei enää voida järjestää.

”Perustuslakivaliokunta ottaa kantaa ainoastaan siihen, onko hallituksen esitys perustuslain mukainen vai sen vastainen”, Halla-aho sanoo.

Hänen mukaansa perussuomalaiset pyrkii siihen, ettei perustuslain noudattamista valvova valiokunta politisoidu.

”Siellä on voimakas konsensusperinne, mikä on erittäin hyvä, koska Suomessa ei ole muuta lainsäädännön perustuslaillisuutta valvovaa elintä kuin perustuslakivaliokunta. Me pidämme erittäin tärkeänä sitä, että se ei puoluepolitisoidu se valiokunta ja silloin meillä on ihan samanlainen pyrkimys konsensukseen ja kompromisseihin kuin kaikilla muillakin.”

Epäluottamuslause Henrikssonille aiotaan esittää eduskunnan täysistunnossa ensi viikolla.

Puolue aikoo esittää myös ehdokasasettelun jatkamisen rajaamista niihin henkilöihin, jotka tulevat vaalikelpoiseksi, eli täyttävät 18 vuotta, vanhan ja uuden listojenjättämispäivän välillä.

”Muilta osin ehdokasasettelun pidentäminen kahdella kuukaudella ei ole perusteltua ja luo epäilyn, että vaalien siirrolla ehdokashankinnassaan epäonnistuneet puolueet haluavat parantaa asemiaan vaaleissa”, Halla-aho ja Tavio toteavat kannanotossaan.