Valtiovarainministeri Matti Vanhanen sanoo, että kehysriihessä on saatava aikaan huomattavasti konkreettisempi versio kestävyystiekartasta, jolla julkista taloutta tasapainotetaan lähivuosina.

Kun Matti Vanhanen (kesk) otti vastaan pestin valtiovarainministerinä viime kesänä, hän vakuutti, että kyse olisi ”projektista”, joka ei kestäisi koko vaalikautta.

Kulisseissa ja vähän julkisuudessakin on sittemmin arvuuteltu, väistyisikö Vanhanen esimerkiksi huhtikuussa järjestettävän kevään puoliväliriihen jälkeen.

”Sanoisin, että iso osa siitä projektista on nyt putkessa”, Vanhanen sanoo ministeriytensä aikataulusta työhuoneessaan Valtioneuvoston linnassa.

Mitkään huhut ministeripestiin liittyen eivät silti välttämättä pidä paikkaansa, hän huomauttaa. Hänen mukaansa linja on edelleen ”ehdottomasti”, ettei hän pysy ministerinä koko vaalikautta.

”Tämä on nuorempien ihmisten hommaa”, 65-vuotias Vanhanen sanoo.

Sen enempää Vanhaselta ei heru tulevaisuuden suunnitelmista. Sen sijaan hän haluaa nyt avata aiempaa tarkemmin ”projektinsa” sisältöä, eli sitä, mitä hän oikeastaan tuli tekemään ministerinä.

Vanhanen vetää fläppitaulun esiin työhuoneen nurkasta. Hän kirjoittaa ja suihkii ympärille ympyröitä.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) esittelee fläppitaululla ”projektinsa”.­

Se koostuu kolmesta osasta.­

Kun ”projekti” on valmis, Vanhanen aikoo väistyä valtiovarainministerin paikalta.­

Projektin sisältö rakentuu kolmesta osasta. Ensimmäistä Vanhanen kutsuu ”herätystehtäväksi”. Kyse on siitä, että valtiovarainministeri haluaa saada poliitikot ja virkamiehet omaksumaan joitakin seikkojen Suomen talouden syvemmistä rakenteellisista ongelmista.

”Keskeiset osat ovat aika tuttuja. Meillä on ollut aivan liian pitkäksi venähtänyt investointivaje Suomessa. Osittain siihen kytkeytyy se, että tuottavuuden kehitys koko ajan laahaa jäljessä. Ja tutkimus- ja kehityspanostusten pitäisi modernissa yhteiskunnassa nousta, mutta meillä ne menevät alaspäin.”

Tätä herättelyä ilmensi Vanhasen mukaan muun muassa valtionvarainministeriön hiljattain julkaisema raportti, jossa kysyttiin, onko Suomi enää Pohjoismaa.

Raportti, jossa Suomen talouskasvun katsottiin laahaavan pahasti naapurimaista jäljessä lähivuosina, herätti paljon verraten kriittistäkin keskustelua. Vanhanen itse oli provosoivan otsikon takana.

Samaan herättelyyn kuuluu Vanhasen mukaan myös tuore avaus miljardiluokan lainarahalla tehtävästä panostuksesta julkiseen tutkimus- ja kehitysrahastoon Suomen kilpailukyvyn ja tuottavuuden vauhdittamiseksi. Tällaista tarvittaisiin Vanhasen mielestä tulevan kasvun edellytysten luomiseksi ja yritysten toimintaedellytysten turvaamiseksi.

Rahasto olisi osa hallituksen tavoitetta nostaa pitkäjänteisesti tutkimus- ja kehitystoiminnan panostuksia neljään prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Yksinkertaisesta asiasta ei ole kyse, sillä rahasto edellyttäisi merkittävää lisävelanottoa. Lisäksi sen perustamispäätös määräenemmistöllä edellyttäisi tukea myös oppositiosta, Vanhanen muistuttaa.

”Jotta uskalletaan sellainen riski ottaa ja velkamäärää kasvattaa, niin meillä pitää olla uskottavuus työvoiman saantiin sekä uskottavuus velanhallintaan, kestävyystiekarttaan ja menokehyksiin.”

” ”Nyt pitää löytää jotain muuta kuin tämä perinteinen tapa, että kuinka monta sataa miljoonaa leikataan ja kuinka monta sataa miljoonaa korotetaan veroja.”

Toinen osa Vanhasen ministeriprojektia ovat tietyt konkreettiset päätökset: Pitää saada näkymä siihen, miten julkinen talous saadaan palautettua tasapainoon koronakriisin aiheuttaman velkaantumisen jäljiltä ja velkasuhde kääntymään.

Tätä työtä palvelee Vanhasen mukaan kestävyystiekartta, josta hallitus linjasi jo viime syksyn budjettiriihessä.

Siinä paalutettiin hallituksen tavoitteeksi vakauttaa julkisen talouden velka suhteessa bruttokansantuotteeseen vuosikymmenen loppuun mennessä. Tämä tehtäisiin vahvistamalla julkista taloutta yhteensä noin viidellä miljardilla eurolla.

Vanhasen mukaan kevään kehysriihessä tiekartta pitää viedä seuraavalle tasolle. Sen pitää olla ”huomattavasti operatiivisempi ja konkreettisempi” ja siinä pitää olla ”selkeitä sitoumuksia, jotka koskevat myös jo meneillään olevaa vaalikautta”.

Yksityiskohdista hän ei toistaiseksi puhu. Selvää on, että lisää päätöksiä halutaan ainakin työpaikoista.

Hallitus on luvannut tehdä vaalikauden aikana päätökset 80 000 työpaikan synnyttämisestä vuosikymmenen loppuun mennessä. Tästä potista 50 000 on vielä tekemättä. Vanhasen mukaan realismia on, että ehkä noin puolet tästä tehtäisiin nyt keväällä. Ratkaisevampaa on kuitenkin päätösten sisältö, hän sanoo.

”Joukossa pitää olla toimia, jotka ovat yksiselitteisesti hyvin vahvasti julkista taloutta parantavia”, Vanhanen sanoo.

Esimerkiksi talouspolitiikan arviointineuvosto kiinnitti taannoisessa raportissaan huomiota siihen, että osa hallituksen jo päättämistä työllisyystoimista lisää julkisia menoja, mikä vähentää niiden mahdollisuutta vahvistaa julkista taloutta.

Osassa myös nyt esillä pidetyistä toimista, kuten esimerkiksi osatyökykyisten työllisyyden parantamisessa, ei välttämättä kustannusten vuoksi ole julkista taloutta tukevaa vaikutusta, Vanhanen huomauttaa.

Selvää on, ettei kymmenientuhansien työpaikkojen löytäminen ainakaan käytettävissä olevilla laskentakaavoilla tule olemaan helppoa ilman joitakin niin sanottuja kovia toimia, esimerkiksi työttömyysturvaan kajoamista. Sitä pidetään hallituksen vasemmalla laidalla vaikeana.

Viimeksi kuluneella viikolla sosiaali- ja terveysministeri Aino Kaisa-Pekonen (vas) viestitti, ettei ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston leikkaaminen etene hänen johdollaan. Pöydällä asiaa pohtineessa työryhmässä oli sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtiovarainministeriön esitys ansioturvan enimmäiskeston porrastamisesta 100–400 päivään.

Vanhanen ei halua arvailla, voidaanko porrastamisesta löytää yksimielisyys. Hän sanoo itse uskovansa periaatteellisella tasolla esitettyyn malliin, jossa työttömyyttä edeltävä työssäolon kesto vaikuttaisi voimakkaasti ansiosidonnaisen kestoon.

”Luotan asiantuntijoihin siinä, että tällä työttömyysturvan puolella on mahdollisuus saada aidosti merkitseviä työllisyysvaikutuksia, ja hallitus on sitoutunut tutkittuun tietoon ja sen vaikuttamiseen päätöksentekoon. Vetoan ja toivon, että se heijastuu myös tähän.”

Samalla Vanhanen uskoo, että kuntavaalien siirto voi lisätä päätöksenteon vaikeutta riihessä. Se järjestetään nyt ennen vaaleja, ei sen jälkeen, kuten alkuperäisessä aikataulussa. Kaikilla puolueilla on tässä tilanteessa paine saada näyttöjä omillensa.

Mitä tulee laajemmin talouden tasapainottamiseen, Vanhanen ei halua maalailla leikkauslistoja tai veronkorotuksia.

”Olen ainakin itse ollut näkemässä niin monta leikkauskierrosta, että olen realisti siinä, että sieltä löytyy yksittäisiä satoja miljoonia. [...] Nyt pitää löytää jotain muuta kuin tämä perinteinen tapa, että kuinka monta sataa miljoonaa leikataan ja kuinka monta sataa miljoonaa korotetaan veroja”, hän sanoo.

Vanhasen mukaan suurin osa sopeutuksesta pitää tehdä isommilla rakenteisiin puuttuvilla uudistuksilla. Viiden miljardin kestävyystiekartan pottia on jyvitetty koostumaan työpaikkojen luomisesta, sote-uudistuksesta, talouskasvun edellytysten vahvistamisesta ja julkisen hallinnon tuottavuuden kasvattamisesta. Puoli miljardia on jyvittämättä.

Sopeutuksen aikataulusta Vanhanen toteaa, että valtiontalouden kehyksiin on vielä ensi vuodeksi varattu 500 miljoonaa joustovaraa, minkä jälkeen on kiristävämmän politiikan aika. Talouden elpyminen näyttää toisaalta tällä hetkellä sen verran valoisalta, ettei myöskään kotimaisia lisäpanostuksia tarvita.

”Elvytykseksi riittää se, mitä näiden eurooppalaisten välineiden kautta tulee. Ei tarvita elvytysmielessä kotimaisia panostuksia lisää. Kurinalaisuudeksi taas riittää, että palataan selkeästi kehykseen sillä 500 miljoonan poikkeamalla vuonna 2022.”

Sitten on vielä projektin kolmas osa. Vanhanen sanoo haluavansa vaikuttaa pariin asiaan suomalaisessa keskusteluilmapiirissä.

Yksi näistä on esimerkiksi se, että työperäiseen maahanmuuttoon alettaisiin suhtautua myönteisemmin ja ymmärrettäisiin sen merkityksestä tulevaisuuden hyvinvoinnille.

”Keskustelu aina sotketaan siihen, että onhan meillä kotimaisia työttömiä. Suomessa ei ole mennyt läpi se ajattelu, että työ luo aina uutta työtä. Työn määrä ei ole sata, vaan isommassa yhteiskunnassa se on kaksi sataa ja vielä isommassa tuhat”, Vanhanen sanoo.

Keskusta on puhunut 10 000 työperäisen maahanmuuttajan tavoitteesta vuosittain. Vanhanen sanoo, että harkinnassa on nyt, asettaako myös hallitus virallisia tavoitteita asiassa.

Projektin viimeinen pala on ainoa, joka on jo maalissa: valtiovarainministeriön kansliapäällikön valinta. Juha Majanen nimitettiin tehtävään kuluneella viikolla pitkän prosessin tuloksena.

Kotirintamalla häämöttää myös toisen hankkeen loppu. Ministerivalinta tuli ikävästi Vanhasen Nurmijärvellä sijaitsevan talon rakennustöiden keskelle.

Nyt tuo projekti on siinä määrin valmis, että parhaimmillaan sisään voisi muuttaa huhtikuussa. Siinä kehysriihen paikkeilla.