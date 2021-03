Hallituspuolueiden puheenjohtajien perjantain kokouksessa arvioitiin, ettei koronatilannetta saada pahimmilla alueilla kuriin ilman nykyistä järeämpiä keinoja.

Useiden lähteiden mukaan hallitus aikoo esittää alkuviikosta erillislakia, jolla säädettäisiin liikkumisrajoituksista ja maskipakosta koronavirustartuntojen hillitsemiseksi.

Erillislain valmistelua kiihdytettiin sen jälkeen, kun hallituspuolueiden puheenjohtajat kokoontuivat perjantaina. Hallituksen esityksen valmistelun osallistuvat ainakin valtioneuvoston kanslian, sosiaali- ja terveysministeriön ja oikeusministeriön virkamiehet.

Erillislaki säädettäisiin perustuslain 23. säännöksen (perusoikeudet poikkeusoloissa) nojalla.

Perjantaina puheenjohtajien kokouksessa vahvistui HS:n lähteiden mukaan käsitys, ettei voimassa olevilla rajoituksilla tai pienillä lisärajoituksilla saada riittävästi koronavirustartuntoja vähenemään. Lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin (THL) laitos on suosittanut liikkumisen rajoituksia ja maskipakkoa.

Etenkin pääkaupunkiseudulla ja Turussa tartuntojen määrä on kasvanut huolestuttavasti, vaikka voimassa on useita rajoituksia. Esimerkiksi ravintolat ovat olleet suljettuina jo lähes kaksi viikkoa, mutta se on vain hidastanut jonkin verran tartuntojen lisääntymistä.

Päätös lain lähettämisestä eduskuntaa edellyttää valtioneuvoston yleisistunnon päätöstä, jota ennen oikeuskanslerin täytyy se tarkastaa.

HS:n tietojen mukaan hallituspuolueet eivät ole vielä täysin yksimielisiä kaikista rajoitusten yksityiskohdista.

Kiistaa on ollut muun muassa nuorten ja lasten asemasta. Muun muassa vasemmistoliitto on etenkin vaatinut, että koulut voisivat olla yhä varsin laajasti avoinna.

Hallituksen tavoitteena on, että eduskunta säätäisi ulkona liikkumista rajoittavan ja maskipakkoa edellyttävä erillislain viikon kuluessa siitä, kun se on lähetty eduskuntaan.

Laki tulisi ensi vaiheessa voimaan pääkaupunkiseudulla ja Turun alueen alueilla, joissa koronaviruspandemia on pahin.

Jos eduskunta erillislain hyväksyy, sen noudattamisen valvontaan tarvitaan todennäköisesti virka-apua muilta viranomaisilta ja mahdollisesti puolustusvoimilta, koska poliisilla ei ole valvontaan riittäviä voimavaroja.

Lainvalmistelu on ollut varsin suppean ryhmän tiedossa eivätkä edes kaikki ministerit ole tietoisia uudesta käänteestä.

Viikonlopun valmistelusta ei ole haluttu kertoa julkisuuteen, koska se voisi vaikeuttaa poliittisesti vaikean sovinnon saamista loppuyksityiskohdista hallituspuolueiden välillä. Myös puolueiden sisällä on säädöksistä ristivetoa.

Seuraavan kerran hallituksen on määrä kokoontua maanantaina tai viimeistään tiistaina, jotta erillislaki saadaan mahdollisimman nopeasti eduskuntaa.

Ennen esitystä hallitus mahdollisesti kutsunee eduskuntaryhmät koolle.

Lain kiirehtimistä perustellaan myös aikataululla. Ravintolat on mahdollista avata tietyin aukiolorajoituksin maanantaina 29. maaliskuuta, mutta sen hallitus ilmeisesti haluaa erillislailla estää.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta kiinnitti viimeksi maaliskuun puolivälissä hallituksen huomiota siihen, että se ei voi määrittää ylimmän valtioelimen eli eduskunnan lainsäädännön aikataulua.

Yksi keskeinen syy erillislakiin on, se että valmiuslaissa ei ole säännöstä, jonka nojalla voitaisiin määrätä pakollisesta maskin käytöstä.

Valmiuslain nojalla liikkumista voidaan rajoittaa oikeutta oleskella ja liikkua tietyllä paikkakunnalla tai alueella taikka rajoittaa niitä enintään kolmeksi kuukaudeksi kerallaan, jos se on välttämätöntä ihmisten henkeä tai terveyttä uhkaavan vakavan vaaran torjumiseksi.

HS on aiemmin kertonut, millaisia liikkumien rajoituksia valtioneuvostossa on hahmoteltu.

Hallituspuolueista erityisesti vihreät, vasemmistoliitto ja Rkp ovat suhtautuneet liikkumisen rajoituksiin hyvin varauksellisesti.

Turun kaupunginjohtaja Minna Arve kertoi torstaina keskustelleensa Turun tilanteesta ja mahdollisista liikkumisen rajoituksista perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) kanssa.

”Liikkumisen rajoittaminen voisi olla tarpeen niillä alueilla, joilla tartuntoja on paljon”, hän sanoi.

HS kertoi viime viikon tiistaina hallituksen valmistelemien liikkumisrajoitusten yksityiskohdista. Nämä voivat kuitenkin vielä muuttua.

Valmisteilla olevan luonnoksen mukaan liikkumista rajoitettaisiin korkeintaan kolmen viikon ajan Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Kauniaisissa ja Turussa ja mahdollisesti näiden ympäryskunnissa.

Viime kevään kaltaisia tiesulkuja ei olisi tulossa.

Lähtökohtana on, ettei matkoja mökeille rajoitettaisi. Voi kuitenkin olla, että muuta kuin omalle tai vuokratulle mökille tai asunnolle matkustamista ei ainakaan suositella. Mökkimatkoja koskeva määräys on kuitenkin vielä kesken.

Töihin voisi mennä, jos työtä ei voi tehdä etänä.

Valmisteilla viime viikolla olleen luonnoksen mukaan välttämätön kaupassa käynti olisi mahdollista. Välttämättömäksi asioinniksi voitaisiin laskea ruokakaupoissa, apteekeissa ja huoltoasemilla käynnin lisäksi tarvittaessa myös muissa liikkeissä asiointi.

1.–3.-luokkalaiset voisivat jatkaa koulunkäyntiä lähiopetuksessa. Auki sen sijaan on, pitäisikö esimerkiksi 4.–6.-luokkalaisten siirtyä etäopetukseen.

Ulkona saisi luonnoksen mukaan harrastaa liikuntaa ja ulkoilla vapaasti, kunhan sen tekee yksin, samassa taloudessa asuvien kanssa tai yhden oman talouden ulkopuolisen kanssa.

Rajoitukset mutta myös vapaus ulkoilla olisivat voimassa ympäri vuorokauden.

Hallituksessa on myös keskusteltu, pitäisikö liikkumisrajoitus asettaa vain iltaan ja yöhön, sillä viranomaisten yksi keskeinen huoli on kotitalouksien juhlissa tapahtuvat, lisääntyvät tartunnat. Tämä ei ole kuitenkaan ykkösvaihtoehto.

Kotirauhaan ei tälläkään lailla voisi kajota, mutta poliisin voisi hälyttää paikalle, jos ulkona näyttää olevan useita ihmisiä menossa samaan osoitteeseen. Poliisilla olisi myös mahdollista sakottaa liikkumisrajoituksen rikkojaa.