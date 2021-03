Helsingin keskustaan kokoontui lauantaina noin 400 ihmisen joukko, joka ei noudattanut kokoontumisrajoituksia.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan poliisin linja lauantain koronarajoituksia vastustaneessa mielenosoituksessa vaikuttaa olleen onnistunut: sovinnollisuutta pyrittiin edistämään ja tilanne säilyi rauhanomaisena.

”Minun käsittääkseni se meni niin, että mielenosoittajien joukko ei noudattanut poliisin kanssa tehtyjä sopimuksia, niin olisiko siinä pitänyt sitten voimakeinoin alkaa hajottaa tätä sinänsä väkivallattomasti mieltään osoittavaa joukkoa? Minun mielestäni poliisin linja oli tässä toimiva sovinnollisuutta edistäen”, Kolehmainen sanoo.

Senaatintorille ja Kansalaistorille kokoontui lauantaina kaikkiaan noin 400 ihmistä vastustamaan koronarajoituksia.

Lue lisää: Koronarajoituksia vastustaneeseen mielenosoitukseen osallistui satoja ihmisiä Helsingin keskustassa – Poliisi tekee kokoontumisrajoitusten rikkomisesta rikosilmoituksen

Kokoontumiseen osallistuneet mielenosoittajat eivät noudattaneet poliisin kanssa laatimaansa suunnitelmaa marssia kuuden henkilön ryhmissä vaan tapahtumassa rikottiin nykyisiä kokoontumisrajoituksia.

Helsingin poliisi pyrki saamaan osallistujat noudattamaan rajoituksia, mutta ei hajottanut kokoontumista.

Lauantain koronarajoituksia vastustavassa mielenosoituksessa ei juuri näkynyt maskeja.­

Rajoituksista jouduttiin huomauttamaan, kun sadat ihmiset marssivat yhtenä joukkona eivätkä noudattaneet turvavälejä. Mielenosoittajilla ei näkynyt myöskään maskeja.

Poliisi ilmoitti hajottavansa mielenosoituksen, mikäli turvavälejä ei saada kuntoon. Myöhemmin järjestävät saivat hetkittäin mielenosoittajat jakaantumaan ryhmiin ja kokoontumista voitiin jatkaa. Väki kuitenkin ajautui uudelleen lähemmäs toisiaan, eikä turvavälejä pysytty pitämään yllä, HS kertoi lauantaina.

Kolehmainen korostaa, ettei ole ollut asian kanssa operatiivisesti tekemisissä ja kommentoi siis tapahtumia saamansa tiedon valossa yleisemmin.

”Painotan, että poliisi jokaisessa tilanteessa harkitsee tilanteen: mikä on paras ja sovinnollisuutta edistävin keino. Tässä suhteessa lopputulos näyttäisi olevan, että rauhanomaisesti meni tämä tilanne.”

Kolehmainen sanoo, ettei vetäisi lauantain mielenosoituksesta yleistyksiä siihen, miten korona-aikana saa kokoontua ja miten siihen puututaan. Jokainen tilanne on erilainen.

Nyt käsillä olleessa tilanteessa ongelmaksi muodostui hänen käsityksensä mukaan, etteivät mielenosoittajat noudattaneet olemassa olevia pelisääntöjä.

”Jos mielenosoitusta olisi ruvettu hajottamaan voimakeinoin, niin olisi voinut olla vaarana, että olisi seurannut vaikkapa mellakka. Poliisi mitoittaa toimintansa sen mukaan mikä se tilanne on.”

Kolehmainen pitää isona ongelmana, ettei vastaavissa tilanteissa toimivia poliiseja ole rokotettu. Se on myös rajoittaa toimintatapojen valikoimaa.

”Se on minusta erittäin suuri ongelma. Esimerkiksi joukkojenhallintapoliisia ei voi käyttää, kun se tietenkin toimii aivan kylki kyljessä ja etäisyyksien pitäminen on mahdotonta.”

”Rokottamalla poliisit koronaa vastaan, niin he olisivat paremmin operatiivisesti kyvykkäitä. ”

Kolehmainen ei asiaa ylätasolta seuranneena osaa kuitenkaan sanoa, missä määrin tilanteessa olisi toimittu toisin, mikäli rokotesuoja olisi jo ollut.

Hänestä mahdollisiin vastaaviin tilanteisiin voitaisiin joka tapauksessa varautua rokottamalla poliisissa etulinjassa työskentelevät mahdollisimman nopeasti.

Koronarajoituksia vastustavat mielenosoittajat ryhmittyivät jonoksi Helsingin Kansalaistorilla 20. maaliskuuta 2021.­

Helsingin poliisi tiedotti mielenosoituksen jälkeen lauantaina, että rikosvastuuta tullaan selvittämään myöhemmin esitutkinnalla.

Tapahtumien kulusta tehdään rikosilmoitus ja näillä näkymin se johtaa esitutkintaan, kertoi komisario Katja Nissinen Helsingin poliisista.

Selvää ei ollut vielä, koskeeko rikosilmoitus useita eri järjestäjätahoja vai vain yhtä.

”Sitä täytyy arvioida myöhemmin. Tilanne on haastava meillekin, sillä normaalioloissa tämä olisi ollut vain hyvin sujunut rauhallinen mielenosoitus”, Nissinen sanoi.

Nissinen totesi, ettei poliisi mielellään lähde hajottamaan mielenosoitusta, joka on edennyt kaikin puolin rauhallisesti.

”Kun kysymys on koronarajoituksia vastustavista ihmisistä, niin heillä on piittaamattomuutta rajoituksia kohtaan ja siksi he nyt sitten voivat tartuttaa toinen toisiaan. Mutta pyrimme ohjaamaan tätä sovittelulla ja keskustelulla”, Nissinen sanoi.

Kolehmainen painottaa, että mielenosoitusoikeus on perusoikeus, joka on kiistatta jokaisella. Hän vetoaa kuitenkin kansalaisiin, jotka näinä aikoina lähtevät kaduille: Pitäkää etäisyydet, välttäkää kontakteja, huolehtikaa hygieniasta ja käyttäkää kasvomaskeja.

”Kyllähän niitä pelisääntöjä pitää noudattaa. Ja jos sitten yhtään välittää toisesta ihmisestä, niin pitäisi noudattaa näitä annettuja ohjeita.”