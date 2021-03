Esillä ovat HS:n tietojen mukaan liikkumisrajoitukset pääkaupunkiseudulle ja Turun alueelle sekä maskipakko. Hallitus aikoo myös esittää, että ravintoloiden sulkua jatkettaisiin vielä tämän viikon jälkeen kolme viikkoa.

Hallitus kokoontuu tänään maanantaina kello 12 neuvottelemaan mahdollisista uusista rajoitustoimista koronaepidemian hillitsemiseksi. Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan hallitus neuvottelee ensin yhdessä, minkä jälkeen hallituspuolueiden eduskuntaryhmät ovat koolla.

Marin vahvisti HS:n tiedot, jonka mukaan esillä ovat liikkumisrajoitukset pääkaupunkiseudulle ja Turun alueelle sekä maskipakko.

Lue lisää: HS:n tiedot: Hallitus pyrkii saamaan liikkumisrajoitukset ja maskipakon voimaan runsaan viikon kuluttua – hallitus koolla maanantaina kello 12

Hallitus aikoo myös esittää, että ravintoloiden sulkua jatkettaisiin vielä tämän viikon jälkeen kolme viikkoa. Marin piti tätä todennäköisenä.

Marinin mukaan kyse on ihmisten kontaktien rajoittamisesta.

Marinin mukaan neuvotteluista on tulossa vaikeat. Hän viittasi ”muutamiin ryhmiin”, joille esimerkiksi liikkumisrajoitukset ovat hankalasti hyväksyttävissä. Etukäteishaastatteluissa Rkp, vasemmistoliitto ja vihreät ovat suhtautuneet liikkumisrajoituksiin torjuvasti.

”Tässä pitää kuunnella terveysviranomaisia ja kuulla, onko se välttämätöntä ja mitä se maksaisi”, Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson sanoi Säätytalolle mennessään.

Marinin mukaan hallitus informoi kaikkia ryhmiä, myös oppositiopuolueita, huomenna tiistaina.

Lue lisää: Hallitus esittää tiistaina myös ravintoloiden sulkemisen jatkamista kolmella viikolla

Hallituksen tavoitteena on, että eduskunta säätäisi ulkona liikkumista rajoittavan ja maskipakkoa edellyttävä erillislain viikon kuluessa siitä, kun se on lähetty eduskuntaan. Ennen tätä se on kuitenkin hyväksyttävä valtioneuvoston yleisistunnossa.

Kansalaisten liikkumisen rajoittaminen merkitsisi järeää puuttumista perusoikeuksiin. Monissa hallituspuolueissakin siihen suhtaudutaan erittäin varautuneesti.

Liikkumisrajoitusten suhteen on myös auki vielä useita yksityiskohtia, joista hallituksen on päästävä yhteisymmärrykseen ennen kuin asia voi edetä.

Ainakin nämä asiat ovat auki:

Miten rajoitukset koskisivat lapsia ja nuoria? Hallituspuolueista etenkin vasemmistoliitto on vaatinut, että koulut tulisi pitää laajasti avoinna. HS:n aiemmin uutisoiman luonnoksen mukaan auki on, pitäisikö 4.–6.-luokkalaisten siirtyä etäopetukseen. Sen sijaan 1.–3.-luokkalaiset voisivat jatkaa koulunkäyntiä lähiopetuksessa.

Opetusministeri Jussi Saramo (vas) on luvannut, että maaliskuun jälkeen hallitus on ”sitoutunut” siihen, ettei nuoria koskevia rajoituksia aseteta.

Mikä olisi välttämätöntä asiointia?

Valmistelussa olleen luonnoksen mukaan välttämätön kaupassa käynti olisi mahdollista. Välttämättömäksi asioinniksi voitaisiin laskea ruokakaupoissa, apteekeissa ja huoltoasemilla käynnin lisäksi tarvittaessa myös muissa liikkeissä asiointi.

Mutta miten välttämättömyys määriteltiin? Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulta (sd) kysyttiin viime viikolla tiedotustilaisuudessa, saisiko esimerkiksi Alkossa käydä. Kiuru ei osannut sanoa.

Miten rajoituksia valvottaisiin?

Jos liikkumisrajoitukset säädetään, niiden noudattamisen valvontaan tarvitaan todennäköisesti virka-apua muilta viranomaisilta ja mahdollisesti Puolustusvoimilta, koska poliisilla ei ole valvontaan riittäviä voimavaroja.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen toivoi HS:n haastattelussa viime viikolla, että rajoitukset olisivat mahdollisimman tarkkarajaisia ja selkeitä.

Oppositiopuolue kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo piti HS:n haastattelussa liikkumisrajoituksia ongelmallisina etenkin valvonnan näkökulmasta. ”Poliisiko sitten pysäyttää ja haastattelee, että millä asialla olet liikkeellä?” Orpo kysyi.

Kenen kanssa voisi ulkoilla?

Käsittelyssä olleen luonnoksen mukaan ulkoilla saisi vapaasti, kunhan sen tekee yksin, samassa taloudessa asuvien kanssa tai yhden oman talouden ulkopuolisen kanssa.

Rajoitukset mutta myös vapaus ulkoilla olisivat voimassa ympäri vuorokauden.

Hallituksessa on myös keskusteltu, pitäisikö liikkumisrajoitus asettaa vain iltaan ja yöhön, sillä viranomaisten yksi keskeinen huoli on kotitalouksien juhlissa tapahtuvat, lisääntyvät tartunnat. HS:n tietojen mukaan tämä ei kuitenkaan nyt ole ykkösvaihtoehto, vaan sekä rajoitukset että vapaus ulkoilla olisivat voimassa ympäri vuorokauden.

Saisiko mennä mökille?

Valmisteilla olevan luonnoksen mukaan liikkumista rajoitettaisiin korkeintaan kolmen viikon ajan Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Kauniaisissa ja Turussa.

Viime keväänä Uusimaa eristettiin muusta maasta, mutta nyt sen kaltaisia tiesulkuja ei olisi tulossa.

Hallituksen lähtökohtana on, ettei matkoja mökeille rajoitettaisi. Voi kuitenkin olla, että muuta kuin omalle tai vuokratulle mökille tai asunnolle matkustamista ei ainakaan suositella. Mökkimatkoja koskeva määräys on vielä kesken.