”Kyllähän tässä pitäisi edetä suhteellisen rivakasti eli tämän viikon alussa”, sanoo johtava asiantuntija Mia Kontio THL:stä.

Rokotusjärjestyksen mahdollinen muuttaminen niin, että rokotejakelua painotettaisiin alueellisen tautitilanteen perusteella, saattaa edetä jo lähipäivinä.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) odottaa vielä tällä viikolla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) arviota, miten rokotejakelun painottaminen alueellisesti olisi käytännössä mahdollista toteuttaa.

Koronarokotusten painottamista alueellisesti suositteli THL:n nimittämä Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä (KRAR) viime viikolla. Perusteluna oli se, että alueelliset erot koronavirustapausten ilmaantuvuudessa ja sairaalahoitoa vaativien tautitapausten määrässä ovat suuret.

Sosiaali- ja terveysministeriö puolestaan arvioi, edellyttäisikö rokotusten painotus alueiden epidemiatilanteen perusteella myös valtioneuvoston viime joulukuussa antaman rokotusjärjestysasetuksen muuttamista.

Valtioneuvosto on päättänyt Suomen rokotusjärjestyksestä 22. joulukuuta antamallaan asetuksella.

Sosiaali- ja terveysministeriö tekee oman arvionsa jälkeen mahdollisen esityksen asetusmuutoksesta hallitukselle, jonka päätöksen jälkeen alueellinen painotus rokotuksissa voisi toteutua 3–4 viikon kuluttua.

”Emme ole vielä ratkaisseet sitä, tarvitseeko asetusta muuttaa. Katsomme ensin, mitä THL ehdottaa”, kertoo marssijärjestyksestä osastopäällikkö Tuija Kumpulainen STM:stä.

”Tällä viikolla”, vastaa ylilääkäri Taneli Puumalainen kysymykseen, milloin THL:n tilannearvio rokotejakelun käytännön vaihtoehdoista valmistuu.

”Kyllähän tässä pitäisi edetä suhteellisen rivakasti eli tämän viikon alussa”, sanoo myös johtava asiantuntija Mia Kontio THL:stä.

Käytännön toteutuksesta kysytään myös kuntien ja sairaanhoitopiirien näkemyksiä.

Rokotusjärjestyksen mahdollinen rukkaus on herättänyt tunteita niin puolesta kuin vastaan, sillä täysin oikeudenmukaista järjestelmää on hankala kehittää jo päätetyn tilalle.

Keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko totesi Facebook-päivityksessään, että hallituksen päättämästä järjestyksestä on syytä pitää kiinni, kunnes riskiryhmät on rokotettu. ”Tämä on lupaus, joka on pidettävä. Riskiryhmien jälkeen asiaa on kaikkiaan arvioitava sitten erikseen.”

Viime viikon lopulla STT:n kyselyssä hallituspuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajille myös Sdp painotti ikääntyneiden ja riskiryhmien rokottamista ensin. Niin Sdp kuin muutkin hallituspuolueet vihreät, vasemmistoliitto ja Rkp painottivat lääketieteellisten asiantuntijoiden arviointia ennen alueellista painotusta.

Muun aikuisväestön kuin riskiryhmien rokotusten THL on arvioinut alkavan kesäkuun lopussa.

Asiantuntijaryhmän malli ei jättäisi mitään aluetta vastakaan ilman rokotuksia.

Mallin mukaan rokotejakelussa säilyisi perusteena sairaanhoitopiirien väestömäärä, mutta lisäksi otettaisiin huomioon edellisten viikkojen tartuntatautitapausten määrä ja sairaalaan joutuneiden potilaiden määrä. Kullakin perusteella olisi kolmanneksen osuus mallissa.

Lisäksi voitaisiin toimittaa kertaluonteisesti suurempi määrä rokotteita erityisen pahoille alueille, jotka vaativat nopeita toimia.

Asiantuntijaryhmän sihteeri, ylilääkäri Hanna Nohynek THL:stä on arvioinut, että ehdotettu uusi jakelumalli vähentäisi sairaalahoitoa vaativia vakavia tautitapauksia nykymallia viidenneksen enemmän siihen mennessä, kun koko aikuisväestölle on tarjottu ensimmäinen rokoteannos.

Malli myös eläisi ajassa eli muuttuisi tautitilanteen mukaan muutaman viikon välein.

HS:n viime viikolla tekemän laskelman mukaan rokotusasiantuntijaryhmän malli rokotusten keskittämisestä pahoille epidemia-alueille toisi lisää rokotteita Helsingin ja Uudenmaan (Hus), Varsinais-Suomen, Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan sairaanhoitopiireissä.

Alueelliseen epidemiatilanteeseen perustuvaa rokottamista on toteutettu ainakin Norjassa, Virossa ja Saksassa.

Suomalaisessa asiantuntijaryhmässä puhuttiin myös sairaanhoitopiirejä pienemmistä alueista, kuten kunnista.

Pitkin matkaa Suomessa on nostettu esiin myös muita rokotuksissa mahdollisesti priorisoitavia ammattiryhmiä kuin taudin kanssa tekemisissä oleva sote-henkilöstö. Esimerkiksi huoltovarmuuden kannalta tärkeät ammatit, opettajat ja poliisit ovat olleet esillä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimitusjohtaja Juha Tuominen on puolestaan ehdottanut, että rokotusjärjestyksessä otettaisiin huomioon vieraskielisten suuri osuus väestöstä ja heidän sairastavuutensa koronavirukseen.