Jussi Halla-ahon mukaan Supon vuosikatsauksessaan esiin nostama väestönvaihtoteoria ”varmaan” viittaa ajattelumalliin, jossa väestökehityksen takana uskotaan olevan jonkinlainen suunnitelma. Supo ei viittaa katsauksessaan suunnitelmaan.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoo, että Supon vuosikatsauksessaan esiin nostama väestönvaihtoteoria ei merkitse teoriana hänelle ”yhtään mitään”.

”Me voimme käyttää maahanmuutosta ja sen vaikutuksista ihan vapaasti valittavia termejä. Ei se asiaa miksikään muuta”, Halla-aho sanoi suojelupoliisin vuosikirjan 2020 julkistamisen jälkeen tiistaina.

Supo mainitsi tiistaina ensi kertaa julkaisuissaan väestönvaihtoteorian, joka on ”yksi huomionarvoisista äärioikeistolaisten terroristien aatteellisista vaikuttimista”. Väestönvaihtoteoria on mainittu luvussa, jonka otsikon mukaan äärioikeistolainen terrorismi muodostaa merkittävän uhkan länsimaissa.

”Tämä salaliittoteoreettinen viitekehys nojaa ajatukseen maahanmuuton ja monikulttuurisuuden muodostamasta perustavanlaatuisesta uhkasta länsimaiselle valkoiselle väestölle. Väestönvaihtoteoriaan nojautuvat näkemykset ovat korostuneet useassa äärioikeistolaisessa terrori-iskussa”, Supo kirjoittaa luvussa äärioikeistolaisesta terrorismista.

Halla-ahon lisäksi myös perussuomalaisten puoluesihteeri Simo Grönroos ja puolueen ensimmäinen varapuheenjohtaja Riikka Purra ovat puhuneet väestönvaihdosta.

”Jos haluaa nähdä salaliittona sen, että tänne muuttaa ihmisiä, niin varmaan sitä voi pitää jonkinlaisena salaliittoteoriana sitten. Itse näkisin kuitenkin, että se on aika selkeillä indikaattoreilla ja mittareilla havainnoitavissa oleva asia”, Halla-aho sanoo.

Halla-aho sanoo ajattelevansa väestönvaihdosta, että ”etenkin humanitaarista ja perheenyhdistämisreittiä tuleva maahanmuutto on pääsääntöisesti erittäin haitallista”. Mitä enemmän tällaista maahanmuuttoa on, sitä haitallisempaa se on, Halla-aho selvittää.

Halla-ahon mukaan joissakin piireissä ajatellaan, että väestön muutto Suomeen on tietoinen suunnitelma.

”Siinä mielessä voidaan ehkä puhua salaliittoteoriasta. Itse näkisin, että tämä on asia, jonka annetaan tapahtua hyvin erilaisten vaikuttamien vuoksi. En usko, että siinä on grand plania [suuri suunnitelma] taustalla”, Halla-aho tulkitsee salaliittokäsitettä.

Halla-ahon mukaan Supokin ”varmaan” viittaa vuosikatsauksessaan väestönvaihtoteoriaan, jossa ajatellaan, että väestökehityksen takana on jonkinlainen suunnitelma.

Supo ei katsauksessaan tällaiseen suunnitelmaan viittaa, vaan kirjoittaa salaliittoteoreettisesta viitekehyksestä, joka ”nojaa ajatukseen maahanmuuton ja monikulttuurisuuden muodostamasta perustavanlaatuisesta uhkasta länsimaiselle valkoiselle väestölle”.

Myös perussuomalaisten ensimmäinen varapuheenjohtaja Riikka Purra käyttää sanoja ”väestönvaihdos” ja ”väestönmuutos”, viimeksi Image-lehden haastattelussa tammikuussa. Purran mielestä termeissä ei ole mitään salaliittoon viittaavaakaan, vaan kyseessä on ”yhteiskuntatieteilijälle täysin normaali kohde, josta voi puhua, jota voi mitata, jota voi analysoida, josta voi piirtää graafeja”.

Purra kirjoitti tiistaina Twitterissä, että ”empiirisesti havaittava tosiasia väestöpohjan muutoksista ei ole mikään ’teoria’. En edelleenkään ole tutustunut hörhöteorioihin, sen paremmin oikealla kuin vasemmalla”.

Purran mukaan väite, että väestönvaihtoteoria olisi hänen toimintansa taustalla ”on pelkkää valeuutisointia”.

Myös perussuomalaisten puoluesihteeri Simo Grönroos kommentoi Twitterissä tiistain keskustelua väestönvaihdosta. Hänen mukaansa ”väestönvaihdosta puhuminen on kuulemma salaliittoteoriaa ja ääriajattelua”.

Puoluesihteeri Grönroos viittaasi Espoon paikallislehden Länsiväylän uutiseen viime joulukuulta, jossa kerrottiin vieraskielisten osuuden Espoon väestönkasvusta olleen yli 90 prosenttia.

”Onko syyllinen tässä tapauksessa tiedot koonnut Espoon kaupunki vai ne julkaissut Länsiväylä-lehti? Ovatko kyseiset tahot Supon tarkkailussa?” Grönroos kirjoitti Twitterissä.