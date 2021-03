THL on arvioinut Marinin mukaan, että hallituksen käsittelemällä liikkumisrajoitusmallilla kontakteja voitaisiin vähentää jopa 25 prosenttia.

Hallitus jatkaa tiistaina illalla Säätytalolla neuvottelujaan mahdollisista liikkumisrajoituksista ja maskipakosta.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi neuvottelujen alla, että mahdollista on myös, ettei liikkumisrajoituksia esitetä. Marin uskoo, että asia ratkeaa tiistai-iltana.

”Arvioinnin paikka on nyt. Mikäli on välttämätöntä kaikista näkökulmista tämänkaltaisiin toimiin ryhtyä, niin uskon, että hallituksella on varmasti siihen yhdessä valmius”, hän sanoi tiistaina.

”Mutta mikäli nämä edellytykset eivät täyty, niin en usko, että yksikään hallituspuolue on tuolloin valmis tätä esitystä eduskuntaan viemään.”

Hallitus informoi Säätytalolla ensin eduskuntaryhmiä suunnitelluista rajoituksista. Sen jälkeen se jatkaa jo maanantaina käytyjä neuvottelujaan asiasta.

”Tämän päivän jälkeen meillä pitää olla näkemys, että etenemmekö me tämän asian kanssa”, Marin sanoi.

”On hyvin mahdollista myös se, että teemme ratkaisun että tällaista esitystä ei eduskuntaan viedä.”

Marinin mukaan lakiesitys on valmis, vaikka yksityiskohtia on vielä hiottava. Perustelutkin ovat olemassa, mutta kyse on siitä, ovatko ne riittävän vahvat.

Marin kertoi, että hallituksessa on kuultu Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mallinnuksia siitä, millä tavalla epidemia voisi edetä. THL on itse arvioinut, että liikkumisrajoitusten käyttöönotto olisi välttämätöntä epidemian hallitsemiseksi.

Hallitus tarkastelee Marinin mukaan kuitenkin kokonaisuutta, esimerkiksi terveydenhuollon kantokyvyn näkökulmaa. Lisäksi pitää ottaa huomioon tiukat juridiset reunaehdot.

”Emme voi esittää eduskunnalle tämänkaltaisia toimenpiteitä ja toimivaltuuksia, elleivät ne ole välttämättömiä, oikeasuhtaisia ja ellei niitä myös pystystä osoittamaan vaikuttaviksi.”

Marinilta kysyttiin, miten rajoituksia voitaisiin nyt perustella kansalaisille, kun tartunnat ovat olleet hivenen laskussa viime päivinä.

Marin totesi, ettei tekisi vielä suuria johtopäätöksiä muutaman päivän perustella, joskin on hyvä, että luvut ovat tulleet alas päin. Alkuviikosta tulee myös usein alhaisempia lukuja, kun ihmiset eivät viikonloppuisin hakeudu testeihin, hän muistutti.

”Me emme tällä hetkellä voi vielä sanoa, onko tämänkaltaisiin toimenpiteisiin syytä ryhtyä vai ei.”

Marin sivusi myös mahdollista maskipakkoa ja totesi, että sen osalta perusteluiden löytäminen on haasteellista. Hallitus on tiedustellut useita kertoja THL:tä ja viranomaisilta, mitä pakko toisi lisää työkalupakkiin, Marin sanoi.

”Koska ihmiset jo tällä hetkellä käyttävät onneksi niin laajasti maskeja, niin itse asiassa se lisä, mitä saisimme sillä pakolla, niin sillä ei tähän epidemiatilanteeseen olisi THL:n arvion mukaan juurikaan vaikutusta.”

Hallituspuolueista erityisesti vasemmistoliitto ja Rkp ovat suhtautuneet varautuneesti liikkumisen rajoittamiseen.

Marin sanoi, ettei asia ei ole yhdellekään hallituspuolueelle helppo.

”Olemme yhtä mieltä siitä, että jos on välttämätöntä, niin toimiin on varmasti valmius ryhtyä. Mutta mikäli välttämättömyys ei täyty, niin tuolloin ei yksikään puolue ole valmis näitä esittämään.”

Oikeusministeri ja Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson sanoi Säätytalolle saapuessaan, ettei tilannetta helpota se, että asiantuntijaorganisaatioissakin näkemykset vaihtelevat. Hänen mukaansa esimerkiksi Husista on tullut ristiriitaista viestiä.

”Olisi helpompaa, jos viesti olisi yhtenäinen.”

Myös tiede- ja kulttuuriministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko ihmetteli asiantuntijoiden ristiriitaisia näkemyksiä liikkumisrajoitusten suhteen.

”Kieltämättä laitoin merkille että viimeisen vuorokauden aikana olen nähnyt Husin sisältä neljä eri näkemystä”, hän sanoi Säätytalolle saapuessaan.

Saarikko totesi, että tärkeintä on nyt pitää huolta siitä, ettei syntyisi tilannetta, jossa kaikille ei riitä hoitopaikkoja.

Saarikon mukaan ei ole suomalaisille oikein, että liikkumisrajoitusten mahdollisen käyttöönoton vatvominen jatkuu enää pidemmälle. Hänen mukaansa tänään on päätettävä, otetaanko niitä käyttöön vai ei. Päätös ei kuitenkaan ole helppo.

Sisäministeri ja vihreiden puheenjohtaja ja Maria Ohisalo korosti, että liikkumisen rajoitusten on oltava viimesijaisia.

”Jos liikkumisrajoituksiin päädytään, niin niiden pitää olla välttämättömiä, viimesijaisia ja vedenpitävillä perusteluilla myös.”

Hän myös toivoi, että eduskunnassa on valmius käsitellä laki, jos sitä esitetään. Eduskunnassa on normaalilla aikataululla istuntotauko ensi viikolla ennen pääsiäistä.