Eurooppaministerit käsittelivät tiistaina Euroopan rokotustilannetta. Astra Zenecan osalta tarjolla ei ollut hyviä uutisia.

Bryssel

Euroopan unionin jäsenmaat pohtivat tiistaina Euroopan synkkenevää tautitilannetta. Eurooppaministerien kokouksessa olivat esillä erityisesti rokotukset ja niiden vauhdittaminen.

Komission varapuheenjohtajan Maroš Šefčovičin mukaan kolmas aalto on lähestymässä eikä ”nyt ole aika nostaa silmiä pallosta”.

”Ydinasemassa on rokotteiden tuotanto, ja Astra Zenecan toimitusmäärät ovat edelleen luvattuja pienemmät”, Šefčovič sanoi kokouksen jälkeisessä tiedotustilaisuudessa.

Nykyisen arvion mukaan Astra Zeneca pystyy toimittamaan toisella vuosineljänneksellä eli kesäkuun loppuun mennessä 70 miljoonaa rokotetta luvatusta 180 miljoonasta. Tämä on noin kolmannes luvatusta. Muut rokoteyhtiöt toimittavat lupaamansa tai enemmän.

Huhti–kesäkuun välisenä aikana Pfizer ja Biontechin rokotteita saadaan 200 miljoonaa, Johnson&Johnsonin rokotetta 55 miljoonaa, Modernan rokotetta 35 miljoonaa, Šefčovič luetteli. Johnsonin rokotetta tarvitaan vain yksi annos.

”Rokotetavoite, 70 prosenttia aikuisväestöstä kesän loppuun mennessä, on realistinen”.

Kipuilu Astra Zenecan sopimuksen kanssa on jatkunut jo pitkään. EU:n rokotesopimusten pääneuvottelija Sandra Gallina sanoi tiistaina EU-parlamentaarikoille, että Astran toiminnasta on tullut EU:lle jo ”mainehaitta”.

”Yhtiö tuottaa rokotetta EU:lle nyt yhdessä sopimuksesta mainituista viidestä tehtaasta. Se ei ole kovin hyvässä asemassa puolustamaan itseään”, Gallina sanoi.

EU:n komissio on lähettänyt Astralle oikeusprosessista varoittavan kirjeen, johon yhtiön on vastattava. Gallinan mukaan EU:n on pakko harkita oikeustoimia.

Ongelmat Astra Zenecan kanssa ovat kiristäneet myös EU:n ja Britannian välejä. Yksi kiistan aiheista on Hollannissa sijaitsevan alihankkijan Halixin tehdas, joka ei ole vielä Euroopan lääkeviraston hyväksymä. Se voi kuitenkin toimittaa rokotteita Britanniaan.

Hyväksyntää tehtaalle odotetaan torstaina.

EU on ottanut helmikuussa käyttöön rokotteiden vientirajoitusmekanismin, jonka avulla se voi kieltää rokotelasteja lähtemästä EU-alueelta. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ehdotti mekanismin kiristämistä vientikielloksi. Näin EU voisi turvata Halix-tehtaan tuotannon itselleen.

Vientikielto on keskustelussa torstaina alkavassa EU-johtajien huippukokouksessa. Uutistoimisto Bloombergin mukaan komissio esittää jo keskiviikkona tiukennuksia rajoitusmekanismiin. Jatkossa vientirajoituksissa arvioitaisiin esimerkiksi kohdemaan rokotustahtia. Sen lisäksi rokotteita vievien yritysten tuotantomääriä arvioitaisiin tarkemmin. Tällöin Astran lisäksi myös esimerkiksi Biontech ja Moderna voisivat joutua rajoitusten piiriin.

Eurooppaministerien kokoukseen osallistunut Tytti Tuppurainen (sd) sanoi, että Suomi kannattaa vientirajoitusten jatkamista vaikeassa tautitilanteessa. Tiukempaan vientikieltoon Tuppurainen ei ottanut suoraan kantaa.

”Suomi on varovainen tällaisten vientirajoitusten suhteen sellaisenaan. Ne antavat aika usein aiheen vastareaktioihin. Emme halua olla rokotekaupankäynnillä olla synnyttämässä sen kaltaisia uusia kaupan esteitä, jotka saattaisivat nujertaa orastavaa jälleenrakennusta ja kasvua.”

”Jos vientikielto tulisi esiin, se tulisi huolella punnita. Suomi toivoo, että ratkaisu löytyisi ensisijaisesti neuvottelemalla.”

Hollannin tehtaan tuotannon lisäksi EU-maiden huolena on ollut rokotteiden tasainen jakautuminen jäsenmaihin. Itävalta on nostanut esiin Bulgarian, Tšekin ja Slovenian kanssa huolen siitä, että muilta jäsenmailta yli jääneiden rokotteiden jako jäsenmaiden kesken ei olisi ollut läpinäkyvää.

Tuppuraisen mukaan Itävallan huolet olivat tiistain kokouksessa esillä. Itävalta on vaatinut muilta EU-johtajilta toimia tilanteen ratkaisemiseksi.

”Keskustelun sävy on valitettava. Ei pitäisi syyllistää EU:n yhteishankintaa siitä, jos on itse tehnyt valintoja niin, että rokotteita on vähemmän.”

Torstain johtajakokouksessa neuvotellaan myös rokotuspassista eli niin kutsutusta vihreästä sertifikaatista. Sitä valmistellaan käyttöön jo kesäkuussa. Passista näkyisi joko otettu koronarokote, sairastettu tauti tai negatiivinen koronatestitulos.

Tuppuraisen mukaan Suomi on tukenut johdonmukaisesti yhteisen sertifikaatin kehittelyä, joka tunnustettaisiin eri rajoilla.

”Kehittely on kesken, ja on vielä liian aikaista linjata, mihin tätä vihreää sertifikaattia käytettäisiin. Tärkeää on, ettei se syrji, koska rokottaminen on vapaaehtoista, ja merkittävä osa ihmisistä on vielä rokottamatta.”