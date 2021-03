Luonnoksessa arvioidaan, että myös monien palvelualojen toiminta keskeytyisi käytännössä liikkumisrajoitusten vuoksi.

Eniten uusista liikkumisrajoituksista kärsisivät erikoiskauppa ja palveluala, arvioi valtioneuvoston kanslia. Erikoiskaupalla tarkoitetaan esimerkiksi vaate- ja urheilukauppoja, joita ei ole lueteltu niihin poikkeuksiin, jonne ihmiset saisivat liikkua.

Esimerkiksi arviossa mainittujen Helsingin, Espoon ja Vantaan alueilla toimii yhteensä noin 3 200 erikoiskaupan alan yritystä ja ala työllistää yhteensä noin 13 900 työntekijää. Turun alueella erikoiskaupan alalla toimii noin 600 yritystä ja ala työllistää noin 1 700 työntekijää.

Luonnoksessa arvioidaan, että myös monien palvelualojen toiminta keskeytyisi käytännössä liikkumisrajoitusten vuoksi. Arvion mukaan asiakkaat kaikkoisivat ravintoloilta, hotelleilta ja esimerkiksi kampaamo- ja kauneudenhoitopalveluilta niillä alueilla, joissa rajoitukset olisivat voimassa.

Yrittäjien etujärjestö kommentoi keskiviikkoiltana luonnosteltujen liikkumisrajoituksien olevan ylimitoitettuja ja uhkaavan kaataa yrityksiä.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kritisoi hallituksen esityksen olevan myös monimutkainen kaikkine poikkeuksineen.

”Se on kuin juusto, joka on täynnä reikiä. Tämä tekee esityksestä hankalan kansalaisille ja yrittäjille. Sitä on myös vaikea valvoa. Tämä uhkaa kaikkien rajoitustoimien hyväksyttävyyttä”, Pentikäinen kommentoi järjestön tiedotteessa.

Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkulan mukaan tulevista mahdollisista liikkumisen rajoituksista kärsivät erityisesti kivijalkakauppat ja palveluyritykset.