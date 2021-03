Puolueiden eduskuntaryhmät käsittelivät asiaa keskiviikkona illalla.

Vasemmistoliiton, vihreiden ja Rkp:n eduskuntaryhmät hyväksyvät liikkumisrajoitukset mahdollistavan erillislain esittämisen eduskunnalle.

Puolueiden eduskuntaryhmät päättivät asiasta keskiviikkona illalla.

Hallitus on luonnostellut liikkumisrajoituksia, joiden toivotaan vähentävän ihmisten kontakteja. Monille hallituspuolueille niiden hyväksyminen on ollut vaikeaa, koska liikkumisvapaus on keskeinen perusoikeus. Nyt liikkumisrajoitusten esittämisellä on kaikkien hallituspuolueiden hyväksyntä.

Vasemmistoliitto tiedotti hyväksyvänsä lain esittämisen keskiviikkona illalla.

”Vasemmistoliiton eduskuntaryhmässä on edelleen epäilyjä siitä, täyttyvätkö lain vaatimat välttämättömyyden, oikeasuhtaisuuden ja vaikuttavuuden kriteerit. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän mielestä hallitus voi kuitenkin antaa perustelut eduskunnan arvioitavaksi”, tiedotteessa sanotaan.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari puolestaan kertoi asiasta Twitterissä.

”Koronatilanne on pahempi kuin koskaan tämän kriisin aikana. Vihreä eduskuntaryhmä on käsitellyt liikkumisvapauden ja lähikontaktien rajoittamista. Vihreä eduskuntaryhmä on valmis tukemaan esitystä”, Kari kirjoitti.

Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson kertoi Twitterissä, että myös Rkp hyväksyy liikkumisrajoitusten esittämisen.

Valtioneuvoston kanslia julkaisi esitysluonnoksen liikkumisen rajoittamiseksi aiemmin keskiviikkona.

Hallituspuolueista etenkin vasemmistoliitto on suhtautunut kriittisesti liikkumisen rajoittamiseen. Suunnitelmia liikkumisen rajoittamisesta julkisuudessa arvostellut eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki sanoo, että eduskuntaryhmän keskiviikkoiltana tekemä julkilausuma on yksimielinen.

”Kun seitsemän aikaan aloitimme ja yhdeksän jälkeen tuli valmista, niin sekin kuvaa sitä, että kyllä tässä monipuolista keskustelua käytiin. Käytännössä kaikki edustajat käyttivät puheenvuoroja.”

Arhinmäen mukaan hallituksen esitysluonnokseen tuli eilisten neuvottelujen jälkeen joitain puolueen toivomia muutoksia, kuten ulkoilumahdollisuuden laajentaminen koko kaupungin alueelle ja eri osoitteista asuvien puolisoiden huomioiminen. Vasemmistoliiton mielestä kaikki esityksen pykälät pitää käydä vielä huolella läpi eduskunnan käsittelyssä ja tarvittaessa muokata niitä.

Keskeistä on kuitenkin se, katsooko eduskunta liikkumisen rajoittamisen välttämättömäksi, oikeasuhtaiseksi ja vaikuttavaksi.

”Hyväksymme sen, että hallitus vie esityksen eduskunnan tarkasteltavaksi. Rajoitusten välttämättömyyden ja viimesijaisuuden arvioinnissa eduskunnan perustuslakivaliokunnalla on keskeinen rooli. Valiokunta arvioi asiaa ei-poliittisesti asiantuntijoita kuullen”, Arhinmäki sanoo.

Uutinen päivittyy.