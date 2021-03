”Jätetään ystäväpariskunta kutsumatta illalliselle, lasten syntymäpäiväkutsut järjestämättä tai illanistujaiset väliin”, pääministeri Sanna Marin vetosi.

Hallitus antoi eduskunnalle torstaina lakiesityksen, jossa esitetään liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaista rajoittamista sekä maskipakkoa pahimmilla epidemia-alueilla.

Lue lisää: Testaa HS:n koneella, miten liikkumisrajoitukset vaikuttaisivat sinuun

Lakiesityksen hyväksyminen eduskunnassa ei vielä automaattisesti tarkoita rajoitusten käyttöönottoa. Se tehdään erillisellä valtioneuvoston asetuksella, jota annettaessa arvioidaan, ovatko rajoitukset kyseisellä alueella välttämättömiä.

Lakiesityksen syynä on erittäin vakava uhka terveydenhuollon ylikuormittumisesta seuraavien viikkojen aikana, pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi tiedotustilaisuudessa.

Hän vetosi suomalaisiin, että kontaktit toisiin ihmisiin vähennettäisiin vain välttämättömään.

”Tämä tarkoittaa, että jätetään ystäväpariskunta kutsumatta illalliselle, lasten syntymäpäiväkutsut järjestämättä tai illanistujaiset väliin. Juhlat ja tarpeettomat kokoontumiset on syytä laittaa tauolle, jotta kesä olisi valoisampi meille kaikille. Ulkoilma on paras paikka huolehtia tärkeistä sosiaalista suhteista, ja silloinkin on syytä pitää riittävää etäisyyttä.”

Marinin mukaan aiemmilla rajoituksilla ei ole päästy kiinni erilaisiin vapaamuotoisiin tilaisuuksiin kuten illanistujaisiin tai yksityisiin juhliin. Nyt tätä yritetään niin, että liikkumista rajoitetaan ja muu kuin välttämätön liikkuminen pahimmilla epidemia-alueilla kielletään.

Tämän seuraukset voivat tulla yrityksille kalliiksi, sillä hallituksen oletuksena on, että asiakkaat eivät enää mene esimerkiksi pieniin erikoismyymälöihin ja kampaajille. Lailla ei suljeta näitä liikkeitä, mutta kun asiakkaita ei ole, liikkeet saattavat itse sulkea ovensa. Marinin mukaan työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee yritysten tukemista.

Lakiesityksen perusteluissa arvioidaan, että liikkumisrajoituksilla kontakteja saataisiin vähennettyä nykyisestä 25 prosenttia. Tämä vähentäisi sairaala- ja tehohoidon tarvetta.

Nyt voimassa olevilla rajoituksilla on ollut vaikutusta tartuntojen määrään, mutta ei riittävästi, Marin sanoi.

Johtaja Mika Salminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta THL:sta sanoi, että myös Suomessa voi ilman uusia ja ajoissa tehtyjä toimia toteutua muissa maissa nähty tartuntojen ryöpsähdys, joka vaarantaa terveydenhuollon kantokyvyn ja nostaa kuolleisuuden korkeaksi.

Herkemmin tarttuvat virusmuunnokset pahentavat asiaa. Salmisen mukaan nyt tartunnoissa ollaan jo hyvin korkealla tasolla.

”Olemme tietoisia THL:ssä, että liikkumisrajoituksilla on vaikutuksia ihmisten sosiaaliseen elämään, ja myös haittoja”, Salminen sanoi.

”Tässä on kyse aika lyhyestä ajasta. Se tulee olemaan tylsä ja raskas monelle, mutta tällä päästään parempaan ja ollaan vähitellen kesässä, jolloin ehkä on vapaampaa.”

Lakiesitykseen liittyy se, että sosiaali- ja terveysministeriö sekä THL valmistelevat mallia, joilla koronarokotteita kohdennettaisiin pahimmille epidemia-alueille, kun nykyisessä asetuksessa määritellyt riskiryhmät on rokotettu kaikkialla Suomessa.

Lakiesityksessä kielletään liikkuminen, mutta luetellaan pitkä lista kysymyksiä herättäviä poikkeuksia.

Pääministeri Marin sanoi hallituksen luottavan siihen, että ihmiset noudattavat lakia. Poliisi valvoo sitä.

”Suomi ei ole valtio, jossa jokaisen kansalaisen yksittäisiä liikkeitä valvottaisiin, emmekä me halua Suomea sellaiseksi maaksi rakentaa. Meillä on rajalliset resurssit valvonnan puolella”, Marin sanoi.

THL:n Salminen korosti ratkaisevaa olevan, että ihmiset eivät alkaisi etsiä keinoja, miten kiertää rajoituksia. Pohjimmaisena tarkoituksena on estää epidemian kiihtyminen, vähentää kontakteja eikä tehdä ihmisten elämästä vaikeaa, Salminen sanoi.

Lakiesityksessä on joitakin rajanvetoja, joita hallituksen tiedotustilaisuudessa yritettiin avata. Mika Salminen esimerkiksi määritteli, että omalle mökille voi mennä oman perheen kanssa, mutta viikoksi vuokratulle mökille ei.

Alivaltiosihteeri Timo Lankinen valtioneuvoston kansliasta vielä täsmensi, että mökin pitää olla omistuksessa tai pysyvässä käytössä eikä sellainen, joka on vuokrattu lyhyeksi aikaa. Kun tarkoituksena on vähentää kontakteja, lyhytaikaisesti vuokratuille mökeille kulkeminen rajoitusalueiden ulkopuolelle ei ole sallittua.

Lankisen mukaan lainsäädäntö lähtee siitä, että ihmisten pitäisi pysyä omissa asuinpaikoissaan. Hän myönsi liikkumisrajoituksia koskevan poikkeamisluettelon ”kohtuullisen pitkäksi”.

”Mutta kun on kyse inhimillisestä elämästä, ei sitä aivan täsmälliseksi saa.”

Valtioneuvoston kanslia julkaisi keskiviikkona jo luonnoksen pykälistä, joilla rajoitukset saatettaisiin voimaan.

Lue lisää: Alkoholin ostaminen olisi syy liikkua, parturi tai satunnainen suhde ei: Tällaisia asioita rajoitusten aikana saisi tehdä

Hallituspuolueiden eduskuntaryhmät käsittelivät rajoituksia keskiviikkoiltana ja hyväksyivät ne pitkien keskusteluiden jälkeen. Etenkin vasemmistoliitto ja Rkp luonnehtivat niitä puolueille vaikeaksi asiaksi, koska rajoituksissa puututaan ihmisten perusoikeuksiin.

Lue lisää: Vasemmistoliitto, vihreät ja Rkp hyväksyivät liikkumisrajoitusten esittämisen – ”Meillä on yhä epäilyksiä”, sanoo Paavo Arhinmäki