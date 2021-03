Perussuomalaiset on kertonut esittävänsä epäluottamusta Henrikssonille kuntavaalien siirtämisen vuoksi.

Eduskunnan odotetaan keskustelevan perjantaina oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r) luottamuksesta.

Perussuomalaiset on kertonut esittävänsä epäluottamusta Henrikssonille kuntavaalien siirtämisen vuoksi. Asiasta on varauduttu myös äänestämään perjantaina.

Toisessa käsittelyssä on samalla kuntavaalien siirtämistä koskeva lakiesitys.

Vaalit on lakiesityksen mukaan määrä järjestää 13. kesäkuuta, kun ne alun perin piti pitää 18. huhtikuuta.

HS näyttää eduskuntakeskustelun suorana kello 13 alkaen.

Perussuomalaiset perustelee epäluottamustaan muun muassa sillä, että oikeusministeriö on sen mielestä laiminlyönyt velvollisuutensa ryhtyä riittäviin järjestelyihin, jotta kuntavaalit olisi voitu järjestää alkuperäisessä aikataulussa huhtikuussa.

”Henriksson on antanut ymmärtää, että valmisteluihin vaalien turvalliseksi järjestämiseksi on ryhdytty jo syksyllä ja vakuuttanut, että epidemiatilanteesta riippumatta vaalit voidaan järjestää. Hän on asettanut eduskunnan perustuslakivaliokunnan, ehdokkaat ja kansalaiset hyvin vaikeaan tilanteeseen tällä viime hetken vaalien peruutuksella”, puolueen puheenjohtaja Jussi Halla-aho perusteli aiemmin.

Perussuomalaiset oli ainoa puolue, joka oikeusministeriön ja puolueiden yhteisissä neuvotteluissa vastusti vaalien siirtämistä.

Perustuslakivaliokunnassa puolueen edustajat antoivat tästä huolimatta siunauksensa vaalien siirtämistä koskevalle laille.

Halla-aho on perustellut tätä sillä, että valiokunta ottaa kantaa vain siihen, onko hallituksen esitys perustuslain mukainen vai sen vastainen. Hänen mukaansa perussuomalaiset pyrkii siihen, ettei perustuslain noudattamista valvova valiokunta politisoidu.