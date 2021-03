Liikkumisrajoitukset eivät tule automaattisesti voimaan heti, vaikka eduskunta hyväksyisi lain ja se vahvistettaisiin. Ne eivät myöskään tule voimaan koko maassa vaan erikseen määritellyillä alueilla. Jotta rajoitukset tulisivat voimaan, hallituksen on annettava siitä vielä asetus.

Hallituksen esittämät liikkumisrajoitukset eivät ole ehtimässä voimaan pääsiäiseksi.

Hallitus aloitti perjantaina niiden käsittelyn lähetekeskustelussa. Ensi viikolla ei kuitenkaan pääsiäisen vuoksi ole lainkaan täysistuntoja tai edes istuntovarauksia. Seuraava täysistunto on tiistaina 6. huhtikuuta.

HS käy läpi, miten rajoitusten käsittely etenee eduskunnassa ja milloin niiden voi odottaa tulevan voimaan.

Laki voitaisiin hyväksyä mahdollisesti aikaisintaan kahden viikon päästä

Laki lähetetään valiokuntiin perjantain täysistunnon jälkeen.

Valiokunnat edistävät asian käsittelyä ensi viikollakin. Valiokuntien työskentely voi viedä jonkin aikaa, kun asiantuntijoita kuullaan.

Oletuksena on tällä hetkellä, että valiokunnan mietintö lakiesityksestä voisi olla ensimmäisessä käsittelyssä pääsiäisen jälkeen tiistaina ja se voitaisiin hyväksyä kyseisen viikon perjantaina, eduskunnasta arvioitiin HS:lle perjantaina.

Tämän jälkeen laki pitää vielä vahvistaa, minkä jälkeen se tulee voimaan.

Valiokuntien aikataulu voi muuttua alustavasta hahmotelmasta. Periaatteessa on mahdollista, että puhemies päättäisi kutsua eduskunnan koolle ensi viikolla. Siihen tuskin on tarvetta, jos valiokuntakäsittely on kesken.

Lain voimaantulo ei vielä tarkoita rajoitusten voimaantuloa

Jotta rajoitukset tulisivat voimaan, hallituksen on annettava asiasta asetus. Siinä määritellään myös alueet, joita ne koskevat.

Asetusta annettaessa tarkastellaan vielä rajoitusten välttämättömyyttä niillä alueilla, joihin rajoituksia oltaisiin kohdistamassa.

Kriteereinä muun muassa tartunnat ja ennustettu tehohoidon tarve

Rajoitukset voidaan asetuksella säätää voimaan enintään kolmeksi viikoksi kerrallaan sellaisilla alueilla, joilla epidemian hillitsemisen ja terveydenhuollon kantokyvyn turvaamisen katsotaan niitä edellyttävän.

Alueiden määrittelyssä on otettava huomioon virustartuntojen ilmaantuvuus ja tartuntojen kehityssuunta alueella, tartunnanlähteiden selvittämisen onnistuminen alueella, alueellinen ennuste sairaala- ja tehohoidon tulevasta tarpeesta sekä kunnan väestötiheys ja asema jonkin asiointi- ja työssäkäyntialueen osana.

Liikkumisrajoitusten piiriin kuuluvilla alueilla kotoa tai asuinpaikasta olisi oikeus lähteä vain välttämättömästä syystä tai ulkoilun takia.

Välttämättömiksi syiksi laissa katsotaan lukuisia asioita: muun muassa elintarvikkeiden, ruoan, lääkkeiden ja polttoaineen ostaminen, pankissa tai postissa asioiminen ja pakettien nouto, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen käyttäminen ja muu läsnäoloa edellyttävä viranomaisasiointi sekä työtehtävien hoitaminen. Lisäksi lapsen saisi viedä päiväkotiin.

Virkistäytymis- tai kuntoilutarkoituksessa tapahtuva ulkoilu olisi sallittua samaan talouteen kuuluvien tai enintään kahden muun kanssa.

