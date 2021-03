Eduskuntaryhmän puheenjohtajan Anders Adlercreutzin mielestä hallituksen pitää olla tarkkana, ettei se syyllisty koronarajoituksissa vauhtisokeuteen.

Pienin hallituspuolue Rkp haluaa selkeän suunnitelman siitä, miten Suomea ryhdytään avaamaan, kun koronarajoitukset ja rokotukset alkavat tehota.

”Meidän pitää piirtää tie ulos ja asettaa askelmerkit yhteiskunnan avaamiselle, jotta jokainen ymmärtäisi oman roolinsa kokonaisuudessa”, sanoo Rkp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz.

”Pitäisi pystyä antamaan lupaus, että jos kuljetaan tällä polulla, juhannuksena voi kutsua kaverit saunaan.”

Adlercreutzin mukaan olisi tärkeää luoda selkeä näkymä parempaan, koska ihmiset ovat jo hyvin väsyneitä ja turhautuneita.

”Mitä enemmän tuntuu siltä, että tämä on reaktiivista politiikkaa, jossa pienillä kokonaisuuksilla yritetään hallita isoa kaaosta, sen vaikeampi rajoituksia on hyväksyä. Siksi exit plan olisi tärkeä.”

Tällainen exit plan eli avaussuunnitelma julkistettiin menneellä viikolla Tanskassa. Maa alkaa avautua asteittain huhtikuun alkupuolelta lähtien niin, että pääosa rajoituksista olisi purettu toukokuun lopussa siinä vaiheessa, kun yli 50-vuotiaat on rokotettu. Suunnitelmaan liittyy ”koronapassi”, jolla kansalainen voi todistaa olevansa rokotettu tai saaneensa negatiivisen tuoreen testituloksen.

Toistaiseksi avaussuunnitelmat eivät ole Suomessa ajankohtaisia, vaan takana on viikko, jolloin hallitus päätti rajoittaa ihmisten liikkumista pahimmilla epidemia-alueilla. Kyseessä on syvälle käyvä puuttuminen näiden alueiden asukkaiden perusoikeuksiin.

Perustuslaissa taattu liikkumisen vapaus taipui, kun vastassa on vaarallinen tartuntatauti, joka täyttää sairaalat potilailla. Perustuslaissa on turvattu myös oikeus elämään.

Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson on oikeusministeri, jonka pitää virkansa puolesta muistuttaa hallitusta päätösten laillisuudesta. Rkp onkin usein vaikuttanut vastahakoisimmalta, kun hallitus on kehitellyt ihmisten arkielämään puuttuvia rajoitustoimia.

Adlercreutz oli muiden ryhmänjohtajien tavoin paikalla Säätytalolla kuuntelemassa tiistai-iltana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) arviota edessä olevasta epidemiatilanteesta. Siellä tuli selväksi, ettei uusille toimille oikein ole vaihtoehtoa.

Keskiviikkona Rkp:n eduskuntaryhmä istui ryhmistä pisimpään pohtimassa, hyväksyykö se hallituksen lakiesityksen. Oliko se poliittista teatteria – oliko edes teoriassa mahdollista, että pienin hallituspuolue olisi hylännyt esityksen?

”Ei se teatteria ollut”, Adlercreutz sanoo.

”Rkp:lle perusoikeudet ovat äärimmäisen tärkeä asia. On ehkä loogista, että puolue, jonka perinteinen kannatus on lähtenyt vähemmistöryhmästä, tarttuu niihin voimakkaimmin. Me näemme, että ne ovat kaikkien ihmisten tuki ja turva.”

Adlercreutzin mukaan varsinkin kriisiaikoina perusoikeuksien kanssa pitää olla tarkkana. Kynnys puuttua niihin voi madaltua.

”Vuoden aikana on tehty ennennäkemättömiä toimia, ja olisi naiivia ajatella, ettei se näkyisi kynnyksen korkeudessa. Olen iloinen, että meillä on perustuslaki, joka näin hyvin katsoo yksilön oikeuksien perään. ”

Adlercreutzin mielestä eduskunnalla on liikkumisen rajoituksia koskevassa lakiesityksessä vielä paljon selvitettävää, ja hän sanoo ihmettelevänsä, jos eduskunta ei tekisi siihen tarkennuksia.

Rkp:n ryhmää puhuttivat periaatteellisen puolen lisäksi myös monet käytännön yksityiskohdat, esimerkiksi se, mitä lakiesitys tarkoittaa yrityksille ja miten rajoituksia valvotaan.

”Mutta vastapainona oli terveysviranomaisten äärimmäisen kova vetoomus, että pitää tehdä lisää. Siitä olimme samaa mieltä, mutta pohdimme, onko tämä oikea tie.”

Adlercreutzin mukaan Rkp:lle on oleellista myös se, ettei hallitus syyllistyisi vauhtisokeuteen.

”Joka rajoituksen kohdalla pitää pysähtyä miettimään, mitä tämä oikeasti tarkoittaa, onko tämä välttämätöntä, selkeää ja vaikuttavaa. Lisäksi on nähtävä kaikkien toimien seuraukset ja epätoivotut sivuvaikutukset.”

Lakiesityksessä liikkumista rajoitetaan, mutta rajoitukseen listataan 13 poikkeusta, jotka eivät ole omiaan lisäämään ihmisten ymmärrystä rajoitusten päämäärästä. Adlercreutzin mukaan viestintä ei toistaiseksi ole ollut täysin onnistunutta. Itse hän kiteyttää sisällön näin:

”Tee vain se, joka on välttämätöntä. Tiedät itse, mikä on sinulle tärkeää. Älä osta turhuuksia. Käytä maskia.”

Eduskunnassa oppositio kritisoi hallitusta jyrkästi uusista rajoituksista. Opposition pääpuolueet perussuomalaiset ja kokoomus ovat penänneet hallitukselta erityisesti parempaa rajojen valvontaa ja vaatineet esimerkiksi negatiivista koronatestitodistusta ehdoksi maahan pääsylle.

”Ei pidä yliarvioida rajojen merkitystä. Tartuntaa on tullut rajan yli, mutta esimerkiksi suurella enemmistöllä lentoteitse tulevista on jo todistus testistä mukanaan. Kritiikki on oikeutettua, mutta sen mittasuhteet ovat hieman väärät.”

Koronan torjunta on politisoitunut kuntavaalien lähestyessä. Tämä näkyi perjantaina eduskunnassa, kun perussuomalaiset esitti epäluottamusta oikeusministeri Henrikssonille kuntavaalien siirtämisen takia.

Kuntaministeri Sipa Paatero, pääministeri Sanna Marin ja oikeusministeri Anna-Maja Henriksson luottamusäänestyksen jälkeen eduskunnan täysistunnossa Helsingissä 26. maaliskuuta. Henriksson sai luottamuksen äänin 103-66.­

Myös rokotukset ovat muuttuneet poliittisemmiksi sen myötä, kun hallitus päättää, missä järjestyksessä suomalaiset rokotetaan. Rkp ja vihreät vaativat hallitusta keskittämään koronarokotuksia pahimmille epidemia-alueille sen jälkeen, kun kaikki riskiryhmät on Suomessa rokotettu.

Keskustassa tähän on reagoitu ärtyneesti, mutta Adlercreutzin mielestä rokotusjärjestyksen muutos asiantuntijaryhmän esittämällä tavalla olisi koko maan etu. Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä KRAR suositteli alueellista painotusta, jossa rokotteita jaettaisiin sairaanhoitopiireihin väestömäärän, edellisten viikkojen tartuntatapausten ja sairaalahoitoon joutuneiden ihmisten määrän perusteella.

THL arvioi perjantaina, että epidemiatilanteen mukaan painottuva rokotejakelu voisi jonkin verran vähentää sairaalahoitojaksoja, mutta ei todennäköisesti vaikuttaisi merkittävästi epidemian etenemiseen.

Jokainen puolue pitää koronarajoituksista päätettäessä esillä omalle kannattajakunnalleen tärkeitä asioita. Rkp:lle tällainen asia ovat pohjoismaiset yhteydet, ja se on rajakysymyksissä vahtinut esimerkiksi sitä, että niin perheenjäsenten kuin terveydenhuollon henkilökunnan liikkuminen Ruotsin ja Suomen välillä ei häiriintyisi.

”Kannattaa pitää huolta pohjoismaisesta yhteistyöstä ja solidaarisuudesta. Tulee päivä myös tämän kriisin jälkeen”, Adlercreutz sanoo.

Tulevaa huhtikuun puoliväliriihtä Adlercreutz luonnehtii äärimmäisen tärkeäksi hetkeksi hallitukselle.

Sanna Marinin (sd) hallitus on jo päättänyt työllisyystoimista, jotka tuovat hallituksen oman arvion mukaan noin 30 000 uutta työpaikkaa vuosikymmenen loppuun mennessä, mutta tavoitteesta uupuu vielä 50 000 lisätyöllistä. Osa ekonomisteista on lisäksi kyseenalaistanut tähänastisen saldon, koska hallitus on samaan aikaan tehnyt työllisyyttä heikentäviä päätöksiä.

Riihessä pitää Adlercreutzin mukaan saada myös konkreettinen ”tiekartta” julkisen talouden tasapainottamisesta.

”Nyt ei voi vain populistisesti reagoida tämän hetken tilanteeseen, vaan pitää nähdä pitkälle. On pakko saada työllisyystoimia aikaiseksi eikä se ole valinta hallitukselle, vaan yhteisesti sovittu asia. Siitä ei voi peruuttaa ulos.”

Rkp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz.­