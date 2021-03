Eduskunnan puhemiehistö aikaistaa Yli-Viikarin kanssa sovittua tapaamista yli viikolla.

Eduskunnan puhemiehen Anu Vehviläisen mukaan julkisuudessa olleet tiedot Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin rahankäytöstä asettavat tarkastusviraston huonoon valoon.

”Julkisuudessa olleet tiedot Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja Tytti Yli-Viikarin rahankäytöstä liittyen muun muassa kampaamo- ja kauneuspalveluihin näyttävät huonosti harkituilta ja heikentävät julkisten varojen käyttöä valvovan viraston uskottavuutta”, sanoo Vehviläinen tiedotteessa.

Eduskunnan puhemiehistö aikaistaa Yli-Viikarin kanssa sovittua tapaamista yli viikolla. Nyt Yli-Viikari on tarkoitus tavata jo ensi maanantaina, kun aiemmin tapaaminen oli sovittu tiistaille 6. huhtikuuta.

Eduskunnan kansliatoimikunta keskustelee tilanteesta tiistaina 30. maaliskuuta.

”Kun asia on selvitetty, eduskunta tekee tarpeelliset johtopäätökset. Asian päätöksenteossa otetaan huomioon, että tarkastusviraston pääjohtajan nimittää eduskunnan täysistunto”, Vehviläinen toteaa tiedotteessa.

VTV:n tehtävä on valvoa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa, sekä muun muassa puolue- ja vaalirahoitusta. VTV:n toiminta kattaa koko valtiontalouden.

VTV:n pääjohtajana vuodesta 2016 lähtien toimineen Tytti Yli-Viikarin rahankäyttö on noussut keskusteluun tänä talvena.

Ilta-Sanomat kertoi viime viikolla, että Yli-Viikari on maksattanut esimerkiksi omia kauneudenhoitokuluja julkisista varoista.

Ilta-Sanomien mukaan Yli-Viikari on maksattanut viraston luottokortilla vuosina 2018–2020 muun muassa matkustuskuluja, taksikuluja, yksittäisiä ravintolakuluja sekä stailauspalveluita. Kauneudenhoitopalveluihin on käytetty lehden mukaan yli 4 000 euroa. Näistä lähes tuhannella eurolla on hankittu palveluita, joiden ei voida katsoa liittyvän yhteenkään työtehtävään.

Eduskunta kertoi helmikuussa alkavansa selvittää VTV:n tilannetta. Ennen sitä Iltalehti oli uutisoinut, että Yli-Viikari oli tehnyt huomattavan paljon virkamatkoja lentäen viime vuosina, mutta virastossa ei tiedetä, miten näistä kertyneet lentopisteet eli kanta-asiakkaille myönnetyt edut on käytetty.

Iltalehti kertoi myös, että keskusrikospoliisi on aloittanut esitutkinnan VTV:n toiminnasta. Tutkinnanjohtaja ei ottanut kantaa epäiltyjen henkilöllisyyksiin, mutta kertoi, että heitä on kaksi. Asiassa tutkitaan ainakin virkavelvollisuuden rikkomista.