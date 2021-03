Hallituksen esitystä käsittelee muun muassa perustuslakivaliokunta. Mietinnön esityksestä antaa hallintovaliokunta.

Liikkumisrajoituksia koskevan esityksen käsittely eduskunnan valiokunnissa alkaa tänään. Hallituksen esitystä käsittelee muun muassa perustuslakivaliokunta. Mietinnön esityksestä antaa hallintovaliokunta.

Liikkumisrajoituksia koskevaa lakia ei olla saamassa eduskunnasta läpi ennen pääsiäistä. Valiokuntien työskentely vie oman aikansa, ja sen jälkeen asiaa täytyy käsitellä kahdessa eduskunnan täysistunnossa.

Eduskunnalla ei myöskään ole määrä olla tällä viikolla täysistuntoja pääsiäisen takia. Seuraava täysistunto, jossa esitystä voitaisiin mahdollisesti käsitellä, on näillä näkymin vasta pääsiäisen jälkeisenä tiistaina.

Eduskunnan hyväksynnän jälkeen laille tarvitaan vielä presidentin vahvistus, ja vasta tämän jälkeen hallitus voi antaa asetuksen, jolla liikkumisrajoituksia voitaisiin määrätä voimaan.

Liikkumisrajoituksia koskevan lakiesityksen lähetekeskustelu käytiin perjantaina eduskunnassa. Esityksen esittelyt pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi tuolloin, että koronaepidemia on edennyt pisteeseen, jossa pahimmilla alueilla tartunnanjäljitys on kuormittunut ja erikoissairaanhoidon kantokyky on melko todennäköisesti ylittymässä tulevina viikkoina, ja liikkumisrajoituksia tarvitaan nykyisten rajoitusten lisäksi.

”Hallitus on nojannut lakia esittäessään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä sosiaali- ja terveysministeriön arvioon lainsäädännön välttämättömyydestä. Jos emme toimisi näin, laiminlöisimme velvollisuutemme turvata kansalaistemme perustuslaillista oikeutta elämään”, hän sanoi.

Marin myös kiinnitti huomiota siihen, että oikeaa aikaa tällaisen lainsäädännön antamiselle on vaikea arvioida. Epidemiatilanne kun näkyy aina viiveellä, ja eduskunta tarvitsee aikaa lainsäädännön käsittelyyn, mutta samalla perusoikeuksia voi rajoittaa vain, jos se on välttämätöntä, oikeasuhtaista ja riittävästi vaikuttavaa.