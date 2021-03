Ehdokashakemuksia voi jättää tai muuttaa 4. toukokuuta asti.

Oikeusministeriö vahvisti maanantaina kuntavaalien siirron ja vaaleihin liittyvät uudet aikataulut, kun vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä annettu laki tuli voimaan.

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 13. kesäkuuta 2021. Alun perin huhtikuun 18. päivälle suunnitellut vaalit siirrettiin koronavirusepidemian takia, koska puoluesihteereiden enemmistö arvioi sen turvallisemmaksi ajankohdaksi.

Asiaa koskeva laki hyväksyttiin eduskunnassa viime perjantaina.

Kuntavaalien varsinainen vaalipäivä on 13. kesäkuuta. Ennakkoäänestysaika on nyt normaalia pidempi, kotimaassa kaksi viikkoa eli 26.5.–8.6. Kunnille on annettu tukea ennakkoäänestyksen pidentämisestä johtuviin ylimääräisiin kustannuksiin.

Ulkomailla ennakkoäänestys on 2.–5.6.

Aiemmin keskusvaalilautakunnille jätetyt kuntavaalien ehdokashakemukset kelpaavat edelleen. Hakemuksia voi muuttaa ja uusia hakemuksia jättää 4. toukokuuta asti.