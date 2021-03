THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta sanoo, että pääkaupunkiseudulle ja Turkuun tulee ohjata lisärokotteita samalla, kun osaa riskiryhmäläisistä vielä rokotetaan muualla maassa.

Pahimmille tautialueille menevistä lisärokotteista tulisi päättää heti, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pääjohtaja Markku Tervahauta. Jos päätös tehdään nyt, rokotteet ehtisivät alueille parin viikon sisällä. Tervahauta arvioi, että tuolloin riskiryhmät on jo suurimmassa riskissä olevien osalta pääosin rokotettu koko Suomessa.

Tervahaudan mukaan pahimmille epidemia-alueille tulisi siis ohjata lisärokotteita jo ennen kuin kaikki riskiryhmät on rokotettu Suomessa.

Pohdinta rokotejakelun muutoksesta on herättänyt kiistaa hallituksessa ja asiantuntijoidenkin piirissä.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi sunnuntaina Ylen pääministerin haastattelutunnilla, että hallitus on valmis painottamaan rokotuksia pahimmille epidemia-alueille sen jälkeen, kun riskiryhmät on rokotettu.

”Olemme yhdessä sopineet, että sen jälkeen kun riskiryhmät on rokotettu, olemme valmiita painottamaan rokotuksia pahimmille epidemia-alueille. Miten se tehdään, on vielä avoinna”, Marin kertoi.

Myös keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko on sanonut, että riskiryhmät on rokotettava ”yhdenvertaisesti koko maassa”.

THL:n arvion mukaan yli 70-vuotiaat on rokotettu huhtikuun puoliväliin mennessä ja muut riskiryhmät noin toukokuun puoliväliin mennessä. Tervahaudan mukaan kertaluonteisia rokote-eriä tulisi siis kuitenkin ohjata pahimmille epidemia-alueille, pääkaupunkiseudulle ja Turkuun, jo tätä ennen.

Alueellinen painottaminen kertaluonteisen erän myötä aloitettaisiin siis jo ennen kuin riskiryhmät on kokonaisuudessaan rokotettu. Se tarkoittaisi käytännössä sitä, että jäljellä olevien riskiryhmien rokottaminen nopeutuisi esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ja Varsinais-Suomessa ja olisi paremman tautitilanteen alueilla hitaampaa kuin ilman painotusta.

Hallitus neuvottelee keskiviikkona rokotusten alueellisesta painotuksesta. THL:n näkemys on asiassa keskeinen.

Tervahauta ei osaa arvioida lisäerien kokoluokkaa. Hän sanoo, että Suomeen on tullut viime viikkoina noin 140 000–160 000 rokotetta per viikko. Määrä on edelleen kasvussa. THL vahvisti IS:lle maanantaina, että Suomeen tällä viikolla ennustettu 283 000 rokotteen erä toteutuu.

”Pitäisi laskea, minkä verran siitä lohkaistaan kertaerän jakoon. Mutta päätös olisi hyvä tehdä nyt, koska tässä on joka tapauksessa parin viikon viive. Jos asiasta päätetään nyt, lisärokotteet olisivat jaossa niillä näppäimillä, kun rokotekattavuus olisi jo aika hyvä ikääntyneissä ja riskiryhmissä ympäri Suomen.”

Sosiaali- ja terveysministeriö arvioi asiaa parhaillaan.

HS kertoi maanantaina, että kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä (KRAR) päätti toissa viikon kokouksessaan kannattaa rokotejakelun alueellista painottamista äänin 11–1. Ryhmä katsoi 17.3. järjestetyssä kokouksessaan, että ”painotusta pitäisi päästä toteuttamaan nopeasti tämänhetkisen epidemiatilanteen vuoksi”.

Lue lisää: Muistio: Asiantuntijayhmä esitti äänin 11–1 rokotusten pikaista painottamista pahimmille tautialueille – Hallitus ei noudata suositusta

KRAR:n esitys oli kaksijakoinen.

”Päätös: Äänestyksen jälkeen KRAR:n enemmistö päätyi kannattamaan rokotteiden alueellista kohdentamista siten, että rokotuksia kohdennetaan ensin kertaluonteisesti, ja sen jälkeen jatketaan alueellista epidemiatilanteen ja väestömäärän huomioon ottavaa painotusta”, muistiossa todetaan.

Rokotejakelun pysyvälle muutokselle on perusteena se, että THL:n laskelman mukana sillä olisi todella iso vaikutus sairaalajaksojen määrään.

”Jos jakaisimme rokotteet mallin mukaan, vähentäisimme sairaalahoitoa vaativia vakavia tautitapauksia jatkossa koko maassa arviolta viidenneksen enemmän kuin nykymallilla siihen mennessä, että koko aikuisväestölle on tarjottu ensimmäinen rokoteannos. Samalla rokotuksia jatkettaisiin koko maassa ja painottamisen aiheuttama viive matalan riskin alueilla pysyisi kohtuullisena”, THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek totesi tiedotteessa.

THL antoi sen jälkeen asiasta oman lausuntonsa STM:lle. THL katsoi lausunnossaan, että ”mahdollinen alueellisen painotuksen muutos olisi rokotejakelun näkökulmasta yksinkertaisinta toteuttaa kertaluonteisena, so. vaikeimmille epidemia-alueille kohdentuvina rokote-erinä sen jälkeen kun nyt meneillään oleva ikääntyneiden ja riskiryhmiin kuuluvien rokottaminen on pääosin toteutunut”.

KRAR:n puheenjohtajan Ville Peltolan mukaan ikääntyneiden ja riskiryhmiin kuuluvien rokottaminen on jo pitkällä, eli kertaluonteisia rokote-eriä olisi perusteltua jakaa pahimmille epidemia-alueille heti. Tervahaudan arvion mukaan rokottaminen on pääosin toteutunut parin viikon päästä, mutta lisäeristä tulisi siis päättää heti.

Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä ja THL vaikuttavat siis olevan melko samoilla linjoilla kertaluonteisista rokote-eristä pahimmille epidemia-alueille.

THL suhtautui lausunnossaan kuitenkin varsin penseästi varsinaisen rokotejakelumallin muuttamiseen asiantuntijaryhmän esityksen mukaisesti.

HS käsitteli tätä eroa viime perjantaina jutussaan: Rokotusten alueellisella kohdentamisella olisi merkittäviä hyötyjä, mutta jostain syystä THL ei lausunnossaan sano sitä

THL:n suhtautuminen asiantuntijaryhmän esitykseen on herättänyt ihmettelyä. Tervahauta puolustaa lausuntoa sanomalla, että asiantuntijaryhmä ei huomioinut omassa esityksessään rokotejakeluun liittyviä logistisia haasteita, jotka tarkoittaisivat useiden viikkojen viivettä rokotemäärien muuttamiseen. Tervahaudan mukaan esityksessä ei myöskään huomioitu yhdenvertaisuusnäkökulmaa.

”Asiantuntijaryhmä on antanut hienon ja elegantin esityksen laskennallisesta mallista, mutta siitä puuttuu logistinen arvio ja palvelulupauksen arviointi. Nykyisessä rokotejärjestyksessä on annettu vanhemmille, iäkkäämmille, riskiryhmäläisille palvelulupaus, että sinut rokotetaan ensisijassa. Jos siihen tehdään muutos, niin ainakin minusta se pitää tehdä valtioneuvostotasolla. Se on iso päätös kansalaisten luottamuksen ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta.”

Asiantuntijaryhmä arvioi muistiossaan seuraavasti: ”Alueellinen painotus ei korvaa nykyistä ikä- ja riskiperusteista rokotusjärjestystä vaan täydentää sitä. Painotuksen täytyy pysyä kohtuullisena, jotta mikään alue ei jää liikaa jälkeen rokotuksissa”.

Tervahauta sanoo, että mikäli rokotteita kohdistetaan enemmän pahimmille epidemia-alueille, voi kuitenkin syntyä tilanteita, joissa muut kuin riskiryhmäläiset saavat rokotteen joka olisi nykymallilla mennyt riskiryhmäläiselle muualla Suomessa. Tervahauta sanoo, että tarkemmista rokotepainotuksista päätetään sairaanhoitopiirien alueella.

Asiantuntijaryhmän puheenjohtaja Ville Peltola sanoo, että ryhmän mandaattiin ei kuulunut arvioida logistisia haasteita. Se katsoi asiaa ensisijassa epidemiologisesti. Peltola ei kuitenkaan usko, että rokotejakelun muutos olisi ylitsepääsemättömän hankalaa.

Peltolan mielestä Tervahaudan huomio yhdenvertaisuudesta on tärkeä. Mutta siinäkin on eri puolia.

”On totta, että tätä asiaa pitää katsoa myös yhdenvertaisuuden kannalta. Mutta voidaan ajatella niinkin, että yhdenvertaista olisi varmistaa rokote aikaisemmin heille, joilla on suurempi riski saada tauti. Lisäksi rajoitustoimet kohdistuvat voimakkaimmin pahimmille epidemia-alueille, senkin voi ajatella olevan peruste rokotusten alueelliseen painottamiseen.”

Peltola sanoo, että kaikilla alueilla noudatetaan rokotusjärjestystä eli riskiryhmien priorisointia joka tapauksessa. Missään ei-riskiryhmäläisiä ei siis laiteta riskiryhmien edelle.

”Mutta siinä Tervahauta on ihan oikeassa, että jos rokotteita on jollain alueella enemmän, niin siellä päästään rokotuksissa nopeammin eteenpäin. Kun riskiryhmät ovat rokotteensa saaneet, voidaan edetä muuhun väestöön.”

Tervahauta sanoo, että rokotejakelun mallin muuttaminen on hyödyllistä myös riskiryhmien rokottamisen jälkeen. Se auttaa hillitsemään epidemiaa.

Peltola on samaa mieltä. Hän kuitenkin muistuttaa, että kesäkuussa koko aikuisväestön on määrä saada rokote. Jos vaikutuksia halutaan saada, muutoksia rokotejakelussa pitää siis tehdä nyt. Mitä pidempään odotetaan, sitä vähemmän hyötyä lisärokotteiden suuntaamisesta pahimmille epidemia-alueille on.