Vihreät harkitsisi suhdanne­riippuvaista ansioturvaa – Ohisalo: ”Silloin on turha patistella kun työtä ei vain ole saatavilla”

Vihreät esitteli tiistaina ajatuksiaan hallituksen työllisyystavoitteen toteutumiseksi. Puolueen mukaan alle kaksivuotiaille lapsille voitaisiin antaa maksuton varhaiskasvatus puolen vuoden ajaksi osapäiväisesti.

Vihreät esitteli tiistaina ehdotuksiaan työllisyyden lisäämiseksi.

Puolue ehdottaa muun muassa, että ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta tehtäisiin suhdanneriippuvainen: Turva pitenisi, kun työtä on vähemmän tarjolla ja lyhenisi kun alueella on runsaasti avoimia työpaikkoja täyttämättä.

”Tämä olisi työntekijän kannalta reilu malli. Silloin on turha patistella, kun työtä ei vain ole saatavilla”, puolueen puheenjohtaja Maria Ohisalo sanoi tiedotustilaisuudessa.

Vihreiden mielestä pitäisi miettiä myös, että alle kaksivuotiaille lapsille annettaisiin maksuton varhaiskasvatus puolen vuoden ajaksi osapäiväisesti.

”Työnteon kannustimia tulisi parantaa parantamalla pienten lasten vanhempien mahdollisuutta ottaa työtä vastaan”, Ohisalo perusteli.

Ohisalo ei toistaiseksi esitellyt esimerkiksi ansioturvaan kohdistuneen ehdotuksensa yksityiskohtia, mutta hänen mukaansa ajatusta pitäisi nyt kehittää eteenpäin.

Hän ei myöskään ottanut kantaa siihen, minkälaisia kustannus- tai työllisyysvaikutuksia ehdotetuilla keinoilla olisi.

Hallituksen pitää Ohisalon mukaan käydä läpi se, mitä eri työllisyyskeinot saavat maksaa ja minkälainen työllisyysvaikutus eri keinoilla olisi.

Esimeriksi valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) on vaatinut, että tehtävien työllisyystoimien joukossa olisi nyt oltava sellaisia, jotka yksiselitteisesti vahvistavat julkista taloutta.

Esimerkiksi talouspolitiikan arviointineuvosto kiinnitti taannoisessa raportissaan huomiota siihen, että osa hallituksen jo päättämistä työllisyystoimista lisää julkisia menoja, mikä vähentää niiden mahdollisuutta vahvistaa julkista taloutta.

Hallituksen seuraavista työllisyystoimista on määrä tehdä päätöksiä huhtikuussa järjestettävässä puoliväliriihessä.

Hallitus on luvannut tehdä vaalikauden aikana päätökset 80 000 työpaikan synnyttämisestä vuosikymmenen loppuun mennessä. Tästä potista noin 30 000 on hallituksen laskujen mukaan tehty ja noin 50 000 on tekemättä.

Osa ekonomisteista on tosin kyseenalaistanut lukemat, koska hallitus on samaan aikaan tehnyt työllisyyttä heikentäviä päätöksiä.

Vihreät pitää tavoiteltavana, että työvoimaa kasvatettaisiin muun muassa siten, että työperäisiä maahanmuuttajia tulisi Suomeen 80 000–100 000 enemmän nykyiseen ennusteeseen nähden.

Palkkatukea tulisi puolueen mukaan kehittää maahanmuuttajille siten, että sen avulla voisi kehittää myös kielitaitoaan.

Ohisalo totesi tiistaina, että maahanmuuttokeskustelussa isossa osassa ovat usein turvapaikanhakijat. Samalla hänestä unohtuu, että merkittävä osa maahan tulevista muuttaa Suomeen myös opiskelu- ja perhesyistä.

Erityisesti perhesyistä tulevien keskuudessa on suuri potentiaali, joka jää hyödyntämättä, hän painotti.

Ohisalo nosti esiin myös valtiovarainministeri Vanhasen ehdotuksen erillisestä tukimus- ja kehitystoiminnan valtiollisesta rahastosta.

Ohisalon mielestä ajatus on kiinnostava ja siitä kannattaa keskustella edelleen hallituksen piirissä.

Vihreät painottaa, ettei mahdollisen rahaston rahoitus saa korvata budjettirahoitusta, vaan sen pitäisi tulla sen lisäksi.