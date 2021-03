Hallituksen on määrä keskustella rokotusjärjestyksen muuttamisesta keskiviikkona. ”Me kannatamme kaikkia niitä keinoja, jotka ovat kaikkein tehokkaimpia”, vihreiden Ohisalo sanoo.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo arvostelee Terveyden- ja hyvinvoinnin laitosta (THL) ristiriitaisesta viestinnästä rokotusjärjestyksen mahdollisen muuttamisen suhteen.

”Nyt on pakko sanoa, että tässä on kyllä tullut THL:ltä hyvin ristiriitaisia viestejä viimeisen viikon aikana”, Ohisalo sanoi tiistaina.

”Tämä asettaa tietenkin poliitikot vaikeaan tilanteeseen.”

Ohisalo kommentoi kysyttäessä rokotusjakelun mahdollista muuttamista ja THL:n pääjohtajan Markku Tervahaudan esittämän näkemystä siitä, että pääkaupunkiseudulle ja Turkuun tulisi ohjata lisärokotteita jo samalla, kun osaa riskiryhmäläisistä vielä rokotetaan muualla maassa.

Ohisalo sanoi viittaavansa ristiriitaisella viestinnällä siihen, että THL:n nimittämä kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä KRAR suositteli hiljattain, että rokotuksia alettaisiin painottaa nykyistä enemmän pahimmille epidemia-alueille.

Toisaalta THL suhtautui pääjohtaja Tervahaudan allekirjoittamassa lausunnossa varauksellisesti rokotusjärjestyksen muuttamisen vaikuttavuuteen. Lisäksi hallituksen neuvotteluissa on kuultu taustana näkemyksiä, Ohisalo sanoi.

Ohisalo ei itse ottanut selvää kantaa kysymykseen rokotejärjestyksestä. Hänen mukaansa puolue haluaa tehdä päätöksiä pohjautuen tutkittuun tietoon.

”Me kannatamme kaikkia niitä keinoja, jotka ovat kaikkein tehokkaimpia keinoja tämän taudin nujertamiseksi ja tietenkin niin, että niillä olisi mahdollisimman vähän vaikutuksia meidän elinkeinoelämäämme, talouteen ja ihmisten jaksamiseen”, Ohisalo sanoi.

”Kun THL on antanut julkisuuteenkin ristiriitaisia lausuntoja – taustalla on tietty data ja silti THL:ltä tulee erilaisia ulostuloja – niin itse haluaisin hahmottaa, että missä he lopulta seisovat mielipiteineen tässä.”

Hallituksen on määrä käsitellä rokotteiden painottamista pahimmille epidemia-alueille neuvotteluissaan keskiviikkona.

THL ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat valmistelleet mallia, miten kohdentaminen voitaisiin toteuttaa, pääministeri Sanna Marin (sd) viestitti maanantaina Twitterissä.

Marin kertoi sunnuntaina Ylen pääministerin haastattelutunnilla, että hallitus on valmis painottamaan rokotuksia pahimmille epidemia-alueille sen jälkeen, kun riskiryhmät on rokotettu.

”Olemme yhdessä sopineet, että sen jälkeen kun riskiryhmät on rokotettu, olemme valmiita painottamaan rokotuksia pahimmille epidemia-alueille. Miten se tehdään, on vielä avoinna”, Marin kertoi.

Myös keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko on sanonut, että riskiryhmät on rokotettava ”yhdenvertaisesti koko maassa”.