Petteri Orpo vaatii muun muassa digitaalista rokotustodistusta, selkeitä päivämäärätavoitteita rokotuksille ja tietoa siitä, millaisessa tilanteessa rajoituksia voi purkaa.

Kokoomus vaatii hallitukselta selkeää suunnitelmaa siitä, miten Suomi avataan kesää kohti mentäessä. Puheenjohtaja Petteri Orpon (kok) mukaan hallituksen pitäisi esimerkiksi asettaa tavoitteellinen päivämäärä sille, milloin aikuisväestö on saatu rokotetuksi.

Samoin Orpo vaatii selkeää suunnitelmaa, miten rajoitukset aikanaan puretaan. Hallituksen pitäisi asettaa tautitilanteen kehittymiseen liittyvät kynnykset, joiden alittuessa rajoituksia voitaisiin purkaa.

”Me emme tarvitse vailla katetta olevia puheita loppukiristä, vaan konkreettisen näkymän siitä, koska ja miten pandemia on saatu taitettua. Se loisi ihmisille uskoa tulevaan ja väitän, että se sitouttaisi suomalaiset noudattamaan paremmin rajoitustoimia”, Orpo sanoi esitellessään kokoomuksen ehdotuksia tällaiseksi exit-strategiaksi.

Orpon mukaan hallitukselta tarvitaan ennakoivaa johtamista, jossa katsotaan kolmea viikkoa pidemmälle ja varaudutaan tuleviin tilanteisiin.

”Pitää varautua massarokottamiseen, rajoitusten purkamiseen ja yhteiskunnan hallittuun avaamiseen.”

Orpo viittasi muun muassa Tanskaan ja Britanniaan, joissa hallitus on kertonut tavoitteistaan avata yhteiskuntaa.

”Vaikka tilanne on vielä vaikea, me uskomme, että korona on mahdollisuus taittaa ja tukahduttaa kesän aikana”, Orpo sanoi.

Orpon mukaan vielä voidaan tarvita tiukkojakin rajoituksia, mikäli tartuntamäärät lähtevät kesän jälkeen neljännen kerran nousuun. Näiden rajoitusten pitäisi olla alueellisia, ajallisesti rajattuja ja lähteä pienimmän haitan periaatteesta.

”Kun testaamisessa ei ole enää pullonkauloja, ylimääräistä testauskapasiteettia kannattaisi suunnata satunnaistestaukseen. Sillä voisi löytää oireettomia taudinkantajia. Samalla Suomessa pitäisi harkita pikatestien hankkimista ja laajaa jakelua pahimmille epidemia-alueille”, Orpo sanoo.

Kokoomus vapauttaisi suojavälineet arvonlisäverosta myös silloin, kun niitä hankkivat yritykset ja kuluttajat. Nyt alv-vapautus koskee julkista terveydenhuoltoa.

Kokoomus on vaatinut jo pitkään, että maahan tulevilta vaadittaisiin tuore negatiivinen koronatestitodistus.

”Virusmuunnosten leviäminen Suomeen on ollut aivan liian helppoa”, Orpo sanoo.

Sen lisäksi Orpon mukaan Suomen on kiirehdittävä kansallisen digitaalisen rokotustodistuksen valmistelua.

”Meidän tietojemme mukaan tällainen todistus voisi olla kesäkuussa käytettävissä, mutta kehitystyöhön liittyy epävarmuuksia. Tämä olisi priorisoitava korkeammalle, koska sillä on merkittävä rooli yhteiskunnan avaamisessa.”

Orpon mukaan todistuksen pitää olla yhteensopiva EU:ssa suunnitellun rokotustodistuksen kanssa, mutta EU-valmistelua ei kannata jäädä odottamaan, vaan toimia itse jo nyt. Tanskassa tällainen todistus, ”koronapassi”, on yksi osa maan koronanjälkeistä strategiaa.

Orpon mielestä tällaisella todistuksella voisi päästä esimerkiksi kirjastoihin, museoihin ja kesätapahtumiin.

Rokotusten suhteen Orpo vaatii tavoitepäivämäärän lisäksi myös sitä, että työterveys otetaan mukaan rokottamiseen, kun rokotteita alkaa tulla maahan lisää.

”Tämä on täysin omissa käsissä, miten tässä onnistutaan. Ilman työterveyttä tässä ei tulla luultavasti onnistumaan.”

Kokoomus vaatii yksityisen työterveyden korvaustason nostamista 10 eurosta 20 euroon, joka on Orpon mukaan lähempänä todellisia kustannuksia. Tässä kokoomus on kuunnellut tarkalla korvalla yksityisiä terveysyhtiöitä ja niiden edunvalvojia.

Orpon mukaan kysymystä alueellisesta rokotusjärjestyksestä ei pidä politisoida, vaan asiantuntijoiden on määriteltävä, mikä olisi terveyden kannalta oikea järjestys.

Kokoomus vaatii hallitukselta myös avointa tiedonsaantia.

”Kaikki tautia ja viranomaisten toimintatapaa koskeva tieto on julkistettava”, puolueen ehdotuksessa sanotaan.