Sosiaali- ja terveysministeriö ja THL valmistelevat hallituksen keskiviikon neuvotteluun esitystä rokotejakelun mahdollisesta muuttamisesta.

Rokotusten mahdollinen kohdentaminen pahimmille epidemia-alueille on vaikea kysymys keskustalle. HS:n tietojen mukaan puolueen eduskuntaryhmä kutsui Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n johtajan Mika Salmisen puhumaan aiheesta ryhmän tänään iltapäivällä pidettyyn kokoukseen.

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta sanoi maanantaina HS:lle, että päätös yksittäisten rokote-erien alueellisesta kohdentamisesta pitäisi tehdä nopeasti. Tällöin lisärokotteet ehtisivät pahimmille tautialueille 2–3 viikossa. Sosiaali- ja terveysministeriö ja THL valmistelevat rokotejakelun mahdollisesta muuttamisesta esitystä hallituksen keskiviikon neuvotteluun.

Osa keskustan kansanedustajista, esimerkiksi Lapin vaalipiiriä edustava Mikko Kärnä, on julkisesti vastustanut ajatusta rokotusten painottamisesta esimerkiksi pääkaupunkiseudulle. Keskustalähteiden mukaan osa kansanedustajista pelkää, että isoissa etelän kaupungeissa asuvat saisivat rokotteita muutoksen vuoksi nopeammin kuin muualla Suomessa asuvat.

Osaa keskustalaisista on harmittanut hallituskumppaneiden vihreiden ja Rkp:n julkiset lausunnot siitä, että hallitus olisi viime viikolla sopinut rokotusten alueellisesta kohdentamisesta vihreiden ja Rkp:n esityksestä. Keskustassa katsotaan, ettei puolue ole voinut vielä kuitata mitään, sillä sosiaali- ja terveysministeriö ei ole vielä tehnyt konkreettista muutosesitystä eikä hallitus ole sellaisesta neuvotellut.

Keskustalähteistä kuitenkin arvioidaan, että puolue voi päätyä hyväksymään ministeriön ja THL:n mahdollisen esityksen, jos se on hyvin perusteltu. Kynnys terveysviranomaisten esityksen vastustamiseen on korkea.

Keskustan eduskuntaryhmä kokoontuu vielä aiemmin sovittuun ylimääräiseen kokoukseen keskiviikkona ennen huomenna kello 13.30 alkavaa hallituksen neuvottelua.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko on sanonut, että mahdollisia muutoksia tulisi tarkastella vasta riskiryhmien rokottamisen jälkeen. Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan hallitus on sopinut voivansa kohdentaa rokotuksia pahimmille epidemia-alueille riskiryhmien rokottamisen jälkeen.

Jos kohdentamista toteutettaisiin jo lähiviikkoina, se kuitenkin tapahtuisi jo ennen kuin riskiryhmät on kokonaan rokotettu. THL:n arvion mukaan yli 70-vuotiaat ovat saaneet mahdollisuuden ensimmäiseen rokotukseen huhtikuun puoliväliin mennessä ja muut riskiryhmät toukokuun puoliväliin mennessä.

Yksittäisten rokote-erien kohdentaminen jo 2–3 viikon päästä ei tarkoittaisi sitä, että riskiryhmien rokottaminen pysähtyisi millään alueella. Sen sijaan jäljellä olevien riskiryhmien rokottaminen suhteellisesti nopeutuisi esimerkiksi Uudellamaalla sekä Varsinais-Suomessa ja hidastuisi paremman tautitilanteen alueilla.

Keskustelun taustalla on kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän suositus, jonka mukaan rokotusten alueellinen painottaminen voisi vähentää sairaalahoidon tarvetta selvästi. Ryhmän puheenjohtajan, infektiotautiopin professorin Ville Peltolan mukaan myös riskiryhmien edustajat ovat suurimmassa riskissä sairastua vaikeimmilla epidemia-alueilla.

Peltolan mukaan alueellinen kohdentaminen olisi tärkeää aloittaa jo ennen kuin riskiryhmät on kokonaisuudessaan rokotettu.

”Olemme jo pitkälti siinä tilanteessa, että suurimman riskin ryhmistä suurin osa on rokotettu. Nyt olisi mielestäni sopiva ajankohta alkaa kohdentaa rokotejakelua pahimmille epidemia-alueille. Tavoitteena kuitenkin on kesäkuun loppuun mennessä kaikki yli 16-vuotiaat rokottaa, eli aikaikkuna on lyhyt. Jos alueellista painottamista aletaan toteuttaa esimerkiksi toukokuussa, sen merkitys jäisi varsin vähäiseksi”, Peltola arvioi maanantaina.