Seuraavaksi hallituksen esitys siirtyy hallintovaliokuntaan, joka arvioi lakiesityksen mahdollista palauttamista lainvalmisteluun.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta esittää mittavia ja monimutkaisia muutoksia hallituksen esittämään lakiin liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamista.

”Lakiehdotuksen pääsääntönä on kaiken liikkumisen kieltäminen. Sallittu liikkuminen on poikkeus pääsäännöstä, mikä muodostaa erittäin pitkälle menevän puuttumisen ihmisten perusoikeuksiin. Vaikka huomioon otetaan esityksen hyväksyttävät ja painavat tavoitteet, suuruusluokaltaan yhtä tehokkaita toimenpiteitä on mahdollista toteuttaa myös olennaisesti lievemmin rajoituksin ja kielloin”, perustuslakivaliokunta arvioi.

Se vaatii lakiin täsmällisiä määrittelyjä sellaisille kokoontumisille, jotka ovat kiellettyjä. Perustuslakivaliokunnan mukaan hallituksen esityksen tavoite on sinänsä hyväksyttävä, mutta sitä on muutettava.

”Tavoitteet voidaan saavuttaa, jos kiellot ja rajoitukset kohdistetaan vain esityksen perusteluissa mainittuihin tartunnanlähteisiin, erityisesti yksityisiin tilaisuuksiin, kokoontumisiin, ryhmässä oleskeluun ja asiointiin kauppaliikkeissä.”

Maskipakosta pitäisi perustuslakivaliokunnan mukaan säätää tartuntatautilaissa eikä hallituksen esittämässä erillislaissa.

Hallituksen esityksessä lähtökohtana on, että liikkuminen kotipihan ulkopuolella olisi lähtökohtaisesti kiellettyä, mutta 13 poikkeustapauksessa sallittua.

”Ongelmallisuutta korostaa lakiehdotuksen tulkinnanvaraisuus. Ihmisten olisi käytännössä mahdotonta ennakoida kielletyn ja rangaistavan liikkumisen ala. Valiokunta ei pidä mahdollisena, että tämä puute olisi korjattavissa sääntelyssä omaksuttujen perusratkaisuiden puitteissa”, perustuslakivaliokunta arvioi.

Seuraavaksi asia siirtyy hallintovaliokunnan käsiteltäväksi.

Perustuslakivaliokunnan mielestä hallintovaliokunnan on tarkasti harkittava, onko lakiehdotuksen muuttaminen sen edellyttämällä tavalla mahdollista tehdä eduskunnassa. Muutokset on myös saatettava vielä kertaalleen perustuslakivaliokunnan käsiteltäväksi.

Jos esitys palautetaan valtioneuvoston kanslian valmisteluun, se merkitsee todennäköisesti lain mahdollisen hyväksymisen viivästymistä noin kahdella viikolla.

Hallitus on esittänyt liikkumisvapauden rajoittamista koronavirusepidemian hillitsemiseksi.

Jos laki hyväksyttäisiin eduskunnassa, liikkumisrajoitukset eivät tulisi voimaan saman tien. Hallituksen olisi vielä erikseen annettava asetus, jossa määritellään missä kunnissa liikkumista rajoitettaisiin ja kuinka pitkäksi ajaksi.