Opiskeluhuollon ammattilaiset haluaisivat jäädä kuntien alaisuuteen ja pelkäävät hallinnollisia muutoksia koronakriisin jälkihoidon aikana.

Koulujen psykologit ja kuraattorit on tarkoitus siirtää hallinnollisesti hyvinvointialueiden alaisuuteen. Kuva Kulosaaren koulun pihalta.­

Opiskeluhuollon ammattilaiset kipuilevat edelleen hallituksen päätöstä siirtää koulujen psykologit ja kuraattorit tulevien hyvinvointialueiden alaisuuteen. Nyt he ovat hallinnollisesti kuntien palveluksessa.

Suurimmassa osassa kuntia kuraattori- ja psykologipalvelut on järjestetty opetustoimessa, joissakin sosiaali- ja terveystoimessa.

Siirto on osa hallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, joka on jo eduskunnassa käsiteltävänä.

Psykologiliitto, koulukuraattorit, Opetusalan ammattijärjestö OAJ ja Mannerheimin lastensuojeluliitto vetoavat yhteisellä kirjelmällä, että hallituksen esitys siirrosta peruttaisiin. Eduskunta voisi tämän periaatteessa tehdä osana sote-lakien käsittelyä, mutta hallitus on puolustanut siirtoa ja pitänyt alan huolia perusteettomina.

Hallituksen suunnasta on korostettu, että koulupsykologien on tarkoitus myös hallintosiirron jälkeen työskennellä fyysisesti pääosin koulujen ja oppilaitosten tiloissa.

Sote-lakiesityksen perusteella hallitus teki siirron siksi, että nyt alueelliset ja oppilaitoskohtaiset erot opiskeluhuollon palveluissa olivat suuria. Oppilaat ja opiskelijat ovat lakiesityksen mukaan nyt eriarvoisessa asemassa palvelujen saannin ja laadun suhteen.

Kirjelmässä kannetaan huolta siitä, että koronaviruspandemia on vaikuttanut lasten ja nuorten hyvinvointiin, ja opiskeluhuollon työ on jälkihoidossa keskeinen.

”Koronakriisin myötä koulujen opiskelijahuoltoa on vahvistettava, ei ajettava sitä hallinnollisiin muutoksiin”, kirjelmässä sanotaan.

”Koronakriisi ja sen jälkihoito on huonoin mahdollinen aika tehdä opiskeluhuoltoa heikentäviä muutoksia. Siirto veisi koulupsykologit ja -kuraattorit pois kouluyhteisöistä osaksi rakentuvia hyvinvointialueita tilanteessa, jossa koko kouluyhteisö, niin lapset ja nuoret kuin aikuiset, nimenomaan tarvitsee psykososiaalista tukea, tulevaisuuden uskoa lisäävää ennaltaehkäisevää opiskeluhuoltoa ja oikea-aikaista oppimisen tukea.”

Alalla on ollut pelkona, että hyvinvointialueiden resursseja paikataan jatkossa opiskeluhuollosta ja laitetaan heidät hoitamaan hyvinvointialueiden psykologien ja sosiaalityöntekijöiden tehtäviä.

Psykologiliitto on myös korostanut, että kouluissa toimintalogiikka on erilaista. Lain määräämä painopiste on yhteisöllisessä työssä, jossa pyritään myös ehkäisemään esimerkiksi kiusaamista. Hyvinvointialueilla painopiste olisi yksilötason työssä.

Siirtoa vastustavat opiskeluhuollon ammattilaiset ovat saaneet tukea oppositiossa olevasta kokoomuksesta, jonka kansanedustajat ja sivistysvaliokunnan jäsenet Paula Risikko, Sari Multala ja Sofia Vikman ovat vaatineet, että hallituksen siirto maakuntiin perutaan. Kansanedustajien mukaan palveluiden tulee olla lähellä niiden käyttäjiä, jotta ennaltaehkäisevä työ ja varhainen puuttuminen varmistettaisiin.

Asiasta annettu lausuntopalaute ei ollut innostunut siirrosta. Muun muassa suurimmista kaupungeista lähes kaikki vastustivat kuraattoreiden ja psykologien siirtämistä hyvinvointialueille.