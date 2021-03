Hallituksen esityksessä yritettiin kieltää kaikki toiminta, jota ei ole erikseen sallittu, kirjoittaa HS:n politiikan toimituksen esihenkilö Jussi Pullinen. Siksi esitykseen tuli niin paljon nippeleitä, että ihminen ei enää olisi järkevästi voinut tietää, missä tilanteissa hän rikkoo lakia ja milloin ei.

Kun sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) puolusti viime viikolla Ylen A-talkissa hallituksen esittämiä liikkumisrajoituksia, lausunnoista ei varsinaisesti saanut kuvaa, että rajoituksia todella pantaisiin toimeen.

Ohisalo puhui siitä, kuinka hallitus on halunnut jättää tilaa tavalliselle elämälle, ja painotti erikseen, että valvontakaan ei olisi erityisen napakkaa.

”Poliisi ei ensisijaisesti lähde kirjoittamaan sakkoja ihmisille tuonne kaduille”, Ohisalo sanoi.

Hallituksen viesti liikkumisrajoitusten ympärillä on ollut koko ajan kummallisen vähättelevä. Ohisalokin kuulosti siltä kuin rajoituksia ei olisi tarkoitettukaan keinoksi torjua koronavirusta vaan jonkinlaiseksi muistutukseksi kansalaisille siitä, että nyt on rajoitettava kontakteja.

Sama on toistunut virkakoneiston pyörittämässä koronaviestinnässä.

Twitterissä valtioneuvoston kanslian viestintäjohtaja Päivi Anttikoski vastasi huomioihin lain yksityiskohtaisuudesta näin: ”Koko lain ja mahdollisen asetuksen tarkoitus on vähentää lähikontakteja ja sillä tavalla estää viruksen leviäminen. Että ihmiset tekisivät vain sen mikä on välttämätöntä – mahdollisesti muutaman viikon ajan, meidän kaikkien parhaaksi. Minusta ihmiset on järkeviä ja ymmärtävät.”

Ajatuksena hallituksessa ja virkakunnassa siis näyttää olleen, että ihmisten pitäisi ymmärtää lain henki eli kontaktien vähentäminen eikä keskittyä sen yksityiskohtiin – siis esimerkiksi siihen, saako vuokramökille lain mukaan matkustaa tai rikkooko ihminen lakia mennessään puutarhakauppaan.

Tämä ajatus on viestinnällinen: lakia ei voi valvoa, joten se on ytimeltään kehotus pysyä kotona. Itse pykäliä ei siten ehkä tarvitsekaan ottaa niin vakavasti.

Hallituksen ongelmaksi tuli, että perustuslakivaliokunta ei voi muuta kuin ottaa perusoikeuksien rajujen rajoitusten yksityiskohdat kuolemanvakavasti ja pohjaa myöten testaten. Tuo testi päättyi hallituksen kannalta nolosti.

Perustuslakivaliokunta vaati keskiviikkona erittäin laajoja muutoksia hallituksen esitykseen. Hallitus päätti vetää sen eduskunnasta.

Perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan hallituksen esityksessä on ”absurdeja” piirteitä eli jonkinlaisia naurettavuuden tai järjettömyyden ulottuvuuksia. Tästä on vaikea olla eri mieltä.

Esitys pyrki esimerkiksi sallimaan liikkumisen ”vakiintuneissa” parisuhteissa mutta kieltämään sen muissa. Se salli mennä ostamaan paistinpannua isosta marketista mutta ei sen vieressä olevasta erikoisliikkeestä. Esitys sisälsi sivutolkulla vastaavia yhä tarkempia poikkeuksen poikkeuksia, joiden perusteella olisi saanut liikkua.

Ei siis ihme, että perustuslakivaliokunta päätyy lausunnossaan kutsumaan esitystä ”kasuistiseksi”.

Kasuismilla viitataan pikkutarkkaan lainsäätämiseen. Filosofian alalla Tieteen termipankki kuvaa kasuismia osuvasti näin: ”Kasuistiikassa on pyrkimyksenä tuottaa kattava järjestelmä eritasoisine säädöksineen, jotta ihminen välttyy varsinaiselta moraaliselta arvioinnilta ja itsenäiseltä valinnalta. Kasuistiikassa ihmisen elämä muuttuu tapauksesta toiseen kulkemiseksi ja säännöstön seuraaminen tuottaa turvallisuuden tunteen hänen noudattaessaan auktoriteettien laatimia periaatteita.”

Lyhyesti sanottuna hallitus siis loi esityksen, jossa yritettiin kieltää kaikki toiminta, jota ei ole erikseen sallittu. Siksi esitykseen tuli niin paljon nippeleitä, että ihminen ei enää olisi järkevästi voinut tietää, missä tilanteissa hän rikkoo lakia ja milloin ei.

Tämä logiikka taas ei sovi yhteen perustuslain kanssa, ja se oli yksi keskeisistä syistä esityksen kaatumiseen.

Koska esitys oli niin yksityiskohtainen, sen kritiikki ja myös perustuslakivaliokunnan lausunto voivat näyttää saivartelulta.

Valiokunnan lausunnossa pohditaan esimerkiksi, ”onko perusteluissa mainitussa tilanteessa ulkoilu sallittu esimerkiksi perusteluissa mainitun rajoituksen ulkopuolisessa Varsinais-Suomeen lukeutuvassa Salon kaupungissa, ja saako ulkoilemaan pyrkivä ylittää rajoitusalueen rajan Salossa ulkoillakseen”.

Sosiaalisessa mediassa taas on pohdittu, olisiko esitys kieltänyt renkaidenvaihtoon lähdön tai Alkoon menon vai ei. Perustuslakivaliokunnan lausunto näyttää, että juuri nämä kysymykset olivat kuitenkin esityksen juridinen ydin.

Hallitus loi ”saivarteluun” johtavat olosuhteet itse sekoittamalla toisiinsa viestinnällisen tavoitteen ja perusoikeuden rajoitukset. Perusoikeuksien rajoitusten henki ei voi olla neuvo tai kehotus, vaan niiden on oltava selkeitä, tarkkarajaisia ja ymmärrettäviä. Tällaiset lait taas pitäisi valmistella huolellisesti eikä niin, että perustuslakivaliokunta päätyy kuvaamaan niitä absurdeiksi.

Ministeriöiden lainvalmistelu ei uuden koronakömmähdyksen jälkeen näyttäydykään kovin mairittelevassa valossa.

Hallituksen tavoite saada ihmiset vähentämään kontakteja on tartuntojen lisääntyessä tarpeellinen, oikea ja hyvin perusteltu. Jos hallitus haluaa antaa tästä signaaleja, keinoja ovat esimerkiksi viestintäkampanjat, poliitikkojen kannanotot tai muu viestintätoiminta.

Jos sen sijaan halutaan tehdä rajoituksia, ne pitäisi kohdentaa selkeästi sinne, missä ongelmat ovat. Tämä on pohjimmiltaan koko näytöksen sanoma: viestintää ja perusoikeuksia ei pidä sekoittaa keskenään.